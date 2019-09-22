Дамы в мундирах

История одной вещи

Лоскуток голубой, лоскуток соломенный и два красных — разных оттенков. Бумага, к которой они пришиты, скреплена сургучной печатью и витиеватой инструкцией. Это образцы ткани, из которой с 1784 года дозволялось шить «мундирные платья» женам чиновников и дворян для выхода в свет. К образцам прилагается рисунок с фасоном. Это эксклюзив Томского краеведческого музея. Ведь факт, что Екатерина Вторая пыталась ввести «мундиры» для женщин, широкой публике, пожалуй, неизвестен.

Фото: Сергей Коновалов

«История одной вещи» - совместный проект с Томским краеведческим музеем

«Образцы ткани и рисунок XVIII века сами по себе музейная редкость, — говорит сотрудница Томского краеведческого музея Людмила Тимофеева. — Потому что обычно в музеях к XVIII веку относится либо нумизматика, либо, если повезет, книги. А тут уникальный артефакт. Датируются образцы очень точно — 1784 годом. В этот период Екатерина Великая единственный раз в истории России пыталась внедрить наряду с мужским мундиром женское мундирное платье».

Униформу для богатых и успешных Екатерина Вторая начала вводить в 1781 году, за год до юбилея — 20-летия своего восшествия на престол. Губернский мундир, который предписывалось носить чиновникам и помещикам, должен был хотя бы визуально уравнять статус госслужащих и дворян (вторые могли быть гораздо богаче первых). Борьба с пристрастием к роскоши касалась не только землевладельцев мужского пола, но и их супруг — чтобы у тех не было искушения появляться на публике в нарядах, как у императрицы.

...Всемилостивейшая государыня предполагать изволит, что сие высочайшее дозволение толь приятнее всем будет, поколику служит оно к сбережению собственного их достатка на лучшее и полезнейшее и к отвращению разорительной роскоши (из указа 1782 года).

Фото: Федор Рокотов, 1763 год, Третьяковская галерея

Указов для распространения дресс-кода по стране Екатерина издавала несколько. В 1782 году настоятельно рекомендовала чиновникам и помещикам обзавестись мундирами в цветах своего губернского герба. Четких указаний относительно фасона не было — парадно-выходной костюм просто должен был пошит по моде того времени: кафтан, камзол, обтягивающие штаны до колен (лосины), чулки. Выделяться хозяева мундиров пытались формой и размером эполет, количеством пуговиц, нарядностью петель. Но резвиться за счет деталей получилось недолго. 9 апреля 1784 года Екатерина установила более строгий регламент, введя единый губернский мундир — без различия рангов и всего в трех цветах.

«Задачу Екатерина Великая решила просто: поделила империю на три части — северная полоса, средняя и южная, — говорит Людмила Тимофеева. — В северной, куда входила Петербургская губерния, за основу был взят светло-синий цвет кафтана. В средней полосе, и в том числе Москве, красный. В южной, включая Киев, вишневый. Мундиры должны были быть единого цвета и единого кроя. Но если мужской мундир получил оформление в нормативных рисунках, из которых столичный гравер Кристиан Шонберг составил альбом («Мундиры всемилостивейше пожалованные Екатериною II всем губерниям и наместничествам» - прим. ред.), то о рисунках женского мундира неизвестно вообще. Поэтому у нас есть уникальная возможность не только представить, как он выглядел, по акварельному рисунку, который прилагался к образцам тканей, но и рассмотреть шелк, из которого его предлагалось шить».

Шелк на «мундирные платья» в том же указе 1784 года Екатерина Вторая настойчиво советовала покупать местный — он был хоть и средненького качества, но недорогой. Правда, забота об отечественном производителе ни к чему хорошему тогда не привела. Дамы ринулись шить одинаковые платья из одинакового шелка, быстро раскупив все местные запасы. Спрос превысил предложение, и цены на материал взлетели вверх. А с учетом того, что отечественный шелк в сравнении с китайским был плохонький, то, по воспоминаниям барынь, платья хватало всего на пару сезонов. В общем, так себе экономия «собственного достатка» вышла.

Каждый разосланный по губерниям лист с образцами тканей сопровождался инструкцией. Правда, текст читать было неудобно — он спрятан под лоскутками. На музейном экземпляре, в частности, значилось:

Для дамских мундиров красной на рабронты, лосинной на юбки и голубой на выкладку. Цветы против образцов. Но кто хочет из какой материи другой построить, однако сходством с образцом, оставляется на произвол. Касательно до выкладки, быть не более двух вершков.

Если перевести на современный язык, то цветочные узоры были под запретом, нижние юбки должны были быть грязно-белыми или телесно-бежевыми («лосинными»), ну, а из красного шелка дозволялось шить робронды, или роброны (от французского robe ronde — «круглое платье»), широкие платья с распашными юбками.

«Помните «Капитанскую дочку» Пушкина, — говорит Людмила Тимофеева, — когда Машенька Миронова, чтобы спасти своего Петрушу Гринева, решилась на аудиенцию с императрицей? Поскольку она была девушкой небогатой, то ей хотели роброн напрокат у бабки взять».

...Как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут... («Капитанская дочка»)

Фото: Иван Миодушевский, 1861 год, Третьяковская галерея

Исходя из формуляра, украшать мундирное платье дозволялось только бейками — полосочками голубой ткани в виде окантовки. Два вершка — это 9 см. В зависимости от ранга дамы могли отделать кантик на груди блестками или серебром. Но так, чтобы в глаза не бросалось.

Фото: Сергей Коновалов

Дама в красно-бежево-голубом наряде идеально гармонировала со спутником в красно-бежево-голубом мундире. Образцы ткани на мужской костюм — красное и бежевое сукно на кафтан и штаны, бежевый шелк на камзол и голубой бархат на лацканы и обшлага — в Краеведческий музей попали без сопроводительного рисунка.

Видимо, в этом случае рисунок был не нужен, раз существовал целый альбом Шонберга с официально утвержденными эскизами. Но для наглядности Людмила Тимофеева скопировала соответствующий вариант из статьи историка Леонида Шепелева в журнале «Родина». В статье, кстати, женское мундирное платье описывалось только словесно: «жакет (кафтан) и широкая юбка до пят», а значит, рисунки, подобные томскому (их, по всей видимости, делали уже на местах), действительно, редкость.

Томск, согласно делению Екатерины, относился к северной полосе. А значит, мундиры и мундирные платья здесь должны были быть светло-синие, в комбинации с палевым (соломенным). Почему же музейные образцы красные? Потому что попали они в Томск из Колывани. Колыванская область (как и Томская) одно время входила в состав Тобольской губернии, но потом ее часть перешла в подчинение Иркутску. А Иркутск относился к средней — «красной» – цветовой полосе.

«Иркутское и Колыванское наместничества управлялись одним генерал-губернатором — Иваном Якоби (дед декабриста Ивана Анненкова — прим. ред.), — говорит Людмила Тимофеева. — Поэтому мужские мундиры были идентичными — разница была только в количестве пуговиц: в Иркутске на обшлага нашивали пять штук, в Колывани две. Образцы тканей скреплены печатью колыванского областного управления. Это очень редкая печать. Орел, на груди которого геральдический щиток, с соболями. Мало кто знает, но соболи — это не только эмблема сибирской печати, но и эмблема печати томской. По крайней мере в наших архивах, начиная с 1730-х годов, можно найти подтверждение, что эта эмблема стала основой томской воеводской печати. Я много занимаюсь сфрагистикой, но такой печати, как на образцах ткани, я больше не встречала нигде. Отсутствуют они и в «Полном собрании законов Российской империи», где собраны очень многие документы о печатях. Так что это тема для отдельного исследования!».