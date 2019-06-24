При этом он признает, что сложности в реализации проекта есть. Не хватает дорог, порой сложно организовать парковку. Но уникальность Солнечной долины от этого меньше не становится.



Особенно экспертам понравилась школа, на проектное решение которой ТДСК выдан патент на изобретение. Одной из главных ее особенностей являются большие общественные пространства. Если разделить площадь школы в 23 тысячи квадратных метров на количество учащихся (1100 в одну смену), то получится более 20 квадратных метров на человека.



«Наши столичные гости сказали, что почти 40 млрд рублей инвестиций на одной территории площадью 270 гектаров – впечатляющий масштаб. Много было дискуссий о государственно-частном партнерстве, применима ли эта схема, а здесь она доказала свою результативность. Поэтому оценка получена позитивная», — отметил Евгений Паршуто.

