Журналистка с островов

Истории

Хилеша Хамфриз приехала в Томск из островной страны Антигуа и Барбуда. Учится в ТГУ на факультете журналистики. Уже опубликовала пару статей в томских интернет-изданиях. Далось это непросто. Родные ее языки – английский и местный антигуанский диалект, который соединяет английские, карибские и африканские слова. На диалект антигуанцы иногда переходят в разных повседневных делах, и особенно когда нужно пошутить. Русский она пока только осваивает, говорит с акцентом, но статьи написать и опубликовать сумела.

Фото: Анастасия Истомина

В толпе томских студентов Хилешу выделяют не только темный цвет кожи и дреды. Еще – неповторимая, яркая улыбка! Хилеша – человек по нашей северной мерке очень эмоциональный. Она активно жестикулирует, говорит громко. Антигуанцы – народ открытый, коммуникабельный.

«Люди из Антигуа и Барбуды всегда обращают внимание на эмоции других людей. Например, когда я грустная иду по улице в Томске, никто не будет мешать мне, всё нормально, но когда я дома, я знаю, что точно не должна быть грустной на улице, иначе меня остановят и спросят, что случилось, почему грустная и не улыбаюсь», — рассказывает Хилеша.

Дома ей больше всего нравится пляж:

«Я сижу на песке, хожу по берегу. Разум словно распадается. Ветер уносит мои заботы».

Фото: Анастасия Истомина

Фото: Анастасия Истомина

По вере Хилеша – адвентистка. Адвентисты седьмого дня следуют всем заповедям. Библия для них выше авторитета церкви. В священниках не нуждаются, потому что только Христоса считают первосвященником. Женщины носят длинные юбки и платья, платки на голову не нужны, мужчины надевают брюки, часто с пиджаком. Хилеша еще будучи ребенком начала ходить в церковь с мамой и бабушкой. С тех пор не переставала. В Томске, по субботам, она ходит в адвентистскую церковь на улице Песочной.

«Мама говорила, что ехать учиться в Россию слишком далеко, а я сказала ей, что Бог есть везде».

Фото: Анастасия Истомина

Изначально Хилеша хотела поехать учиться в Южную Корею, но государство дало ей стипендию только в Россию на факультет журналистики. С Кореей Хилеша познакомилась через кино и музыку. Девушка припоминает сериал «Сыновья-негодники»: эмоциональные актеры, выразительная жестикуляция. Американское кино любит меньше – считает что многие сцены наиграны и слишком много сексуального подтекста. А вот корейские сериалы привлекают своей невинностью.

«Корею не замечали еще 70 лет назад, но сейчас все иначе. Я сделала вывод, что произошли некие изменения в менталитете корейцев. Захотелось поехать и выяснить для себя. Конечно, это можно сделать и в интернете, но лучше всего поехать по-настоящему».

В России Хилеше тоже нравится. Она не жалеет, что оказалась здесь. И факультет журналистики нравится.

«Я должна была определиться в какой город поеду: в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Томск и еще два варианта было, не помню уже. В Москву я точно не хотела, потому что в столице не чувствуешь культуру места, там всегда много людей. Я хотела в университет, где хорошо общаются с другими странами, проводят исследования. А климат меня совсем не пугал. Я выбрала Томск».

Фото: Анастасия Истомина

«В нашем городе нет университетов. Если ты хочешь учиться, нужно ехать на другой остров или в Америку. Можно получить стипендию от государства, у меня так и вышло. Я сюда поехала одной из немногих».

Прежде чем приехать в Томск и начать учиться абитуриентка поехала в Красноярск, где восемь месяцев изучала русский. Правда, на первом курсе по-русски разговаривала еще плохо.

«В первый день я много спала. Когда нет ничего в голове, я много сплю. А в голове ничего не было, потому что преподаватели говорили, и я ничего не понимала. Особенно на философии».

Брала лекции у одногруппников. В электронном варианте, потому что плохо понимала написанный от руки текст. Затем сама переводила в общаге, используя Google переводчик. К счастью, некоторые преподаватели вели лекции на английском и даже рисовали схемы, как на паре «Новостной журналистики».

«Я самая плохая, потому что много прокрастинирую — делаю всё в последнюю минуту», — громко смеётся и поправляет очки.

Фото: Анастасия Истомина

В свободное от учёбы время Хилеша бесплатно преподает английский и изучает корейский. Очень любит читать, часто ходит в библиотеку. О своих однокурсниках отзывается положительно, но друзьями никого из них не называет. Вообще она общительная, у неё уже много знакомых в Томске. А по пути в общежитие Хилеше нередко доводится поговорить с незнакомцами.

«Как-то пьяный мужчина разговорился со мной, спросил откуда я, какой климат в моей стране. Он посмотрел на мои ногти и спросил зачем мне такие длинные, мол, обычно отращивают ногти девушки. Принял меня за парня. Потом извинялся передо мной. Другая наверное обиделась бы, но я – нет».

В будущем Хилеша планирует поехать в Южную Корею, но если государство не предоставит ей стипендии, то она хочет остаться в России и попробовать поступить на магистратуру факультета психологии. Для неё нет запретных тем. Например, она недавно прослушала книгу «New family values» про нетрадиционные семейные пары. Большего всего девушка хочет изучить тему насилия и его влияние на человека. Кстати, её курсовая о том, как корректно готовить журналистские материалы на эту тему.

«Где-то в 16 лет я шла по улице и увидела, как женщина выскочила из машины и мужчина ударил, — показывает на щеку, вспоминает как переводится на русский, продолжает, — ударил её по щеке. Никто не захотел помочь».