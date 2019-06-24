Заходите к нам на огонек!

Истории

Tere Tulemast! Добро пожаловать! Раз в год в маленькую деревеньку в Куяновском сельском поселении съезжаются люди. 23 июня эстонцы Березовки отмечают Янов день. И делают это красиво.

На Яновом хуторе — так называется поляна рядом с Березовкой — экшн начинается прямо с утра. В этом году березовские эстонцы пригласили посоревноваться желающих в косьбе литовкой. На старт конкурса «Первая коса» выходят пять пар — один с косой, другой с граблями. Задача быстрее и аккуратнее выкосить дорожку в пару метров шириной и несколько десятков метров длиной и сложить скошенное в копну.

«Хоть сейчас и газонокосилки у многих, люди все равно продолжают косить литовками, — говорит местная жительница Алена Абнер. — У нас большие картофельные поля, и каждый год за пару недель перед копкой картофеля люди выходят вручную косить ботву. Скошенное собирают конными граблями. После этого и копалкой проходить поле легче. Так что практика у всех есть».

Массово заселять Причулымье эстонцы начали на рубеже XIX-XX веков. По столыпинской аграрной реформе безземельные крестьяне из центральной части Российской империи двинулись в Сибирь за наделами и новой жизнью. Два месяца на конях добирались из Эстонии до Березовки родители Эльвины Климсон. Ехали большой семьей. Некоторые переезда не вынесли — тех, кто умирал, хоронили по дороге. Эльвина Климсон родилась в конце августа 1930 года — она была одной из сестер-тройняшек. Всего у нее было семеро братьев и сестер. Вспоминает, что в ее детстве в деревне жили только эстонцы — лишь одна семья была русской. Эстонский язык Эльвина помнит — поет на нем песни, учит читать и говорить по-эстонски внука. И до сих пор прядет за старой прялкой, которую ее предки привезли с собой на поселение в Сибирь.

На прошлый Янов день я приходила с прялкой — показывала, как за ней работать, — говорит 89-летняя Эльвина Климсон. — И в этот год пойду за прялкой сидеть.

Поупражняться в плетении венков из березы на Янов день съехались мастерицы из разных районов области. Ирина Кубарева из Томского района в Березовке впервые, про то, что здесь есть эстонский хутор, не знала, но рада, что люди берегут свои традиции.

«У меня предки были поляками, они так же, как и эстонцы, пришли в Сибирь ходоками, — говорит Ирина Кубарева. — Поселились около Николаевки, это в сторону Итатки, в 30 км от Томска. Они тоже сохранили свои традиции — мои родственники до сих пор отмечают параллельно и католическую пасху, и православную. Корни зовут. Мне приятно приезжать в Николаевку — какое-то трепетное чувство охватывает, когда знаешь, что здесь был хутор, а здесь стоял дом твоих предков».

Тяга к корням привела на томский Янов день и Виктора Аунамягина из Находки. В оригинале его отец-эстонец носил фамилию Аунамяги, и каким образом он получил «н» в конце фамилии, а также почему он в свое время перебрался из Сибири на Дальний Восток — для сына пока загадка.

«Знал, что отец из Березовки, что тут есть его родственники, но пока был молод, не придавал этому значения, — говорит Виктор Аунамягин. — Когда родителей не стало, понял, что хочу знать историю своей семьи. Сейчас мне 61 год, я впервые приехал в Сибирь и познакомился с большой семьей своей тети, в которой 11 человек!».

Единственным эстонцем из Эстонии на Яновом дне оказался скульптор Райво Перанди. Он приехал поучаствовать в Сено-фесте — конкурсе скульптур из сена. Его гигантский заяц хоть и не стал первым, но признание аудитории получил — заселфиться с ушастой зверюшкой захотели многие.

«Я 25 лет занимаюсь скульптурой — летом режу по дереву, зимой по льду, — говорит Райво Перанди. — В Сибири у меня родственников не было. Но был в семейной истории эпизод, что в 1940-х прадеда с прабабушкой «раскулачили» и депортировали в Архангельск. Такое было время — это осталось в истории, пусть там и остается. А вообще, я очень хорошо отношусь к сибирякам — они добрые, красиво принимают».

Янов день жители Березовки отмечают с большим размахом лишь несколько последних лет. До этого национальный праздник проходил очень камерно, и в этом тоже была его прелесть.

«Янов день сибирские эстонцы отмечают больше 100 лет, это праздник культурной идентичности, — говорит одна из организаторов праздника Людмила Богенс. — А до того, как нас заметили и стали помогать в его проведении, Янов день мы отмечали просто жителями Березовки. Собирались всем селом на хуторе — люди приходили семьями, с детьми, приносили с собой кушанья, разжигали один большой костер и 15-20 маленьких. Через костер надо было непременно перепрыгнуть. Это самый главный символ праздника — очищение огнем. По поверью, влюбленные, перепрыгивая через него, силу любви испытывают, а грешники очищаются».