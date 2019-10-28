Гликерия Соломенникова родилась в Чановке и только раз из нее ненадолго уезжала. Через год вернулась. Не прижилась в цивилизации.



Показывает похоронку на отца. Причина смерти не известна. Место смерти — Асиновский отдельный лагерный пункт, 1943 год. Как рассказывает Гликерия, отец пострадал даже не за веру, а за то, что просто не донес.



— Тут у нас одне скрывалися в Сенькино от войны. У них изба здесь была. И по пятеро ребятишек. И они хоть скрывались, но семью нужно кормить, ночью сено косют. А наш отец охотником был и видел их. Но не сказал никому. А какое наше дело. В нашей вере-то нельзя ни на кого доложить. И когда их поймали, оне сказали, а нас видел Федосей Викулович Копарушкин. И его, хоп, приехали и арестовали — враг народа. В справке написано: причина смерти не известна. В асиновской-то тюрьме? Да расстреляли его — понятное дело.



Приехали из милиции агенты. И давай все собирать в хате, а нас было пять детей. Маме было 29 лет. Отцу 34. Мне было всего пять месяцев. Так что я отца, почитай, и не видела. Мама упала на пол и стала кричать, мол, чем мне их теперь кормить. И еще корову забрали в налог. Корова начала переплывать на тот берег и утонула. И не нам, и не им. Вот что делали!

