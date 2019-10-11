Жилой дом или детский сад? Все дело в статусе

Истории

Домашний детский сад «Ангелочки» в поселке Тимирязевское существует с 2015 года. Организовала его многодетная семья Фроловых. Своих пятеро ребятишек, да и мысль о создании домашнего детского сада давно не давала покоя Сергею и Елене. Частный дом семья купила в 2006 году, разделила на две половины: в одной живут, вторую сразу же начали обустраивать под будущий детсад. Как только появилась возможность, открыли ИП — «группа ухода и присмотра за детьми». Лицензию в этом случае, если в саду не ведется обучение, оформлять не нужно. Достаточно соблюдать санитарные правила и нормы при приготовлении пищи, уведомить Роспотребнадзор о начале своей деятельности и оформить разрешительные документы Госпожнадзора.

Но в этом году у «Ангелочков» появились проблемы именно из-за документов. «Томскводоканал» грозит отключить воду, мотивируя это тем, что Фроловы неправильно заключили договор о холодном водоснабжении. По мнению коммунальщиков, дом не является жилым, а значит, нужно поменять статус объекта. А вот с этим как раз Фроловы не согласны.

«Желание устроить детский сад было у меня всегда, — рассказывает Елена Фролова. — Можно сказать, шло из души. Оно возникло с рождением первых детей. Мы и обустраивали дом, чтобы в будущем организовать тут детский сад. Сейчас детей к нам приводят не только из Тимирязева, но из Дзержинки, Бориков, коттеджного поселка Снегири и микрорайона Северный Парк. Трое своих и еще семеро. Однажды даже из Северска нам возили ребенка. Ребенок был еще маленький, до года, а в Северске не было условий для него. Никакой сад или группа присмотра за детьми не берет детей такого возраста».

Елена объясняет, что большинство детей отдают на время ожидания путевки в муниципальный садик. Обычно такие дети проводят в «Ангелочках» четыре-пять месяцев. Но некоторые отдают детей и совсем маленьких. Потому что маме необходимо выходить на работу раньше окончания декретного отпуска, а оставить ребенка не с кем. Самому маленькому воспитаннику было четыре месяца. Сейчас в саду у Фроловых десять детей. От года до шести лет.

«Кто-то отдает детей на полный день, а кто-то на несколько часов, — говорит Елена Фролова. — Иногда приводят не одного ребенка, а двоих или троих. Родителям нравится наш подход к воспитанию детей — семейственность. Потому что мы тут живем. Наши трое детей находятся в нашем же садике. Наш папа, когда приходит, он играет не только со своими детьми, но и с другими. И его очень любят. Моя задача как мамы – обеспечить в саду гармонию и любовь. И те, кто к нам попадает, говорят, что у нас очень добрые дети в группе».

Сейчас детсад на грани закрытия. «Томскводоканал» отказывается продлевать временный договор на холодную воду, требуя изменить статус объекта. Коммунальщики считают, что по факту это не жилой дом, а детский сад.

«Когда мы купили дом, еще в 2006 году, все проблемы с водой пришлось решать за свой счет, — сказала Елена Фролова. — Сначала поставили колодец. Потом подключались к трубе и нужно было соблюсти все технические условия. Это обошлось нам в несколько тысяч рублей. Для семьи с пятью детьми серьезная сумма. У нас всегда все было по закону. Мы устанавливали счетчики на воду, сейчас у нас они новые, но «Томскводоканал» не хочет их пломбировать. Хотя муж подал все необходимые документы. Но с нами договор отказались продлевать и грозят отключением. Но мы же тут живем, у нас здесь постоянная регистрация. Когда я попросила в «Томскводоканале», чтобы нам дали какое-то предписание о том, что мы должны изменить и на каких основаниях, нам отказали. Они хотят, чтобы мы платили по другим тарифам, как коммерческая организация. Потому что у нас мощности другие. Сейчас мы платим 46 рублей за один кубометр воды».

Фроловы жалуются, что «Томскводоканал» терроризирует их уже неделю. Каждый вечер звонят и говорят, что приедет бригада и отключит водоснабжение. В итоге приезжает бригада, показывает бумагу об отказе в продлении временного договора и на этом все заканчивается.