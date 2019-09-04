15 лет после Беслана

В Томске в 15-летнюю годовщину теракта в Беслане прошла памятная акция. Студенты ТПУ вспомнили погибших и зажгли свечи. Также сегодня отмечается День солидарности в борьбе с террооризмом. Дату - 3 сентября - утвердили после после событий в бесланской школе.





Студенты ТПУ проводят акцию ежегодно. В этом году она собрала около 70 человек.





«Мы хотели, чтобы студенты узнали более подробно о данном событии, о том, что 3 сентября является в России Днем солидарности борьбы с терроризмом. Чтобы они понимали, что существует такая проблема, что с ней нужно бороться», — рассказала куратор мероприятия студентка ТПУ Валерия Пак.



Девушка отметила, что в акции могли участвовать не только студенты, но и просто горожане.



«Я считаю, что об этом нужно знать обязательно. Если ты поможешь и расскажешь об этом, то возможно и очень хотелось бы, чтобы данная проблема исчезла совсем. Мне кажется, что такими акциями мы способствуем тому, чтобы терроризм исчез вовсе», — резюмировала Валерия.





Напомним, утром 1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, террористы захватили школу №1 в городе Беслан в Северной Осетии и взяли в заложники более 1,2 тысячи человек. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, пострадали более 800 человек.

