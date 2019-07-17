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17 июля,
2019
8
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Мультимедиа

22 годовщина трагедии

Антон Харин
Антон Харин
3 часа назад

У здания бывшего Томского военного командного училища связи прошел траурный митинг. Как сообщил наш фотокор, у здания собралось около 50 человек. Пришедшие возложили цветы к стеле и вспомнили погибших. 


Трагедия в Томском высшем военном командном училище связи произошла 17 июля 1997 года. В 5.50 утра, незадолго до подъема курсантов, рухнуло одно из перекрытий казармы. В ней тогда находилось 150 человек, 12 из них погибли, более 50 получили травмы.

22 годовщина трагедии
22 годовщина трагедии
22 годовщина трагедии
22 годовщина трагедии
22 годовщина трагедии
22 годовщина трагедии
22 годовщина трагедии
22 годовщина трагедии

Целый день на месте трагедии работала съемочная группа ТВ2. Хроника событий того дня в нашем обзорном сюжете.

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