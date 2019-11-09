«Живем как на пороховой бочке!»: на что жалуются жители дома по Старо-Деповской, 1

Истории

Дом по адресу Старо-Деповская, 1 компания «Карьероуправление» построила и сдала в 2010 году. Собственники квартир начали жаловаться, как только заехали в новое жилье: протекала крыша автостоянки, не работала противопожарная сигнализация и вентиляция, с перебоями подавали отопление. ТСЖ пыталось эти проблемы разрешить, но за прошедшие девять лет ему этого сделать не удалось.

Дом у нас проблемный, — рассказывает председатель ТСЖ Михаил Журков. — Отопление включают с задержкой, когда на неделю, когда на месяц. А все потому, что дом окружен территорией РЖД и мы зависим от системы отопления вокзала Томск-II. На вокзале есть котел, для обогрева здания его хватает, поэтому пускать горячую воду в трубы дома они обычно не торопятся. Вот в этом году у нас с 25 июля горячей воды не было. Должны были дать 26 августа, но протянули до середины сентября.

Жильцы дома, по словам Михаила, к таким проблемам привыкли: поставили бойлеры, а в холодные дни, пока отопления нет, включают обогреватели. Удивляются и подходят с вопросами к главе ТСЖ только квартиранты. В этом же доме находится частный детский сад, и если отопления нет в здании, то и трубы детсада остаются холодными. Там тоже спасаются бойлерами и обогревателями.

«РЖД мы говорим, чтобы дали нам отопление. Они в ответ спрашивают: «А вы нам платите?». Естественно, мы им не платим, мы платим за отопление по утвержденному тарифу «ТомскРТС», — возмущается Михаил. — Платим вовремя, но каждый год происходит одно и то же. Пробовали писать в Госжилнадзор, прокуратуру, в администрацию района. Может, предупреждения или штрафы тысячи в полторы РЖД выписывают, но дальше этого дело не идет, потому что ситуация не меняется».

В «ТомскРТС» журналисту ТВ2 подтвердили, что участок сети, по которому тепло и горячая вода поступают в дом на Старо-Деповской, обслуживает РЖД. Но как так вышло и почему каждый год возникает проблема с подачей воды, объяснить не смогли.

За разъяснениями редакция ТВ2 обратилась к пресс-службе РЖД, но в компании ответили, что дом на обслуживании РЖД не состоит. Компания лишь передает горячую воду от «ТомскРТС» жителям дома через трубы, принадлежащие Российским железным дорогам. Соответственно, и за качество оказываемых «ТомскРТС» услуг ответственности не несет. «Транспортировка тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в заданных АО «ТомскРТС» параметрах, повреждения и утечки на тепловых сетях ОАО «РЖД» отсутствуют», — говорится в ответе компании.

Перебои с подачей отопления и горячей водой не единственная беда жильцов дома по Старо-Деповской, 1. Гораздо более серьезная проблема, по словам председателя ТСЖ, это недоработки, которые строители дома за семь лет не устранили.

Дом строила компания «Карьероуправление». Комиссию по приему объекта они собрали из своих людей и с кучей нарушений дом приняли, — вспоминает Михаил Журков. — В итоге у нас канализация сделана так, что топит цокольный этаж стоками соседних домов. Крыша автостоянки в нескольких местах постоянно протекает. Те, кто побогаче, даже натяжные потолки поставили, чтобы на машины вода не капала. Окно в стоянке сделали за свой счет, чтобы как-то помещение проветривать, пожарные гидранты поставили. Вентиляция и пожарная сигнализация здесь не работают толком тоже. По СНИПам нужно регулярно удалять из стоянки вредные вещества, но этого не происходит. Все это от малейшего пожара может взорваться, а прямо над стоянкой — третий подъезд жилого дома.

«Проблемы дома были заметны сразу, — включается в разговор председатель совета дома Валентина Борисова. — Застройщику писали постоянно, приглашали их. Но они только и сделали, что на крыше автостоянки слой асфальта залили. Хотя надо было крышу полностью переделывать, да и гараж в принципе построен неправильно. Раньше я сама председателем ТСЖ была. Потом Михаилу этот пост передала: он с высшим образованием человек, разбирается во всем».

К застройщику жители дома действительно обращались несколько раз. От «Карьероуправления» приходила комиссия, осматривала здание. Недочеты обещали исправить, но в итоге, как говорит Михаил, устранили ремонтники «Карьероуправления» только трещину в кладке одного из балконов первого этажа. А с исправлением других неполадок протянули, пока не истекло время гарантии.

«Переделать крышу автостоянки на деньги собственников мы не можем, это больших денег стоит. «Карьероуправление» же на наши жалобы внимания не обращает, «Северный парк» строит. А здесь что, уже и не нужно доделывать ничего? В доме 130 квартир и около 300 жителей, и все мы живем как на пороховой бочке!» — возмущается Михаил.

Журналист ТВ2 попытался получить комментарий от сотрудников «Карьероуправления». Заместитель директора компании Елена Волокитина ответила, что работами на этом объекте занимался главный инженер. Как звали инженера и что были за работы, Елена не помнит.

Насколько я знаю, работы они там проводили. В каком объеме, не могу сказать, — прокомментировала Волокитина. — Но работники точно выходили на объект и что-то исправляли, я тоже выходила. Чтобы быть точным, нужно с главным инженером связаться.

За более точным комментарием замдиректора «Карьероуправления» посоветовала обратиться в приемную компании. Однако там журналисту ТВ2 ответили, что главный инженер сменился совсем недавно и информации по ремонту дома по Старо-Деповской, 1 они дать не могут. Дозвониться до директора «Карьероуправления» не удалось.

Редакция ТВ2 решила спросить у юриста в сфере ЖКХ Владимира Фурсина, как жильцы дома могут добиться от компании-застройщика устранения недочетов и на кого им жаловаться в случае запоздалой подачи горячей воды.



Иски надо было подавать еще девять лет назад, уже тогда ведь к застройщику были вопросы, — прокомментировал Фурсин. — Мы начали тогда вместе с жильцами наводить порядок, но они в какой-то момент отказались от моих услуг — решили разбираться сами. На этом, я так понимаю, все и заглохло. Девять лет назад проблемы можно было решить по гарантии, теперь же — только через капремонт. Жильцам нужно составить дефектную ведомость и определиться, текущий им нужен ремонт или капитальный. Если ремонт капитальный и попадает под закон о видах капитального ремонта, то его можно делать на деньги, собранные на капремонт. В противном случае придется дополнительно деньги собирать.