Добрые новости
11 октября,
2019
8
фото
Истории

Жилой дом или детский сад? Все дело в статусе

Лидия Симакова
Лидия Симакова
2 часа назад

Домашний детский сад «Ангелочки» в поселке Тимирязевское существует с 2015 года. Организовала его многодетная семья Фроловых. Своих пятеро ребятишек, да и мысль о создании домашнего детского сада давно не давала покоя Сергею и Елене. Частный дом семья купила в 2006 году, разделила на две половины: в одной живут, вторую сразу же начали обустраивать под будущий детсад. Как только появилась возможность, открыли ИП — «группа ухода и присмотра за детьми». Лицензию в этом случае, если в саду не ведется обучение, оформлять не нужно. Достаточно соблюдать санитарные правила и нормы при приготовлении пищи, уведомить Роспотребнадзор о начале своей деятельности и оформить разрешительные документы Госпожнадзора.


Но в этом году у «Ангелочков» появились проблемы именно из-за документов. «Томскводоканал» грозит отключить воду, мотивируя это тем, что Фроловы неправильно заключили договор о холодном водоснабжении. По мнению коммунальщиков, дом не является жилым, а значит, нужно поменять статус объекта. А вот с этим как раз Фроловы не согласны.

Жилой дом или детский сад? Все дело в статусе
Жилой дом или детский сад? Все дело в статусе

«Желание устроить детский сад было у меня всегда, — рассказывает Елена Фролова. — Можно сказать, шло из души. Оно возникло с рождением первых детей. Мы и обустраивали дом, чтобы в будущем организовать тут детский сад. Сейчас детей к нам приводят не только из Тимирязева, но из Дзержинки, Бориков, коттеджного поселка Снегири и микрорайона Северный Парк. Трое своих и еще семеро. Однажды даже из Северска нам возили ребенка. Ребенок был еще маленький, до года, а в Северске не было условий для него. Никакой сад или группа присмотра за детьми не берет детей такого возраста».

Елена Фролова
Елена Фролова

Елена объясняет, что большинство детей отдают на время ожидания путевки в муниципальный садик. Обычно такие дети проводят в «Ангелочках» четыре-пять месяцев. Но некоторые отдают детей и совсем маленьких. Потому что маме необходимо выходить на работу раньше окончания декретного отпуска, а оставить ребенка не с кем. Самому маленькому воспитаннику было четыре месяца. Сейчас в саду у Фроловых десять детей. От года до шести лет.


«Кто-то отдает детей на полный день, а кто-то на несколько часов, — говорит Елена Фролова. — Иногда приводят не одного ребенка, а двоих или троих. Родителям нравится наш подход к воспитанию детей — семейственность. Потому что мы тут живем. Наши трое детей находятся в нашем же садике. Наш папа, когда приходит, он играет не только со своими детьми, но и с другими. И его очень любят. Моя задача как мамы – обеспечить в саду гармонию и любовь. И те, кто к нам попадает, говорят, что у нас очень добрые дети в группе».

Жилой дом или детский сад? Все дело в статусе
Жилой дом или детский сад? Все дело в статусе
Жилой дом или детский сад? Все дело в статусе

Сейчас детсад на грани закрытия. «Томскводоканал» отказывается продлевать временный договор на холодную воду, требуя изменить статус объекта. Коммунальщики считают, что по факту это не жилой дом, а детский сад.


«Когда мы купили дом, еще в 2006 году, все проблемы с водой пришлось решать за свой счет, — сказала Елена Фролова. — Сначала поставили колодец. Потом подключались к трубе и нужно было соблюсти все технические условия. Это обошлось нам в несколько тысяч рублей. Для семьи с пятью детьми серьезная сумма. У нас всегда все было по закону. Мы устанавливали счетчики на воду, сейчас у нас они новые, но «Томскводоканал» не хочет их пломбировать. Хотя муж подал все необходимые документы. Но с нами договор отказались продлевать и грозят отключением. Но мы же тут живем, у нас здесь постоянная регистрация. Когда я попросила в «Томскводоканале», чтобы нам дали какое-то предписание о том, что мы должны изменить и на каких основаниях, нам отказали. Они хотят, чтобы мы платили по другим тарифам, как коммерческая организация. Потому что у нас мощности другие. Сейчас мы платим 46 рублей за один кубометр воды».

Жилой дом или детский сад? Все дело в статусе

Фроловы жалуются, что «Томскводоканал» терроризирует их уже неделю. Каждый вечер звонят и говорят, что приедет бригада и отключит водоснабжение. В итоге приезжает бригада, показывает бумагу об отказе в продлении временного договора и на этом все заканчивается.

Отказ "Томскводоканала" на продление договора о холодном водоснабжении
Отказ "Томскводоканала" на продление договора о холодном водоснабжении

В «Томскводоканале» считают, что все дело в неправильном заполнении документов, и готовы помочь семье Фроловых.


«Документы были поданы на другой объект — индивидуальный жилой дом, — заявили в пресс-службе «Томскводоканала». — А на самом деле там детский сад. Необходимо подать заявку на технологическое подключение. Потому что детский сад имеет иную нагрузку на сети. Пусть подают заявку с правильным статусом. Мы всегда идем навстречу, и если надо ускорить процесс, мы ускорим».


В организации добавили, что платить за воду Фроловы будут по счетчикам. Единственное, за что им придет заплатить — переподключение мощностей. Назвать сумму в «Томскводоканале» пока не готовы, так как Фроловы не предоставили необходимых документов.


Добавим, что согласно официальной информации от администрации Томской области в настоящее время в регионе нет актуальной очереди в детские сады для детей с трех лет. Для детей от полутора до трех лет она составляет 2653 человека, из них 2215 заявлений приходится на Томск. В планах у руководства области в ближайшие три года создать свыше 11 тысяч ясельных мест.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.