Как генерал дослужился до бога

История одной вещи

Как только воины замечали вдали человека с красным лицом и прекрасной бородой на красном коне, они заранее начинали бояться. Ведь это был Гуань Юй. Генерал эпохи Троецарствия, который бился за восстановление династии Хань. Генерал был доблестным и благородным — этакий китайский Робин Гуд. Потому сразу после смерти личность Гуань Юя стала обрастать легендами. Некоторые из них могут рассказать предметы из Томского Краеведческого музея.

Фото: Сергей Коновалов

«История одной вещи» — совместный проект с Томским Краеведческим музеем

Позолоченная снаружи, полая внутри. Медную скульптурку Гуаньди в Томск в начале 20-го века привез из Китая разведчик Михаил Полумордвинов. Привез вместе с компанией — двумя медными фигурками поменьше. Этому божеству не положено быть без спутников.

«Гуаньди — одно из самых популярных божеств в Китае, — говорит сотрудница Томского краеведческого музея Александра Котенко. — Происхождение его запутанное. Идет от реальной исторической личности — генерала Гуань Юя. Который жил во 2-3 веках нашей эры. И которого после смерти начали обожествлять. Культ Гуаньди был настолько распространенным, что в 19 веке в Китае было более 1500 только крупных храмов в его честь. Причем, в разных районах Китая Гауньди почитали по-разному».

«…В дверях стоял воин с лицом, напоминающим спелый финик, с красными, как у феникса, глазами, с вьющейся бородой и пушистыми бровями. На нем был зеленый халат и золотой панцирь, а в руке обнаженный меч» (Ло Гуань-Чжун, «Троецарствие», в переводе В.А. Панасюка)

Вообще-то Гуаньди был богом войны. Но покровительствовал не только военным. Ему молились и крестьяне, и торговцы — потому что он отвечал за справедливость и защищал от неурожаев. При нем нельзя было врать. Люди верили, что если помолиться Гуаньди, то он придет ночью к больному, накормит его золотыми пилюлями, и человек выздоровеет. Еще он был богом богатства. А со временем его стали почитать еще и как бога литературы — потому что на иконах его изображали со свитком в руках.

«Литература для китайцев всегда значила очень много, — говорит Александра Котенко. — Она была одним из шести искусств, которые на экзамене сдавали государственные чиновники. Если человек не знал литературы, не мог опираться на исторические примеры и правильно слагать поэмы, то доступ к государственной службе ему был закрыт. Гуань Юй, хоть и был генералом, стихи не слагал. В отличие от своего противника Цао Цао. Но читал с охотой — на иконах его изображали с хроникой «Вёсны и осени», древнейшей китайской летописью».

«...Давайте пить вино и веселиться, сколько человеку прожить суждено? Наша жизнь, как роса под лучами солнца, высыхает, а дни ушедшие горечи полны» («Короткая песня», Цао Цао)

Скульптуру, которую привез в Томск полковник Полумордвинов, изготовили в 18 веке. Во время правления династии Цинь. В этот период святых было принято отливать не по одиночке, а группами. Так, в некоторых скульптурных композициях можно было насчитать до 500-700 персонажей. Полумордвинов привез в Томск божественную триаду — это записано в его рукописях. Правда, фигурки спутников от самого Гуаньди отличаются. Может, скульптор просто решил центрового героя выделить и размером, и стилистически. А, может, Полумордвинов сам собрал триаду, купив фигурки в разных местах

Фигурки изображают «военного чиновника» и «гражданского чиновника». Первый — Гуань Пин. Есть легенда, что однажды бездетный Гуань Юй встретил однофамильца. Тот выразил свое восхищение генералом и упросил его усыновить своего отпрыска, обученного военному делу. Так у Гуань Юя появился приемный сын, с которым — позже — они погибли в одном сражении. Гуань Пина изображали с «Черным драконом» в руках. Так назывался меч Гуань Юя. Точнее, алебарда.

Второго спутника — Чжоу Цана — было принято изображать как прекрасного юношу. Хотя «гражданский чиновник» вообще-то тоже был воином, генералом и даже разбойником успел побывать

«Чжоу Цан обычно на иконах держит в руках некий предмет, — говорит Александра Котенко. — Изначально он должен был нести знамя, на котором написана фамилия «Гуань». На танке, которая хранится у нас в музее — он держит какой-то узелок. По форме можно догадаться, что это ларец, в котором находится государственная печать. «Гуань» — это была фамилия, «Юй» — имя. А «ди» — это приставка, которая означает, что он стал императором. Правитель Гуаньди. И печать, которую ему подносит Чжоу Цан, означает его царские полномочия».

На скульптуре полковника Полумордвинова Гуаньди изображен в виде буддийского божества. Однако он не восседает на лотосовом троне, как Будда или как Бодхисаттва, которые имеют «чистое рождение». Гуаньди сидит на обычном троне. На его голове шапка, в которой видны отверстия для бус — это тоже отличительный признак императора. А еще у медного Гуаньди были шикарные усы из бычьего волоса (из двух усов, правда, остался один) и борода (которую он тоже по дороге в Томск утратил).

Статуэтка внутри полая. Чтобы люди с ее помощью могли очищать карму, делая в буддийское божество вложения. Например, кусочки священных текстов (чем дороже бумага и золотые чернила — тем лучше!). Или — благовония. Или — семь драгоценных камней. Скульптура считалась священной после того, как монахи заполняли ее вложениями и запечатывали снизу крышкой.

На поясе у Гуаньди должно быть изображение дракона. Но на скульптуре его не разобрать. А вот на иконе-танке (нарисована в тот же период династии Цин) из-под пояса свисает хвост рыбы-карпа. Карп в Китае и Японии почитался как особое существо, которое через 1000 лет может стать драконом — символом мужества, благородства и правды.

«Когда Гуаньди стал уже божеством, а не просто человеком, про него стали придумывать легенды, чтобы доказать его божественное происхождение, — говорит Александра Котенко. — И придумали, что один нефритовый небесный император убил дракона, а буддийский монах собрал в чашу эту кровь. И Гуаньди, когда был мальчиком, окунулся в эту чашу, и лицо его стало красным. По другой версии, он вообще из этой чаши родился — с красным лицом. Потому ему приписывается происхождение от дракона».

Икона-танка нарисована на ткани мастерами с горы Утайшань. Утайшаньская школа была «законодателем мод» в 18 веке — ей подражали. Танка, что хранится в музее, немного поблекшая. Но все равно отличается гармоничным сочетанием цветов и игрой полутонов. Для Утайшаньской школы были характерны облака с завитками и очень крутые горы (на монгольских и бурятских иконах склоны более пологие).

«На этой иконе — три будды, — говорит Александра Котенко. — Посредине — Будда Шакьямуни. Так как по некоторым буддийским традициям Шакьямуни не был самым первым буддой, то сбоку от него — его предшественники. Все они — показатель присутствия буддизма на этой танке. Потому что под Гуаньди опять-таки нет лотосового трона».

Есть и другие буддийские элементы на танке — так называемые «драгоценности», которые означают «учение», «общину» и «учителя» («дхарму»). По иконографическим канонам, на танке присутствуют определенные жесты — мудры. Например, Бхумиспарша. Жест касания земли. По легенде, когда будду Шакьямуни искушал демон, он сначала подсылал к нему красивых девушек. Потом пытался пугать. Но Шакьямуни не отвлекался и продолжал медитировать. Тогда демон прибегнул к последней уловке и спросил — а кто вообще докажет, что ты достиг просветления? Тогда Шакьямуни коснулся земли, призвав ее в свидетели.

Еще один музейный предмет, который связан с Гуань Юем, — кубок-цзюэ. «Цзюэ» означает «воробей» или «птаха». Имеет специфическую форму с тремя ножками, оттого в музее был записан как «треножник». Между тем, треножники были больше похожи на котлы и выполняли культовую функцию — в них варили мясо для подношения умершим предкам или богам (в том числе, Гуаньди), засыпали землей и втыкали палочки с благовониями. Цзюэ культовым предметом не был. Но имел отношение к исторической личности Гуань Юю.

«Был в 14 веке такой писатель Ло Гуань-Чжун, — говорит Александра Котенко. — Он написал роман «Троецарствие». С одной стороны, это была военная хроника. С другой — сборник легенд про всех персонажей того сложного периода, полного войн и талантливых людей. Некоторые истории связаны с такими кубками. Цзюэ использовали с 15 века до нашей эры. В них подавали подогретое вино, и Гуань Юй мог пить из такого. Например, в ситуации, которая описана в хронике (романе).

Однажды Гуань Юя ранили. Коварные враги попали ему отравленной стрелой в плечо. Лечить Гуань Юя вызвался передовой врач, один из первых хирургов — Хуа То. Он сказал, что ему надо разрезать руку и срезать яд прямо с кости. Гуань Юй согласился. Хуа То предложил генерала привязать, чтобы тот ненароком не убил его из-за боли. Гуань Юй рассмеялся и сказал, что не боится никакой боли. И пока врач делал свою работу, потягивал вино из кубка-цзюэ, играл в шахматы и цитировал стихи. Разве что лоб испариной покрылся. И Хуа То вылечил Гуань Юя».