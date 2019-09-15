Как Африка стала Томской областью

История одной вещи

Анатолий Полин проработал в Томском краеведческом музее всего год: в 1998 году пришел на должность директора, в 1999-м трагически погиб. Во время директорства он передал в дар музею свою коллекцию — более 230 значков, по которым сегодня можно изучать историю города и страны. Правда, изучение это сродни квесту: когда коллекцию впервые описывали 20 лет назад, пользоваться интернетом было не принято. Так что сейчас сотрудникам музея при повторной атрибуции значков для внесения в госкаталог приходится разгадывать ребусы.

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

Солнечный круг — лучи вокруг. Посередине — контуры географического объекта с елками. Сверху — радужная планка с датой «1965». В старой инвентарной карточке значок описан так: «На фоне карты Томской области выбиты две ели...». Правда, «карта Томской области» почему-то очень напоминает очертаниями африканский континент. Тогда на эту мелочь внимания не обратили. Спустя 20 лет с помощью всемирной сети хранители в два клика провели целое расследование и выяснили, почему в 1965 году в Африке выросли елки.

«В 1965 году в Алжире должен был проходить IX Международный фестиваль молодежи и студентов, — рассказывает сотрудница музея Елена Малофиенко. — Фестивали проводились с конца 1940-х, чаще всего в странах соцлагеря, раз в два-три года. Спортсмены готовились, страны-участницы активно печатали сувенирку. Но накануне фестиваля в Алжире, который совсем недавно получил независимость от Франции, произошел военный переворот. Фестиваль пришлось отменить. Организаторы попытались оперативно перенести спортивные и культурные мероприятия в Болгарию, где должен был проходить X фестиваль, и даже успели подкорректировать сувенирку, дочеканив на значках ели. Но пофестивалить в 1965-м так и не получилось. Так что София принимала молодежь и студентов по плану — в 1968 году, под порядковым номером несостоявшегося фестиваля — IX».

В СССР чеканкой фестивальных значков занимался Ленинградский монетный двор. На реверсе стояла надпись — «За активное участие в подготовке и проведении IX Всемирного фестиваля. Алжир. 1965». Когда оказалось, что наградные знаки по назначению использоваться не могут, им стали искать новое применение. На части партии «заднюю» гравировку затерли и залили спецсоставом. Подобный экземпляр — с гладкой обратной стороной знака — как раз хранится в музее. В таком виде можно было, например, вручать значок отличившимся в 1965 году комсомольцам-активистам. В некоторых случаях на зачищенном реверсе гравировали собственные надписи — на форумах можно найти фото «медалей» с подписями вроде «П/Л (пионерлагерь — прим. ред.) «Лесная Республика». Чемпион».

Фото: forum.faleristika.info. Автор - Анатолич

Наверняка, заполучить такой значок в свою коллекцию для пионера считалось шиком. Впрочем, и обычные пионерские значки сейчас уже становятся раритетами, особенно те, что шли в дополнение к членским — со ступенями. В коллекции Анатолия Полина оказались такие — образца 1958-1964 годов.

Фото: Сергей Коновалов

«У пионеров был свой «карьерный рост», он состоял из трех ступеней, — говорит Елена Малофиенко. — От пионеров первой ступени (3-4 класс) требовалось знать гимн СССР, названия всех больших советских праздников и биографии пионеров-героев. А также они должны были уметь отличать ядовитые грибы от съедобных, пришивать пуговицы, стирать и штопать чулки, попадать мячом в цель и переходить по бревну через канаву. Пионеры второй ступени (5-6 класс) уже должны были знать в лицо передовиков производства, петь с отрядом «Интернационал», отличать сорняки от культурных растений, выращивать кукурузу, лазить по канату, перестукиваться азбукой Морзе, ходить по азимуту и ориентироваться по звездам. Третья же ступень (7-8 классы) предполагала, что пионер ознакомился с речью Ленина на III съезде комсомола, умеет устранять неисправности в электронагревательных приборах, по возможности научился управлять трактором и ходить под парусом, сдал нормы ГТО и провел в походах не менее 10 дней».

Из «правильных» пионеров вырастали комсомольцы с активной жизненной позицией. Те, кто по зову партии и целину поднимать ехали, и в ударных стройках участие принимали. Вот, например, значок «Ударная комсомольская стройка. Томск. 1969»: изгиб ж/д пути, нефтяная вышка.

Версий, за строительство чего вручали такие значки, несколько. Так, в конце 1960-х Всесоюзной ударной стройкой был объявлен Стрежевой. Это объяснило бы нефтяную вышку на значке.

Другой вариант — строительство ж/д ветки Асино — Белый Яр в это же время:

«Мощное гудение трелевщика, грохот падающих деревьев... Новые километры расчищенной трассы оставляют за собой ребята, дальше и дальше на север уходит звено лесорубов...» (подпись к фотографиям со строительства железной дороги Асино — Белый Яр в стройотрядовском альбоме 1969-1970 гг.)

А вот ребус на тему геологии: красная кочерга, черная кочерга, крестики и шарики в геометрических фигурах неправильной формы. И надпись в несогласованной форме: «Геологического образования. Томский университет. 1971».

Фото: Сергей Коновалов

«Сначала я об эту несогласованность споткнулась, — говорит Елена Малофиенко. — А потом догадалась, что красная L — это латинское обозначение 50-ти. То есть 50 лет геологическому образованию в Томске. И черный геологический молоток к месту. А заполненный крестиками пузырь посреди полосочек с точками и без означает интрузию. То есть процесс внедрения магматического расплава в твердое вещество литосферы. Это я уточнила у томских геологов — мы же должны для госкаталога составить правильную атрибуцию».

Атрибуция значков из коллекции Анатолия Полина далась непросто. Так, глядя на надпись «СЭМ. III слет», первым вариантом у Елены Малофиенко была расшифровка аббревиатуры как «студенческая эстрадная миниатюра». Но как-то не вязался с этой расшифровкой медведь на фоне бурелома. Оказалось, что СЭМ к СТЭМам отношения не имеет, это сокращение от Сибэлектромотора. И на третий слет в 1969 году в Томске собирались молодые строители коммунизма — заводские активисты. А на картинке, вероятно, был показан вектор движения — от «медвежьего угла» к городу будущего. Или еще ребус. Карта Томской области с часами и подпись: «III областной слет. СБ. 1972» — что бы это значило?

«Сейчас «СБ» — это клише, «служба безопасности», — говорит Елена Малофиенко. — Но при чем тут часы? Оказалось, что в 1970-х под «СБ» понималась служба быта — часовщики, специалисты по ремонту холодильников, телевизоров, автомобилей. В том же 1972 году подобными значками награждали лучших работников сферы обслуживания. Эпоха уходит, а с ней уходят и знания о каких-то специфических ее особенностях».