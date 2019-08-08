Без кота и жизнь не та

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8 августа во всем мире отмечают День кошек. Его инициатором стал Международный фонд Animal Welfare. В разных странах мурок и барсиков поздравляют в разное время года. Например, в России его отмечают 1 марта, в США — 29 октября. Японцы чествуют кошек 22 февраля и связывают это с тем, что на японском языке мяуканье кошки передается как «нян-нян-нян». «Нян» также может означать «два», а «два-два-два» можно расценить как 22 февраля.

ТВ2 совместно с волонтерами зоозащитных организаций Томска рассказывает о животных, которые находятся в поиске хозяев. Сегодня показываем подопечных организации «Содружество». Если у вас появилось желание стать другом одному из этих животных, свяжитесь с волонтерами по телефонам, указанным в описании под фото.

Бонифаций, Боня или просто мистер Бо

«Наш пушистик готов обрести своего дорогого и горячо обожаемого человека. Бо парень самодостаточный, любит играть с незаурядными игрушками: резинка для волос, пробочки, взять в зубы здоровый плед и отнести на свое любимое кресло для Бо не проблема. Парень любит удобство, а свой плед на любимом кресле - верх блаженства. Других котов слабее характером парень гоняет, девчонок любит и обхаживает», — рассказывают про кота зоозащитники.

Для Бонифация было бы хорошо попасть в семью без других котов либо соседствовать с кошкой. Не помешает соседство с собакой.

Если хотите приютить, звоните: 89234032010.

Челси

«Челси очень скромная кошечка, и при переезде на новое место ей требуется адаптация и время.

Конечно, мы понимаем, что большинству людей хочется животное, которое сразу пойдет на контакт и в первый же вечер будет вести себя как хозяин в квартире. Но разве из-за какого-то количества времени на адаптацию у Челси нет шанса обрести свой дом?» — говорят волонтеры.

Кошка знает лоток, скромно ведет себя в доме, любит ласку, но в присутствии незнакомых людей предпочитает спрятаться.

Животное прошло полную обработку от паразитов, вакцинировано и стерилизовано.

Все вопросы можно задать волонтеру-куратору по телефону: 89528992628.

Байкал — деловой и сообразительный пес

«Пес с важной осанкой и серьезным характером! Байкал красивый, умный, послушный и, к слову, молод — ему примерно 5 лет. Своих людей безумно любит, к чужакам относится с подозрением», — говорят волонтеры.

Пес хорошо уживается с другими собаками. С ним можно погулять и познакомиться на пункте передержки.

По всем вопросам: 8-913-863-8046 Даша (смс, WhatsApp, Viber); 8-923-403-2010 (WhatsApp).

Геша