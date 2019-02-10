Три глаза, и ни в одном жалости

История одной вещи

Чуть больше полуметра в высоту, чуть меньше в ширину. Трехглазый, трехбровый, красный, в боевой стойке и с ожерельем из отрубленных голов на поясе. Это буддийское божество. По-санскритски Хаягрива, по-тибетски Там-дин. Лошадиная шея по-русски.

Фото: Сергей Коновалов

«История одной вещи» — совместный проект с томскими музеями

Главного атрибута, по которому все его идентифицируют — головы зеленой лошади, — в волосах у томского Хаягривы не сохранилось. Но и без этого гневное божество перепутать с кем-то другим сложно. Почти век Хаягрива провел в музейных запасниках, пока полгода назад не пришла его очередь идти на реставрацию.

«Этот предмет условно из коллекции Михаила Аркадьевича Полумордвинова, военного востоковеда, — говорит Александра Котенко, сотрудница Томского областного краеведческого музея. — Полумордвинов работал в Маньчжурии с 1904 по 1915 год и коллекционировал буддийские предметы. «Условно», потому что в рукописях полковника я не нашла упоминаний об этом божестве...»

...Но часть коллекции того же периода, а Хаягриву наши коллеги из музея истории Бурятии определили как китайский предмет конца 19 века. Так что, скорее всего, Лошадиная шея приехала в Томск с Полумордвиновым.

Как полковник транспортировал Хаягриву — вопрос отдельный. Божество чрезвычайно хрупкое, так как сделано из необожженной глины. Вероятно, его лепили рядом с каким-то храмом — из глины и минеральных пигментов, что нашли на месте.

«Как в буддийских храмах это делается? — говорит Александра Котенко. — Либо при храме есть собственная мастерская, либо приглашают мастеров со стороны. И мастера делают такой дар храму...»

...Как у нас были отработки для церкви христианской, такого же рода и у них было. Но не как покаяние, а как благодеяние, за которое ты улучшаешь свою карму...

«...Так как божества производились по месту назначения — при храме, то их хрупкость особо никого не беспокоила».

А вот томским реставраторам пришлось несладко. По дороге в Томск Лошадиная шея утратила не только лошадиную голову, но и часть волос, корону из черепов и пальцы на руках. Чтобы все это восстановить, надо наиточнейшим образом подобрать состав глиняной массы — если не угадаешь с количеством жидкости, оригинальная основа начнет расползаться. Поэтому на данный момент решили Хаягриву отреставрировать косметически — почистить, подкрасить, заделать трещины, убрать следы предыдущей реставрации.

Наращивать утраченные части тела не стали не только из-за технических сложностей. Но и из-за того, что пока не нашли полного аналога скульптуры.

Буддийское божество — оно каноническое, — говорит Александра Котенко. — У него канонический размер. Все пропорции, позы и жесты должны быть правильные. Иначе это неправильное божество. И люди, которые будут ему молиться, будут, наоборот, портить себе карму, а не улучшать. Говорят, у Хаягривы есть 108 разных иконографических образов, более-менее популярны 5-6. Но мы пока не нашли образец, по которому можно правильно отреставрировать.

Хаягрива, он же Там-дин, он же Лошадиная шея, сначала был божеством индуистским. И не очень хорошим. Это был титан (в индуизме титанов и демонов называли асурами — прим.), который сильно набедокурил: украл Веды у Вишну, выпросил у него непобедимость, творил разное зло, терроризировал людей. И в итоге так разозлил Вишну, что тот его победил. В буддизме у Хаягривы несколько другая история.

«Буддизм — это религия, которая, приходя в новую страну, вбирает в себя местных божеств и немножко их изменяет, — говорит Александра Котенко. — Страшных божеств или демонов буддизм переделывает в так называемых дхармапал — защитников учения...

...И вот Хаягрива в буддизме прежде всего дхармапала. Он защищает само учение, практикующих, буддистов. Так, на иконах с изображением Западного рая Сукхавати Хаягрива — один из его стражей.

А еще в буддийской версии Хаягрива был защитником от змей, от нагов — полузмей-полулюдей, и от кожных болезней, которые они могли наслать. Кроме того, Лошадиная шея считалась «подателем скота» — к нему обращались люди, которым очень хотелось увеличить поголовье своих стад и табунов.

«Я долго искала ответ на вопрос, почему в волосах Хаягривы спрятана голова именно зеленой лошади, — говорит Александра Котенко. — В буддизме зеленая лошадь встречается часто: она есть у Будды будущего — Майтрея, бурятский персонаж Белый старец ездит на зеленой лошади. Одна из версий, что в Тибете зеленая лошадь является синонимом солнца. То есть Хаягрива, возможно, был когда-то солнечным божеством...»

...Другая версия, что в буддизме зеленый — «цвет скорой помощи», как его называют. То есть божество, которое имеет какие-то атрибуты или кожу зеленого цвета, быстро придет на помощь, если у него попросить. Что очень актуально для просителей «подателя скота» в Тибете и Монголии.

Впрочем, несмотря на такую «отзывчивость», Хаягрива все-таки относится к гневным божествам. И выглядит соответствующим образом — как демон. Судя по аналогам, в правой руке Хаягрива держал жезл с отсеченными головами, а пальцы левой складывал в тарджанимудру — «мудру устрашения» — некое подобие рокерской «козы». Один из гневных символов, которыми божества устрашают разные пороки.

Лицо у Хаягривы оскаленное, волосы красного цвета. Из одежды — повязка из тигриной шкуры, шарф из снятой с кого-то кожи и подвес из голов.

Все гневные символы Хаягривы — а это именно символы! — показывают, что он борется со всем друным, что есть в человеческой природе, — говорит Александра Котенко. — Головы — символическое обозначение неведения, страхов, пороков человеческих, которые Хаягрива победил.