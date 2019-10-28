К Гавриловским приходит сосед. Принес мелкую рыбу для кур и похвалился уловом. Поймал щуку на шесть килограммов. Дед и прадед Ивана Сизикова — староверы, расстреляны в 1937 году в колпашевском яру.
Сам Иван последние лет 20 живет в Парабели. Но часто наведывается в Чановку в родной дом. — Молиться не хожу, бороду брою, так что какой я старовер. Работал штатным охотником. Добыл что-то — есть зарплата, не добыл — нет.
Заядлые рыбаки над выловленной щукой обсуждают, в чем разница между осетром сибирским и американским. И почему исчезла рыба.