Записки из Славянска

Один из местных сказал мне: «На протяжении 25 лет независимости Украина строила свою государственность везде, кроме Донбасса». Здесь действительно все говорят по-русски, в местном магазинчике можно встретить товары с этикетками «Из Сибири с любовью». Многочисленные объявления «Людям в военной форме запрещено продавать алкоголь» и «Пропуск в Донецк можно сделать быстро тут» написаны не на «державной мове».



Славянск считается курортом, на озерах с лечебной мазью лечились при царях, при Советах, лечатся и теперь. Война войной, а курорт по расписанию: отдыхать ездят не только из Украины, но и из ДНР и ЛНР.



Курортная традиция налагает особый отпечаток на город: тут любое учреждение или магазин ориентированы на людей с ограниченными возможностями. Повсюду либо пандусы, либо кнопки вызова персонала учреждений. Двери магазинов устроены так, чтобы смогла проехать инвалидная коляска.



В городе внешне – спокойная мирная атмосфера, несмотря на пережитое пять лет назад и то, что в 80 километрах от города находится линия фронта. С одной стороны – силы непризнанной ДНР, с другой – украинская армия. До сих пор тут постоянно стреляют. До сих пор тут постоянно гибнут люди.



В Славянске я разговаривала с людьми с разными биографиями, положением, взглядами на то, что происходит. Все они говорили откровенно – но некоторые из них попросили скрыть их имена.

