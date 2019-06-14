Задний двор культурного наследия

Истории

Юрий Шкарин живет в доме на проспекте Ленина 78/1. В начале XX века в этом здании работал революционер и советский деятель Сергей Киров, а в октябре 1918 года проходил Всесибирский съезд профсоюзов. Сейчас там располагается региональный департамент архитектуры и градостроительства, Государственный центр современного искусства, зрелищный центр «Аэлита» и... несколько квартир.

Этот дом — объект культурного наследия регионального значения и последние три года Юрий за сохранность этого памятника «воюет»: с мэрией, прокуратурой, комитетом по охране памятников и новым собственником подвала. По словам пенсионера, здание может рухнуть в любой момент и виновата в этом будет бездействующая городская администрация.

В июне 2018 года Юрий Шкарин уже обращался в редакцию ТВ2. Тогда он жаловался на проблемы в своей квартире. По словам пенсионера, новый собственник подвала Алексей Мартынов самовольно обрезал старые трубы придомовой канализации. Из-за этого в квартире было постоянно сыро, пол заливало нечистотами из труб. Когда жить в квартире стало невозможно, Юрий вместе с женой переехал за город. Но квартирой заниматься не перестал. Со временем понял, что проблема касается не только его жилья.

Из-за нарушений в канализации рушится памятник архитектуры, — восклицает Юрий Шкарин. — Вода сливается под дом. В администрации города говорят, что ничего туда не льется. Но я знаю, что льется постоянно и сильно. А то, что обрезанная канализация принадлежала городу, в мэрии так и не признали.

В прошлом году заммэра Томска и начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев в ответ на обращения Юрия Шкарина объявил, что отрезанная часть канализации на балансе у городской администрации не числится. То есть является бесхозной и для города как-бы не существует. То же самое подтвердили в «Томскводоканале».

Долгое время Юрий пытался найти «исчезнувшие» трубы в городских архивах, параллельно писал обращение за обращением в прокуратуру и региональный комитет по охране объектов культурного наследия. Добился того, что прокуратура провела проверку, признала обрезанные трубы «нарушением» и обязала городскую администрацию его устранить.

Представление надзорное ведомство вынесло 27 марта этого года, а 17 апреля мэрия прислала прокуратуре ответ. С доводами ведомства городские власти согласились и внесли канализацию в список «бесхозяйных». В течении года департамент управления муниципальной собственностью сможет обратиться в суд и признать «пропавшие» трубы принадлежащими городу. Сколько продлится суд и как быстро ситуацию исправят после суда — неизвестно. Юрий Шкарин уверен, что если не разобраться с проблемой прямо сейчас, дома может не простоять и года.

По стенам трещины идут, кирпич сыплется, — возмущается Юрий. — С прошлого года вот еще одна появилась, через весь фасад идет. А наши власти на это внимания не обращают.

Пенсионер пытался поторопить муниципалитет и сообщил об угрозе чрезвычайной ситуации заместителю мэра по безопасности и общим вопросам Евгению Сурикову. Чиновник ответил, что город владеет лишь 14,7% от этого здания. Еще 13,6% дома находятся в собственности региона, 48/2% принадлежат Российской федерации, а оставшиеся 21,4% — частникам. Из-за этого оплатить ремонт здания по программе «Сохранение исторического наследия г. Томска» нельзя — нужно привлекать деньги всех собственников соразмерно их доле.

«Однако, принимая во внимание наглядную угрозу чрезвычайной ситуации, связанную с неравномерной осадкой здания по пр. Ленина , 78/1, администрация Томска прорабатывает вопрос о финансировании мероприятий по обследованию и проведению противоаварийных работ», — говорится в ответе заммера по чрезвычайным ситуациям.

Адвокат Галина Ярошинская объяснила ТВ2, что заставить городскую власть ремонтировать «исчезнувшую» канализацию у Юрия Шкарина вряд ли получится.

«В юридическом смысле этой канализации не существует, — прокомментировала Галина Ярошинская. — Добиваться от муниципалитета ее восстановления Юрий Шкарин не может, потому что трубы не были узаконены. Если бы их нанесли в свое время на план и приняли на баланс, никто бы посмел их разрушать. Но в данном случае канализация Томску не принадлежала и разобрать ее было легко. Люди, я думаю, навели справки и были уверены в своей безнаказанности, когда эти трубы уничтожали. Прокладка канализации может быть только жестом доброй воли городской администрации. И рассмотреть этот вопрос можно будет только на следующий год, потому что бюджетные деньги на этот год уже заложены».

Помимо двух жилых квартир в доме-памятнике по Ленина 78/1 находятся городской департамент архитектуры и градостроительства, зрелищный центр «Аэлита», Государственный центр современного искусства, аппарат регионального омбудсмена и несколько других организаций. Среди них — инженерно-учебный центр «Базис», руководит которым Юрий Пушкарев. Он с Юрием Шкариным согласен: памятник рушится на глазах. Но оказавшаяся бесхозной канализация, по мнению Пушкарева, не единственная причина разрушений.

«Одна из проблем — ветка канализации, которую объявили бесхозной, — говорит Юрий Пушкарев. — Она работала раньше, ею занимались и бесхозной ветка быть не могла. Вторая проблема — ливневка на Нахановича, которую после ремонта улицы заложили мрамором. Раньше там была решетка, куда вода стекала, а теперь ей течь вроде бы и некуда. Но вода себе всегда дорогу найдет. Она течет в подвал, течет под фундамент, собирается во дворе огромной лужей. Дом эту воду в себя впитывает, кирпич разрушается, фундамент портится. Стены у здания толстые, поэтому еще какое-то время дом простоит. Но он уже наклонился и в какой-то момент дойдет до точки, после которой начнет падать».

На первом этаже инженерно-учебного центра стоит сырость и запах плесени, на втором — трещины и перекошенный пол. С внешней стороны дома отходит сайдинг. Юрий Пушкарев объясняет это тем, что дом уже начал наклоняться.

Нам даже дверь в какой-то момент пришлось снизу подрезать, потому что она из-за наклона дома не открывалась, — рассказывает Юрий Пушкарев. — Если срочно памятником не заняться, он рухнет. И построят еще один супермаркет в центре города.

Юрий Шкарин продолжает настаивать на том, что дом разрушают новый собственник подвала Алексей Мартынов и его представитель Юрий Драгомаз (оба от комментариев отказались), а устранять последствия должна городская администрация. Он даже добился сбора межведомственной комиссии. Представители мэрии, комитета по охране памятников и прокуратуры осмотрели подвал и пристройку возле дома, которую сделал собственник подвала и которую Юрий Шкарин считает незаконным.

Сразу после комиссии Юрий Шкарин потребовал ответа на вопрос проверки: законна ли пристройка, которую поставил возле дома Алексей Мартынов, и накажут ли его за ремонт подвала? Ответа Юрию не дали. Сначала сотрудники комитета по охране памятников напишут заключение, потом передадут его в прокуратуру и лишь после надзорное ведомство пришлет пенсионеру ответ.

После комиссии к нам с Юрием подошел Максим Васильев — сотрудник прокатного центра, расположенного в этом же доме. Услышал, что мы обсуждаем состояние здания, и решил присоединиться к разговору.

На днях задержался в прокате до поздней ночи, ливень тогда был — рассказал Максим Васильев. — Вдруг слышу звук громкий, как-будто камень о камень трется. Вышел во двор — никого нет, а утром смотрю — трещина в стене еще длиннее стала.