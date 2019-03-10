Журналистка с островов
Хилеша Хамфриз приехала в Томск из островной страны Антигуа и Барбуда. Учится в ТГУ на факультете журналистики. Уже опубликовала пару статей в томских интернет-изданиях. Далось это непросто. Родные ее языки – английский и местный антигуанский диалект, который соединяет английские, карибские и африканские слова. На диалект антигуанцы иногда переходят в разных повседневных делах, и особенно когда нужно пошутить. Русский она пока только осваивает, говорит с акцентом, но статьи написать и опубликовать сумела.
В толпе томских студентов Хилешу выделяют не только темный цвет кожи и дреды. Еще – неповторимая, яркая улыбка! Хилеша – человек по нашей северной мерке очень эмоциональный. Она активно жестикулирует, говорит громко. Антигуанцы – народ открытый, коммуникабельный.
«Люди из Антигуа и Барбуды всегда обращают внимание на эмоции других людей. Например, когда я грустная иду по улице в Томске, никто не будет мешать мне, всё нормально, но когда я дома, я знаю, что точно не должна быть грустной на улице, иначе меня остановят и спросят, что случилось, почему грустная и не улыбаюсь», — рассказывает Хилеша.
Дома ей больше всего нравится пляж:
«Я сижу на песке, хожу по берегу. Разум словно распадается. Ветер уносит мои заботы».
В восемь лет Хилеша начала писать стихи. Сначала – короткие и в основном на библейские темы, потом стала писать про любовь.
«У нас в школе были занятия, на которых учительница дала задание-попробовать написать рифмованные двустишия. Когда я посмотрела на тетрадь соседки, я заметила, что у неё исписана лишь одна страница, а у меня почти все. Тогда я поняла, что это мой талант».
Её вдохновляют море и люди, их истории, эмоции. Как-то она посвятила целый ряд стихов своей подруге Илорне-Мэй. У той погиб отец. Хилеша хотела поддержать подругу и показать ей, что она тоже чувствует потерю:
“Don't write me a love song today or tomorrow.
I need you here with me during my sorrow.
I don't need to be told how unfortunate this is
And watch as my smile leaves me hollow…”
Хилеша не любит читать вслух перед большой аудиторией. По природе интроверт, натренированный на экстраверсию. Но тем не менее она решила организовать чтение стихов на английском в «Starbooks». 28 марта и в последний четверг каждого месяца желающие могут попробовать себя в «Открытом микрофоне».
«А сейчас я пытаюсь писать роман. Он о взаимоотношениях отца и сына. Юноше 23 года и всю жизнь он думал, что его отец погиб, но тот вдруг объявляется. Правда времени писать нет из-за учебы. Я не могу остаться одна, постоянно кто-то рядом. А я люблю уединение».
По вере Хилеша – адвентистка. Адвентисты седьмого дня следуют всем заповедям. Библия для них выше авторитета церкви. В священниках не нуждаются, потому что только Христоса считают первосвященником. Женщины носят длинные юбки и платья, платки на голову не нужны, мужчины надевают брюки, часто с пиджаком. Хилеша еще будучи ребенком начала ходить в церковь с мамой и бабушкой. С тех пор не переставала. В Томске, по субботам, она ходит в адвентистскую церковь на улице Песочной.
«Мама говорила, что ехать учиться в Россию слишком далеко, а я сказала ей, что Бог есть везде».
Изначально Хилеша хотела поехать учиться в Южную Корею, но государство дало ей стипендию только в Россию на факультет журналистики. С Кореей Хилеша познакомилась через кино и музыку. Девушка припоминает сериал «Сыновья-негодники»: эмоциональные актеры, выразительная жестикуляция. Американское кино любит меньше – считает что многие сцены наиграны и слишком много сексуального подтекста. А вот корейские сериалы привлекают своей невинностью.
«Корею не замечали еще 70 лет назад, но сейчас все иначе. Я сделала вывод, что произошли некие изменения в менталитете корейцев. Захотелось поехать и выяснить для себя. Конечно, это можно сделать и в интернете, но лучше всего поехать по-настоящему».
В России Хилеше тоже нравится. Она не жалеет, что оказалась здесь. И факультет журналистики нравится.
«Я должна была определиться в какой город поеду: в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Томск и еще два варианта было, не помню уже. В Москву я точно не хотела, потому что в столице не чувствуешь культуру места, там всегда много людей. Я хотела в университет, где хорошо общаются с другими странами, проводят исследования. А климат меня совсем не пугал. Я выбрала Томск».
«В нашем городе нет университетов. Если ты хочешь учиться, нужно ехать на другой остров или в Америку. Можно получить стипендию от государства, у меня так и вышло. Я сюда поехала одной из немногих».
Прежде чем приехать в Томск и начать учиться абитуриентка поехала в Красноярск, где восемь месяцев изучала русский. Правда, на первом курсе по-русски разговаривала еще плохо.
«В первый день я много спала. Когда нет ничего в голове, я много сплю. А в голове ничего не было, потому что преподаватели говорили, и я ничего не понимала. Особенно на философии».
Брала лекции у одногруппников. В электронном варианте, потому что плохо понимала написанный от руки текст. Затем сама переводила в общаге, используя Google переводчик. К счастью, некоторые преподаватели вели лекции на английском и даже рисовали схемы, как на паре «Новостной журналистики».
«Я самая плохая, потому что много прокрастинирую — делаю всё в последнюю минуту», — громко смеётся и поправляет очки.
В свободное от учёбы время Хилеша бесплатно преподает английский и изучает корейский. Очень любит читать, часто ходит в библиотеку. О своих однокурсниках отзывается положительно, но друзьями никого из них не называет. Вообще она общительная, у неё уже много знакомых в Томске. А по пути в общежитие Хилеше нередко доводится поговорить с незнакомцами.
«Как-то пьяный мужчина разговорился со мной, спросил откуда я, какой климат в моей стране. Он посмотрел на мои ногти и спросил зачем мне такие длинные, мол, обычно отращивают ногти девушки. Принял меня за парня. Потом извинялся передо мной. Другая наверное обиделась бы, но я – нет».
В будущем Хилеша планирует поехать в Южную Корею, но если государство не предоставит ей стипендии, то она хочет остаться в России и попробовать поступить на магистратуру факультета психологии. Для неё нет запретных тем. Например, она недавно прослушала книгу «New family values» про нетрадиционные семейные пары. Большего всего девушка хочет изучить тему насилия и его влияние на человека. Кстати, её курсовая о том, как корректно готовить журналистские материалы на эту тему.
«Где-то в 16 лет я шла по улице и увидела, как женщина выскочила из машины и мужчина ударил, — показывает на щеку, вспоминает как переводится на русский, продолжает, — ударил её по щеке. Никто не захотел помочь».
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