Добрые новости
24 июня,
2019
О чем говорили на Форуме архитекторов в Томске?
«Зеленые горки» лучше, чем урбан-блоки,
которые сейчас делают в Москве»
Насколько комфортно жить в Томске сейчас и как нужно развивать город дальше? Это главный вопрос, который обсуждали на Архитектурном форуме в Томске. Гостями форума стали главные архитекторы 40 городов и зарубежные эксперты.

Ответ может удивить скептиков. Оказывается, новый мегарайон города Солнечная долина построен лучше, чем некоторые районы в Москве. А скоро в центре города томичи смогут въехать в дома, построенные по всем европейским стандартам с применением передовых технологий.

Чем запомнилась гостям Солнечная долина? Как будет застраиваться Томск дальше? Об этом в материале ТВ2.
Солнечный томский колорит
Начался форум не с заседаний, а с экскурсии по городу и посадки аллеи. Гости форума побывали на улице Дизайнеров, где участники посетили выставку живописи известного томского архитектора Василия Болдырева и оценили потенциал нового жилого района Солнечная долина.
Главным экспертом и оценщиком микрорайона выступил президент Российской академии архитектуры и строительных наук, главный архитектор города Москвы, профессор и академик Международной академии архитектуры Александр Кузьмин, который положительно оценил реализацию проекта Солнечной долины.
Микрорайон «Зеленые горки» мне нравится больше, чем те урбан-блоки, которые сейчас делаются в Москве. В столице плотность зашкаливает за 40-60 тысяч человек на квадратный гектар и люди живут «окно в окно». Здесь же неплохо сложена композиция, цветовые решения на домах тоже без перебора. Самое главное — сочетание застройки и свободного места выдержано в хороших пропорциях.
Председатель Совета главных архитекторов субъектов РФ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин
Строительство Солнечной долины началось в восточной части Томска в 2008 году. В состав мегарайона входят микрорайоны Зеленые горки, Солнечный, Заречный и Подсолнухи. Общие инвестиции в проект оценивались почти в 50 миллиардов рублей, на сегодня инвестиции составляют без малого 40 млрд.

Пока застройка выполнена лишь на три четверти — построено 740 тыс. кв. м жилья. Планируется, что проживать в районе будет 50 тысяч человек.

Сейчас в Солнечной долине представлена разновысотная застройка с использованием и обустройством сложного рельефа. Здесь не только панельные дома, но и все виды конструктивных решений, которые применяются сегодня в строительстве: каркас, монолит и кирпич. Представители ТДСК показали архитектурную композицию микрорайонов миллионника, сопоставив его с общими градостроительными задачами развития Томска в целом.
Мы говорили с несколькими архитекторами. Все были единодушны: это не просто комплексное жилищное строительство, где просто поставлены дома в ряд. Здесь идет речь о создании общественной и пространственной среды. Наши коллеги это подтвердили. Они увидели в этом очень серьезный томский колорит, отличие от многих других примеров «рядовой», как мы говорим, застройки эконом-класса. Рельеф и природа вместе с продуманной планировкой формируют функциональные пространства, комфортный район для проживания людей.
Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто
При этом он признает, что сложности в реализации проекта есть. Не хватает дорог, порой сложно организовать парковку. Но уникальность Солнечной долины от этого меньше не становится.

Особенно экспертам понравилась школа, на проектное решение которой ТДСК выдан патент на изобретение. Одной из главных ее особенностей являются большие общественные пространства. Если разделить площадь школы в 23 тысячи квадратных метров на количество учащихся (1100 в одну смену), то получится более 20 квадратных метров на человека.

«Наши столичные гости сказали, что почти 40 млрд рублей инвестиций на одной территории площадью 270 гектаров – впечатляющий масштаб. Много было дискуссий о государственно-частном партнерстве, применима ли эта схема, а здесь она доказала свою результативность. Поэтому оценка получена позитивная», — отметил Евгений Паршуто.
Мини-Голландия в Томске
На форуме много говорилось об историческом наследии города и о том, как развивать город в таких условиях. Иностранные гости, приехавшие на форум, отметили красоту деревянных зданий и подчеркнули, что нужно создавать атмосферу, при которой старое органично встретится с новым.
«Нужно создать атмосферу, где история встречается с новой архитектурой и строительством. В результате мы получим некий полуостров, который имеет бэкграунд, имеет историческое значение, но вместе с этим это будет живой новый микрорайон, который будет построен в течение пяти лет», — поделился основатель голландского архитектурного бюро «LEVS architecten» Адриан Моут.
Голландское бюро «LEVS architecten» в Томске работает с ТДСК. В рамках форума они презентовали эскизный проект нового микрорайона, который планируется построить на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Сибирской. Там будет располагаться 950 квартир общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Высота домов будет варьироваться от шести до 22 этажей. На выбор жильцов предложат 50 типов квартир: от одно- до четырехкомнатных, в том числе двухэтажные. Площадь квартир будет от 35 до 90 квадратных метров. Первые этажи планируется отдать под кафе и магазины.
Как сообщил руководитель проекта Адриан Моут, за основу проекта взята классическая для Европы модель, когда дворовая часть микрорайона является закрытой, а внешняя «открыта городу». Новый микрорайон с одной стороны ограничен пересечением двух активных магистралей, с другой — рекой Ушайкой.

«Для нас очень важным интересным аспектом была природа. Место наполнено зеленью, рядом протекает река, в то же время перепад высот практически 20 метров. Работая с общим объемом, мы создаем высотные акценты. При этом внутренние здания опускаются по ландшафту, становятся ближе к реке, а ландшафт помогает нам включить подземную парковку и расположить ее по уровням».
Директор бюро S&P Architektura Krajobrazu Мирослав Штука, отвечающий за разработку ландшафтного дизайна, считает, что до начала строительства целесообразно разбить на набережной городской пляж, а зимой обустроить там горки или каток.

«Люди начнут приходить на это место еще до того, как оно станет микрорайоном. Это позволит превратить пространство в место, куда людям хочется вернуться», — отмечает он.

Добавим, что это уже второй голландский проект в городе. Первый — жилой комплекс на месте молочного завода Danon на проспекте Комсомольском — уже начали реализовывать. Проект предполагает открытие на нижних этажах магазинов, точек питания и бытового обслуживания, организацию подземного паркинга, а также реализацию концепции «двор без машин».
Как резюмировал замгубернатора Евгений Паршуто, современная европейская архитектура является все еще новой для Томска.
Областному центру нужны и современные, и классические районы. Это позитивное для Томска направление. Мы будем продолжать его развитие и с европейскими, и с отечественными архитекторами.
Евгений Паршуто
Томские градостроители назвали эскиз «Левса» новым словом в архитектуре города и отметили, что все предпосылки для реализации есть.
Мы действительно заказали архитектурному бюро сделать эскизный проект. Но это не рабочий документ, его, как и первый проект по пр. Комсомольскому, 48, будет дорабатывать наше проектно-конструкторское бюро. Думаем, что через год-полтора он будет готов. Есть все основания для воплощения проекта - эта земля по градостроительному плану отнесена под комплексное освоение территории (зона Ж5). Поэтому будем работать вместе с властью по расселению.
Гендиректор ТДСК Александр Шпетер


24 июня 2019

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