Арка в коврах появилась в Томске

Мультимедиа

Благоустройство в сквере на пересечении улиц Кирова и Красноармейской близится к завершению. Уже установлены арки, которые обшиты зеленым ковровым покрытием. В первоначальном проекте арки предполагалось делать из дерева, и поэтому некоторые горожане обескуражены столь неожиданным дизайнерским решением.

Фото: Александр Сакалов

Проектированием этого сквера и сопровождением реализации дизайн-проекта занимался Центр развития городской среды Томской области. Его руководителя Константина Казанцева мы и попросили прокомментировать это дизайнерское решение.

Мы решили отойти от дерева при изготовлении арки, потому что не смогли найти сухого бруса нужного сечения, — рассказывает Константин Казанцев. — Поэтому сделали каркас и решили обшить его зеленым газончиком. Почему именно газончик? Потому что мы сильно озеленяем сквер, там должна появиться еще большая клумба с многолетниками. В этом году денег на клумбу не хватило, поэтому будем доделывать ее в следующем году. И вот эту всю будущую зелень мы решили отразить через арку – вход в цветущий оазис.

На вопрос, почему нельзя было вход в оазис обшить деревянными досками, глава Центра развития городской среды пояснил, что изначально предполагался монолит из дерева, а если использовать не цельный кусок, то арка будет разбиваться на фрагменты и не будет визуально восприниматься цельной. «Я не считаю каким-то большим минусом, то что арка зеленая, – продолжает Казанцев. – Когда появится грамотное озеленение, она будет смотреться очень хорошо. Рядом с арками будут вазончики с цветниками. Да, конечно, в идеале хотелось бы дерево, но в процессе реализации проекта бывает сложно найти материалы и приходится что-то менять».

Константин Казанцев рассказал, что для благоустройства сквера будет использована плитка, стилизованная под дерево, такая же, как и в Театральном сквере.

Конечно, благоустройство еще до конца не завершено и цветники еще не посажены, но первое впечатление о том, что получилось, уже составить можно.