Знакомиться на сайтах — только под контролем батюшки

Истории

Протоиерей Дмитрий Смирнов посетил Томск в рамках проекта «Радость слова», проходящего в дни Кирилло-Мефодиевских чтений. Встреча с верующими состоялась в Пушкинской библиотеке. Любой мог задать вопросы Дмитрию Смирнову. Интервью с ним выложено на официальной странице группы «Томская епархия» во «ВКонтакте». ТВ2 публикует самые яркие фрагменты разговора.

Фото: официальная группа "Томская епархия" во "ВКонтакте"

— Вы много говорите о детях, которые остались без отцов, их матери в одиночку воспитывают своего ребенка. Но почему-то у вас не звучит причина возникновения такого явления, а она в том, у нас осталось мало мужчин.

— Почему не звучит? Звучит. Вы откройте блог dimitrysmirnov.ru. Там объем – десять лет непрерывного звучания... Девяносто процентов мужчин бросают своих детей и не платят алименты. И потом новая зараза возникла — так называемый гражданский брак, хотя это никакой не брак, а просто реализация инстинкта. И поэтому большинство мужчин в нашей стране воспитываются исключительно женщинами – мамой, бабушкой, учительницей в школе, воспитательницей в детском саду. Они мужчинами не могут вырасти. Это такое бабье — армии боятся, драться не умеют, работать не хотят. Кушают кашку, все время кушают. У нас в Москве, в храмах, мода: мужчины ходят в коротких штанишках. Не могут даже брюки носить.

И причина — малодетность. Чтобы воспитать нормального мужчину, надо родить пятерых. Тогда в семье будет конкурентная борьба, дети будут способны к выживанию. А пока будет по одному ребенку, мы будем пропадать. Я занимаюсь проблемой семейной жизни уже тридцать лет. Все причины установил, могу все перечислить.

Фото: официальная группа "Томская епархия" во "ВКонтакте"

С чего бы я начал менять ситуацию? С того, что в каждом губернском городе создал бы кадетский корпус и собрал всю безотцовщину. Набрал бы хороших молодых офицеров, дал бы им хорошее жалованье, чтобы они заменили беглых отцов. А этих отцов через службу судебных приставов так бы прижал, чтобы они с утра до вечера работали на алименты.

И, конечно, в школе надо сделать так, чтобы среди педагогов было не меньше сорока процентов мужчин, потому что женщина к педагогике не очень склонна. В детском саду – да, а в школах должны быть мужчины. Потом для юноши, если он здоров, обязательно армия как школа жизни. Тогда решилась бы еще одна проблема: наши прекрасные невесты, а они у нас самые прекрасные на свете, нашли бы себе женихов. Но с условием: рожать не меньше пяти детей. И мы бы стали самым могучим народом Европы, с нами никто ничего не смог бы сделать.

— Можно ли девушке познакомиться на сайте знакомств?

— Можно! Но надо, чтобы какой-то батюшка контролировал. А то девушки такие существа увлекающиеся.

— Если из молодых парней некого выбирать – много нерешительных, слабых, с кем тогда встречаться?

— Ни с кем! Нужно молиться, чтобы Бог послал. Если человек будет молиться, неужели Господь оставит такую молитву? Говори Богу: «Господи, я хочу семью нормальную, чтобы деток было много. Сколько Ты мне дашь, всех рожу!»

— Как вы относитесь к цифровизации школ?

— Если одним словом, то отрицательно, потому что это ведет к отуплению. Эта мелькающая информация не дает ничему застревать в голове, поэтому о чем бы ни спросил у современных детей, они не знают ничего — ни астрономии, ни алгебры, ни геометрии, ни истории, ни поэзии, ни прозы. Не знаю, что они 11 лет будут делать в школе, по-моему, это пустая трата времени. Я стал сторонником домашнего образования. У нас есть группа энтузиастов, которые взяли эту идею и идут в этом направлении, чтобы создать другой мир. У меня есть приятель отец Андрей. У него двое старших детей окончили по два вуза благодаря тому, что мама занималась с ними дома. Они получают огромный объем знаний в течение года и одновременно учатся в двух вузах. Вот что я думаю по поводу цифровой школы.

Фото: официальная группа "Томская епархия" во "ВКонтакте"

— На что обратить внимание при воспитании дочери?

- На дочь. Это внимание должно быть неусыпное, нужно изучить и сердце ее, и ум, и склонности. И вообще, всем процессом нужно управлять. Воспитывать дочь должен папа. А вас муж. Нужно подключать отцов к воспитанию детей.

— Ваше отношение к протестантам?

— У меня христианское отношение не только к протестантам, но и к буддистам, и к мусульманам. Когда я появляюсь в каком-то аэропорту, меня окружают мусульмане. Все хотят со мной сфотографироваться. Говорят: «Вы так любите мусульман! Дайте я с Вами сфотографируюсь, жене покажу, а то она не поверит, что я Вас держал за руку». Я ко всем отношусь по-христиански. Помню, лет тридцать назад я выступал по телевидению с одним немецким пастором. Он специалист по православному богослужению – литургике. Мы с ним поговорили как два любителя православного богослужения, и я его спрашиваю: «А что вам мешает в Православие перейти?». Он говорит: «У меня же паства, она меня не поймет. Я все-таки немец. А нет ничего краше православного богослужения!». Так что у нас с протестантами издревле был общий язык. Кроме сектантов – с ними надо держать ухо востро.

— Почему в храмах используют вредные парафиновые свечки? Нехватка воска?

— Нет, не поэтому. <...> Чем отличается англичанин от русского? Если у англичанина прохудилась крыша, он берет лестницу и чинит ее. А русский? Русский пишет письмо Путину. Ты возьми сделай пасеку, полторы тысячи семей, добывай воск, мед продавай, делай свечи и приноси в храм. А то сидят, рассуждают, почему?

— В России есть негативное отношение к президенту Путину и Патриарху Кириллу. В интернете о них печатают много плохого. Что вы об этом скажете?

- Скажу одно слово: сплетни. Откуда рождается сплетня? Это есть форма превозношения. Если Путин плохой, Патриарх плохой, значит, я лучше. И вот смотрит русский человек: страна плохая, президент плохой, Патриарх его церкви плохой. Но в каком народе клянут главу своей религии? Только у нас. Почему? Потому что это мы – советские. Нам все не так, мы сами ничего не можем, а можем только хаять. И средства массовой информации у нас такие.

Мы все время хаем кого-то. А мне Путин нравится. А Патриарха я вообще люблю. Почему я его люблю? А я с ним общаюсь чаще, чем раз в месяц. Я еще никогда нигде не видел такого человека, который так бы пахал. А ему 72 года. Ему все интересно, он во все вникает. У него колоссальный ум. Кто наш Патриарх? Да это русский гений! А Путин? Ни Америка, ни Израиль ничего не могут с ним сделать. Настоящий мужчина. Таких бы побольше.



Фото: официальная группа "Томская епархия" во "ВКонтакте"