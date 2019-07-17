22 годовщина трагедии

У здания бывшего Томского военного командного училища связи прошел траурный митинг. Как сообщил наш фотокор, у здания собралось около 50 человек. Пришедшие возложили цветы к стеле и вспомнили погибших.



Трагедия в Томском высшем военном командном училище связи произошла 17 июля 1997 года. В 5.50 утра, незадолго до подъема курсантов, рухнуло одно из перекрытий казармы. В ней тогда находилось 150 человек, 12 из них погибли, более 50 получили травмы.