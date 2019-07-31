Золотые недра

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На территории Томской области снова хотят добывать золото. На это раз — неподалеку от охранной зоны Ларинского заказника. ТВ2 разбирается, может ли строительство горно-обогатительного комбината навредить особо охраняемой природной зоне, где по закону добыча полезных ископаемых запрещена.

Ларинский ландштафтный заказник — это 1686 гектаров особо охраняемой природной территории на юге Томской области. На территории Ларинского есть памятники природы регионального значения, обитают шесть видов краснокнижных животных и птиц. Особенно примечателен заказник эталонным участком переходной зоны от равнинной южной тайги к горной тайге Кузнецкого Алатау: природа здесь сохранена в первозданном виде. Ларинский окружают 6576 гектаров охранной зоны. Это своего рода «личное пространство», берегущее заказник от влияния внешнего мира.

«В Ларинском есть следы золота, но заказник мы трогать не собираемся»

​Информация о возможной разработке Батуринского рудопроявления появилась в СМИ в середине июля. В тексте говорилось, что «Томская инвестиционно-строительная компания» («ТИСК») готова вложить 3,7 миллиарда рублей в геологоразведочные работы и еще 100 млн — в разработку месторождения. Для продолжение золотодобычи и строительства горно-обогатительного комбината компания планирует привлечь еще 2, 725 миллиардов государственных денег. Перед этим «ТИСК» придется пройти несколько комиссий и добиться сокращения охранной зоны Ларинского заказника на пять квадратных километров.

Бенефициар «ТИСК» Александр Беляев уверен: золотодобычу можно организовать так, что она не нанесет вреда природе и экосистеме заказника. И даже наоборот: сделает ее лучше и красивее.

«Мы понимаем, что экология важна. На совещании в ТГУ профессора-экологи призывали нас обратить на экологию особое внимание, — комментирует ТВ2 Беляев. — И мы согласны, это наш подход. Для того, чтобы получилось не только золото добыть, некоторые вещи нужно обдумывать совсем заранее. Поэтому я уже сейчас предложил создать на месте выемки породы проточное озеро с выходом к Тугояковке. Представляете, как это будет красиво?»

Александр рассказал, что для добычи золота содержащие ценный металл породы вынимают из недр земли. После этого породу можно отделить от золота и просто положить обратно, а можно сформировать вокруг терриконы — искусственные насыпи из пустых пород. Еще один способ — вывезти породу в другое место и заполнить чем-нибудь пустоты. Например, водой, как в случае с золотом в Батурино планирует сделать «ТИСК».

С точки зрения чистой экономики проще породу переработать и на месте оставить, — продолжает Александр Беляев. — Но мы хотим построить работу так, чтобы экологии потом был плюс. Вообще мы бы хотели расположить горно-обогатительный комбинат подальше от месторождений и границ охранной зоны заказника. И хочется подчеркнуть: золотодобыча предполагается не в Ларинском, а рядом с охранной зоной заказника, с небольшим заходом на нее. В самом заказнике следы золота есть, но трогать его мы не собираемся.

Фото: взято с личной страницы Александра Беляева в Facebook

Помимо рекультивации будущего месторождения, проект компании «ТИСК» предполагает создание более 100 рабочих мест и налоговые отчисление в бюджеты всех уровней в размере 20-25% от оборота. По плану, годовой оборот «ТИСК» будет на уровне одного миллиарда рублей.

В 1980-91 годы Батуринское золотопроявление уже исследовали, но добыча так и не началась. Александр считает, что в 90-е годы помешал развал экспедиции, а в 2000-е не удалось привлечь инвестиции. В частности, потому что проявление золота частично находится в охранной зоне заказника.

«Уникальная ситуация на сложилась на этом Батуринском, — отмечает Александр в разговоре с ТВ2. — Три раза за проявление брались, и три раза по уважительным причинам не доводили дело до конца. Причем самое сложная работы была сделана: золото там нашли. Если говорить о советском времени, когда добыча шла сотнями тонн, то Батуринское проявление — не Клондайк. Но это объект, который даст области золотодобычу. «ТИСК»— нормальное предприятие, хоть и не гигант отрасли. И огромный комбинат строить не планируем. Может, это и хорошо — спокойнее всем будет. Не вижу сейчас ни одной причины, по которой мы могли бы начать дело и не довести его до конца. Если компания получит все разрешения, то добыча золота начнется в 2024-2025 году».

В новости о планах «ТИСК» говорилось о том, что если облдепартамент природных ресурсов и охраны окружающей среды согласится сократить охранную зону заказника, то департамент по недропользованию подготовит закон о выводе зоны из числа особо охраняемых территорий.

«Начнется золотодобыча — и лесной экосистеме придет хана»

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтер экоцентра «Стриж» и бывший директор томского «Облохотуправления» Евгений Мурзаханов считает, что «ТИСК» получил нынешнюю лицензию на георразведку незаконно, а золото в Батурино добывать не собирается.

Фото: vk.com/ecostrizh

«Охранная зона, также называемая буферной, создается для отделения территории заказника от внешнего мира, — рассказывает Евгений. — Ее создали вокруг Ларинского с целью сохранения редких видов растений и животных. Конкретно на участке, выделенном «ТИСК» под георазведку, обитает краснокнижный лесостепной сурок. А еще на этой территории находится памятник природы Звездный ключ, входящий в состав заказника. Памятник уникальный. Местные там воды берут и отдыхают, из города приезжают посмотреть. На территории ключи запрещен ряд видов деятельности. Отдельно в положении прописан запрет на «выполнение работ по геологическому изучению недр и добыча полезных ископаемых».

Как объяснил Евгений, напрямую режим охранной зоны заказника не запрещает проведение геолого-разведочных работ. Но, в то же время, запрещает ряд действий, обязательных при георазведке. Например, разрушение мест обитания редких растений и животных. Поэтому лицензию на георазведку Батуринского проявления золота, которую «ТИСК» выдал областной департамент по недропользованию, Евгений считает незаконной. Экологический центр «Стриж» послал запрос на получение копии этой лицензии и с большой долей вероятности будет обжаловать факт ее выдачи в прокуратуре или в суде.

Фото: Антон Франчук

«Если говорить о планах компании Александра Беляева на добычу батуринского золота, то они прямо противоречат положению о заказнике и его охранной зоне, — утверждает экоактивист. — Территорию, на которой по лицензии разрешили георазведку, уже несколько раз пытались перевести в другую категорию и что-нибудь там построить. В 2013 году, когда я еще работал в Облохотуправлении, фирма «Томские Альпы» пыталась перевести участок в земли населенных пунктов, якобы для строительства горно-лыжного курорта. Они тогда даже умудрились заключить с лесничими договоры на аренду части леса для проведения туда ЛЭП. Мне кажется, что «Томские Альпы» курорт делать не собирались, а просто хотели построить коттеджный поселок. Мы тогда по суду землю отбили. Сейчас происходит то же самое».

«Интерфакс» писал, что рядом с охранной зоной заказника уже пробурены 242 скважины. Евгений Мурзаханов утверждает, что в последние годы никаких работ рядом с Ларинским заказником не проводилось. Александр Беляев, в свою очередь поясняет, что ссылается на работы геологов 1980-1991 годов.

Запасы золота в Батуринском проявлении уже давно считаются неизвлекаемыми. Там его мизер, — заключает Евгений Мурзаханов. – К тому же, Ларинский заказник очень маленький, а для добычи золота необходимы большие объемы воды. Воду будут брать из Тугояковки, и тогда лесной экосистеме придет хана. Я категорически против разработки месторождения. Беляев – не того уровня бизнесмен, чтобы миллиардные инвестиции привлечь. Уверен, что у «ТИСК» для таких работ нет ни денег, ни опыта, и все это похоже на очередную аферу.

Скептически относится к планам золотодобытчиков и экс-начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Трапезников.

«Подобные попытки уже были в начале 90-х, — комментирует Сергей. — Даже иностранные инвесторы в Ларинский лезли, но тогда заказник удалось отбить. Что сейчас будет — сложно сказать. Ларинский и его охранная зона проходили государственную экологическую экспертизу, и для изменения границ экспертизу придется проводить по новой. Если областные власти решат, что разработка проявления необходима, то департамент природных ресурсов организует какую нужно экспертизу. Насчет создания на границе заказника озера или водохранилища можно сказать следующее: Ларинский называется реликтовым, практически не тронутым человеком, и если там делать какие-то рукотворные озера, смысл заказника теряется. Начнут разрабатывать Батуринское проявление или нет — сложно сказать. У нас в регионе было много проектов, про которые трезвонят и потом ничего не происходит. Но если добыча начнется, ничего хорошего для заказника не будет».