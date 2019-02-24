Зикр по погибшим

Истории

В переводе с арабского слово «зикр» означает «поминание». Во время зикра мусульмане ритмично распевают молитвы, стучат ногами по полу и движутся по кругу. Похожий на танец, зикр может продолжаться несколько часов. Молящиеся сменяют друг друга в поминальном кругу, а руководит зикром один из старейшин.

Каждый год 23 февраля вайнахи — чеченцы и ингуши — проводят зикр. Поминают погибших во время депортации в Казахстан и Киргизию зимой 1944 года. Зикр проходит в разных городах — для того, чтобы люди не теряли друг с другом связь. В этом году церемонию провели в Томске. Почтить память погибших приехали вайнахи из Кемеровской и Новосибирской областей, а несколько человек на машинах добрались до города из Ингушетии.

«Это был ужасный день. Всех мужчин собрали утром на площади, якобы по какой-то тревоге и дали пол часа на сборы, — рассказывает председатель автономии чеченцев Томской области Хусейн Акаев. — В пути следования многие погибли. Молодые девушки, молодые парни. Стыд, гордость и субординация не позволяла сходить в туалет, лопались мочевые пузыри.

В Галанчожском районе, в селе Хайбах, 752 человека загнали в конюшню. Сказали, что они будут там ночевать, что нужно обложить сеном, соломой. Обложили, облили бензином и подожгли. Ни один не спасся оттуда.

Самое страшное и обидное, что казахи и киргизы были подготовлены, что везут дикарей, людоедов. Что они с рогами, с клыками — чтобы переселенцам не помогали. В первые годы это усугубило положение. В 1957 году Хрущев в третий раз поставил вопрос на Политбюро, и принято было решение о реабилитации. Но по сегодняшний день реабилитации никакой. Не вернули ничего абсолютно — ни морально, ни психологически. Никаких возмещений не было» .

«Мы этот день отмечаем с горем, с болью. Вспоминаем тех, кто умер по дороге, — говорит глава ингушской автономии Исрапил Батыгов. — Люди умирали от голода, холода, от тифа. Они похоронены не по мусульманским правилам. Хоронили в снег, под дулом автомата. Не давали хоронить. Людей полностью загружали в коровники и телятники. К весне из 500-600 человек оставались 50-80, кто посильнее. И они умерших складывали штабелями.

На земли предков люди не возвращаются, потому что некуда. На их землях, в их домах, живут другие люди. Сейчас не хочется разжигать. Говорить есть что, и говорить можно много. Все знают, о чем идет разговор. Чтобы целые нации наказать — таких прав ни у кого нет. Нашу нацию намерены были истребить. Некоторые даже сейчас в свои дома не попали, потому что их не освободили. Половина попали, половина — нет. Беда одна не приходит.

Будь то русский, казах, кабардинец, чеченец, балкар, карачаевец — чтобы никто не забывал, что вот такое горе было. Чтобы оно не повторилось, и чтобы помнили тех, которые там остались».

Операция «Чечевица» по депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию продолжалась до 9 марта 1944 года. Официальной причиной репрессий советские власти назвали сотрудничество вайнахов с нацистскими оккупантами, антисоветский настрой и бандитизм. Но антисоветской деятельности и бандитизма в Чечено-Ингушской АССР было не больше, чем в соседних регионах, а сотрудничать с нацистами вайнахи не могли — их земли не были оккупированы. И все же около 500 тысяч чеченцев и ингушей погрузили в непригодные для перевозки людей вагоны и отправили зимой в Среднюю Азию. Умер в депортации каждый четвертый.