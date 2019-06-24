Директор бюро S&P Architektura Krajobrazu Мирослав Штука, отвечающий за разработку ландшафтного дизайна, считает, что до начала строительства целесообразно разбить на набережной городской пляж, а зимой обустроить там горки или каток.
«Люди начнут приходить на это место еще до того, как оно станет микрорайоном. Это позволит превратить пространство в место, куда людям хочется вернуться», — отмечает он.
Добавим, что это уже второй голландский проект в городе. Первый — жилой комплекс на месте молочного завода Danon на проспекте Комсомольском — уже начали реализовывать. Проект предполагает открытие на нижних этажах магазинов, точек питания и бытового обслуживания, организацию подземного паркинга, а также реализацию концепции «двор без машин».