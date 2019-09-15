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15 сентября,
2019
23
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История одной вещи

Как Африка стала Томской областью

Лариса Муравьева
Лариса Муравьева
4 часа назад

Анатолий Полин проработал в Томском краеведческом музее всего год: в 1998 году пришел на должность директора, в 1999-м трагически погиб. Во время директорства он передал в дар музею свою коллекцию — более 230 значков, по которым сегодня можно изучать историю города и страны. Правда, изучение это сродни квесту: когда коллекцию впервые описывали 20 лет назад, пользоваться интернетом было не принято. Так что сейчас сотрудникам музея при повторной атрибуции значков для внесения в госкаталог приходится разгадывать ребусы.

Анатолий Полин
Анатолий Полин

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

Солнечный круг — лучи вокруг. Посередине — контуры географического объекта с елками. Сверху — радужная планка с датой «1965». В старой инвентарной карточке значок описан так: «На фоне карты Томской области выбиты две ели...». Правда, «карта Томской области» почему-то очень напоминает очертаниями африканский континент. Тогда на эту мелочь внимания не обратили. Спустя 20 лет с помощью всемирной сети хранители в два клика провели целое расследование и выяснили, почему в 1965 году в Африке выросли елки. 

Фото Сергей Коновалов
Фото Сергей Коновалов
Как Африка стала Томской областью
Как Африка стала Томской областью

«В 1965 году в Алжире должен был проходить IX Международный фестиваль молодежи и студентов, — рассказывает сотрудница музея Елена Малофиенко. — Фестивали проводились с конца 1940-х, чаще всего в странах соцлагеря, раз в два-три года. Спортсмены готовились, страны-участницы активно печатали сувенирку. Но накануне фестиваля в Алжире, который совсем недавно получил независимость от Франции, произошел военный переворот. Фестиваль пришлось отменить. Организаторы попытались оперативно перенести спортивные и культурные мероприятия в Болгарию, где должен был проходить X фестиваль, и даже успели подкорректировать сувенирку, дочеканив на значках ели. Но пофестивалить в 1965-м так и не получилось. Так что София принимала молодежь и студентов по плану — в 1968 году, под порядковым номером несостоявшегося фестиваля — IX».

Елена Малофиенко
Елена Малофиенко

В СССР чеканкой фестивальных значков занимался Ленинградский монетный двор. На реверсе стояла надпись — «За активное участие в подготовке и проведении IX Всемирного фестиваля. Алжир. 1965». Когда оказалось, что наградные знаки по назначению использоваться не могут, им стали искать новое применение. На части партии «заднюю» гравировку затерли и залили спецсоставом. Подобный экземпляр — с гладкой обратной стороной знака — как раз хранится в музее. В таком виде можно было, например, вручать значок отличившимся в 1965 году комсомольцам-активистам. В некоторых случаях на зачищенном реверсе гравировали собственные надписи — на форумах можно найти фото «медалей» с подписями вроде «П/Л (пионерлагерь — прим. ред.) «Лесная Республика». Чемпион». 

Переделанные значки
Переделанные значки
Фото: forum.faleristika.info. Автор - Анатолич

Наверняка, заполучить такой значок в свою коллекцию для пионера считалось шиком. Впрочем, и обычные пионерские значки сейчас уже становятся раритетами, особенно те, что шли в дополнение к членским — со ступенями. В коллекции Анатолия Полина оказались такие — образца 1958-1964 годов. 

Как Африка стала Томской областью
Фото: Сергей Коновалов

«У пионеров был свой «карьерный рост», он состоял из трех ступеней, — говорит Елена Малофиенко. — От пионеров первой ступени (3-4 класс) требовалось знать гимн СССР, названия всех больших советских праздников и биографии пионеров-героев. А также они должны были уметь отличать ядовитые грибы от съедобных, пришивать пуговицы, стирать и штопать чулки, попадать мячом в цель и переходить по бревну через канаву. Пионеры второй ступени (5-6 класс) уже должны были знать в лицо передовиков производства, петь с отрядом «Интернационал», отличать сорняки от культурных растений, выращивать кукурузу, лазить по канату, перестукиваться азбукой Морзе, ходить по азимуту и ориентироваться по звездам. Третья же ступень (7-8 классы) предполагала, что пионер ознакомился с речью Ленина на III съезде комсомола, умеет устранять неисправности в электронагревательных приборах, по возможности научился управлять трактором и ходить под парусом, сдал нормы ГТО и провел в походах не менее 10 дней».

Как Африка стала Томской областью

Из «правильных» пионеров вырастали комсомольцы с активной жизненной позицией. Те, кто по зову партии и целину поднимать ехали, и в ударных стройках участие принимали. Вот, например, значок «Ударная комсомольская стройка. Томск. 1969»: изгиб ж/д пути, нефтяная вышка.

Как Африка стала Томской областью

Версий, за строительство чего вручали такие значки, несколько. Так, в конце 1960-х Всесоюзной ударной стройкой был объявлен Стрежевой. Это объяснило бы нефтяную вышку на значке.

ССО на строительстве Стрежевого, 1969 г. ЦДНИ ТО
ССО на строительстве Стрежевого, 1969 г. ЦДНИ ТО
ССО на строительстве Стрежевого, 1969 г. ЦДНИ ТО
ССО на строительстве Стрежевого, 1969 г. ЦДНИ ТО
ССО на строительстве Стрежевого, 1969 г. ЦДНИ ТО
ССО на строительстве Стрежевого, 1969 г. ЦДНИ ТО

Другой вариант — строительство ж/д ветки Асино — Белый Яр в это же время:

«Мощное гудение трелевщика, грохот падающих деревьев... Новые километры расчищенной трассы оставляют за собой ребята, дальше и дальше на север уходит звено лесорубов...» (подпись к фотографиям со строительства железной дороги Асино — Белый Яр в стройотрядовском альбоме 1969-1970 гг.)

Из альбома с фото стройки ж/д Асино-Белый яр, ТОКМ
Из альбома с фото стройки ж/д Асино-Белый яр, ТОКМ
Из альбома с фото стройки ж/д Асино-Белый яр, ТОКМ
Из альбома с фото стройки ж/д Асино-Белый яр, ТОКМ
Из альбома с фото стройки ж/д Асино-Белый яр, ТОКМ
Из альбома с фото стройки ж/д Асино-Белый яр, ТОКМ
Из альбома с фото стройки ж/д Асино-Белый яр, ТОКМ
Из альбома с фото стройки ж/д Асино-Белый яр, ТОКМ

А вот ребус на тему геологии: красная кочерга, черная кочерга, крестики и шарики в геометрических фигурах неправильной формы. И надпись в несогласованной форме: «Геологического образования. Томский университет. 1971».

Как Африка стала Томской областью
Фото: Сергей Коновалов

«Сначала я об эту несогласованность споткнулась, — говорит Елена Малофиенко. — А потом догадалась, что красная L — это латинское обозначение 50-ти. То есть 50 лет геологическому образованию в Томске. И черный геологический молоток к месту. А заполненный крестиками пузырь посреди полосочек с точками и без означает интрузию. То есть процесс внедрения магматического расплава в твердое вещество литосферы. Это я уточнила у томских геологов — мы же должны для госкаталога составить правильную атрибуцию».

Как Африка стала Томской областью

Атрибуция значков из коллекции Анатолия Полина далась непросто. Так, глядя на надпись «СЭМ. III слет», первым вариантом у Елены Малофиенко была расшифровка аббревиатуры как «студенческая эстрадная миниатюра». Но как-то не вязался с этой расшифровкой медведь на фоне бурелома. Оказалось, что СЭМ к СТЭМам отношения не имеет, это сокращение от Сибэлектромотора. И на третий слет в 1969 году в Томске собирались молодые строители коммунизма — заводские активисты. А на картинке, вероятно, был показан вектор движения — от «медвежьего угла» к городу будущего. Или еще ребус. Карта Томской области с часами и подпись: «III областной слет. СБ. 1972» — что бы это значило?

Как Африка стала Томской областью

«Сейчас «СБ» — это клише, «служба безопасности», — говорит Елена Малофиенко. — Но при чем тут часы? Оказалось, что в 1970-х под «СБ» понималась служба быта — часовщики, специалисты по ремонту холодильников, телевизоров, автомобилей. В том же 1972 году подобными значками награждали лучших работников сферы обслуживания. Эпоха уходит, а с ней уходят и знания о каких-то специфических ее особенностях».

Как Африка стала Томской областью

Впрочем, одна из особенностей той ушедшей эпохи — печатать по любому поводу значки — будет для изучающих ее чем-то вроде шпаргалки. Даже из небольшой коллекции Анатолия Полина можно составить своеобразную летопись Томска: в 1973 году Мостоотряд-101 построил Коммунальный мост через Томь; томичи приняли участие во всесоюзном ленинском субботнике; в 1972 году в ТПУ отмечали 50-летие (и вовсе не в политехе, а в Томском педучилище); ну, а школа № 51 тогда же девятый раз выпустила в свет учеников.

Как Африка стала Томской областью
Как Африка стала Томской областью
Как Африка стала Томской областью
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