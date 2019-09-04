Добрые новости
04 сентября,
2019
13
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Мультимедиа

15 лет после Беслана

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

В Томске в 15-летнюю годовщину теракта в Беслане прошла памятная акция. Студенты ТПУ вспомнили погибших и зажгли свечи. Также сегодня отмечается День солидарности в борьбе с террооризмом. Дату - 3 сентября - утвердили после после событий в бесланской школе. 


Студенты ТПУ проводят акцию ежегодно. В этом году она собрала около 70 человек. 


«Мы хотели, чтобы студенты узнали более подробно о данном событии, о том, что 3 сентября является в России Днем солидарности борьбы с терроризмом. Чтобы они понимали, что существует такая проблема, что с ней нужно бороться», — рассказала куратор мероприятия студентка ТПУ Валерия Пак. 


Девушка отметила, что в акции могли участвовать не только студенты, но и просто горожане.


«Я считаю, что об этом нужно знать обязательно. Если ты поможешь и расскажешь об этом, то возможно и очень хотелось бы, чтобы данная проблема исчезла совсем. Мне кажется, что такими акциями мы способствуем тому, чтобы терроризм исчез вовсе», — резюмировала Валерия.


Напомним, утром 1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, террористы захватили школу №1 в городе Беслан в Северной Осетии и взяли в заложники более 1,2 тысячи человек. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, пострадали более 800 человек.

15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
15 лет после Беслана
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