Записки из Славянска

Летом этого года мне, журналисту ТВ2, предложили поехать волонтером на Донбасс. Помощь требовалась в Славянске.
Славянск – город, с которого началась непризнанная Донецкая народная республика, квази-государство на востоке Украины. Весной 2014 года Славянск полностью захватили люди, называвшие себя «ополченцами» и действовавшие под командованием бывшего российского военного Игоря Гиркина
(Стрелкова). Этот захват продолжался три месяца: с 12 апреля по 5 июля 2014 года, с мая в его окрестностях шли тяжелые бои, а в ночь на 5 июля «стрелковцы» ушли из города. Славянск взяла под контроль украинская армия.
Волонтерский лагерь организовала неправительственная организация DRA
. Мы помогали детскому дому «Паруса надежды» и переселенцам, вынужденным бежать от войны. Работы было много: покрасить, помыть, размешать бетон, распилить и нарубить дрова. Так, в детском доме мы красили детскую площадку к приезду воспитанников – приют сильно пострадал, во время боевых действий его бомбили, потому что там были расквартированы «стрелковцы».
Жили мы не в самом Славянске, а неподалеку – в Славкурорте
. Это один из городских районов с ландшафтным парком и санаторием. Нас – волонтеров и еще нескольких журналистов – поселила в своем хостеле одна из евангелических церквей. С первых дней войны эта организация помогала переселенцам едой, вещами и жильем, продолжает делать это и сейчас.