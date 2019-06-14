Добрые новости
14 июня,
2019
6
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Истории

Задний двор культурного наследия

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Юрий Шкарин живет в доме на проспекте Ленина 78/1. В начале XX века в этом здании работал революционер и советский деятель Сергей Киров, а в октябре 1918 года проходил Всесибирский съезд профсоюзов. Сейчас там располагается региональный департамент архитектуры и градостроительства, Государственный центр современного искусства, зрелищный центр «Аэлита» и... несколько квартир. 


Этот дом — объект культурного наследия регионального значения и последние три года Юрий за сохранность этого памятника «воюет»: с мэрией, прокуратурой, комитетом по охране памятников и новым собственником подвала. По словам пенсионера, здание может рухнуть в любой момент и виновата в этом будет бездействующая городская администрация. 

Юрий Шкарин с представителем городской администрации
Юрий Шкарин с представителем городской администрации

В июне 2018 года Юрий Шкарин уже обращался в редакцию ТВ2. Тогда он жаловался на проблемы в своей квартире. По словам пенсионера, новый собственник подвала Алексей Мартынов самовольно обрезал старые трубы придомовой канализации. Из-за этого в квартире было постоянно сыро, пол заливало нечистотами из труб. Когда жить в квартире стало невозможно, Юрий вместе с женой переехал за город. Но квартирой заниматься не перестал. Со временем понял, что проблема касается не только его жилья. 

Из-за нарушений в канализации рушится памятник архитектуры, — восклицает Юрий Шкарин. — Вода сливается под дом. В администрации города говорят, что ничего туда не льется. Но я знаю, что льется постоянно и сильно. А то, что обрезанная канализация принадлежала городу, в мэрии так и не признали.

В прошлом году заммэра Томска и начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев в ответ на обращения Юрия Шкарина объявил, что отрезанная часть канализации на балансе у городской администрации не числится. То есть является бесхозной и для города как-бы не существует. То же самое подтвердили в «Томскводоканале». 


Долгое время Юрий пытался найти «исчезнувшие» трубы в городских архивах, параллельно писал обращение за обращением в прокуратуру и региональный комитет по охране объектов культурного наследия. Добился того, что прокуратура провела проверку, признала обрезанные трубы «нарушением» и обязала городскую администрацию его устранить.


Представление надзорное ведомство вынесло 27 марта этого года, а 17 апреля мэрия прислала прокуратуре ответ. С доводами ведомства городские власти согласились и внесли канализацию в список «бесхозяйных». В течении года департамент управления муниципальной собственностью сможет обратиться в суд и признать «пропавшие» трубы принадлежащими городу. Сколько продлится суд и как быстро ситуацию исправят после суда — неизвестно. Юрий Шкарин уверен, что если не разобраться с проблемой прямо сейчас, дома может не простоять и года. 

По стенам трещины идут, кирпич сыплется, — возмущается Юрий. — С прошлого года вот еще одна появилась, через весь фасад идет. А наши власти на это внимания не обращают.

Двор дома по проспекту Ленина, 78
Двор дома по проспекту Ленина, 78
Двор дома по проспекту Ленина, 78
Двор дома по проспекту Ленина, 78
Двор дома по проспекту Ленина, 78
Двор дома по проспекту Ленина, 78

Пенсионер пытался поторопить муниципалитет и сообщил об угрозе чрезвычайной ситуации заместителю мэра по безопасности и общим вопросам Евгению Сурикову. Чиновник ответил, что город владеет лишь 14,7% от этого здания. Еще 13,6% дома находятся в собственности региона, 48/2% принадлежат Российской федерации, а оставшиеся 21,4% — частникам. Из-за этого оплатить ремонт здания по программе «Сохранение исторического наследия г. Томска» нельзя — нужно привлекать деньги всех собственников соразмерно их доле. 


«Однако, принимая во внимание наглядную угрозу чрезвычайной ситуации, связанную с неравномерной осадкой здания по пр. Ленина , 78/1, администрация Томска прорабатывает вопрос о финансировании мероприятий по обследованию и проведению противоаварийных работ», — говорится в ответе заммера по чрезвычайным ситуациям. 


Адвокат Галина Ярошинская объяснила ТВ2, что заставить городскую власть ремонтировать «исчезнувшую» канализацию у Юрия Шкарина вряд ли получится. 


«В юридическом смысле этой канализации не существует, — прокомментировала Галина Ярошинская. — Добиваться от муниципалитета ее восстановления Юрий Шкарин не может, потому что трубы не были узаконены. Если бы их нанесли в свое время на план и приняли на баланс, никто бы посмел их разрушать. Но в данном случае канализация Томску не принадлежала и разобрать ее было легко. Люди, я думаю, навели справки и были уверены в своей безнаказанности, когда эти трубы уничтожали. Прокладка канализации может быть только жестом доброй воли городской администрации. И рассмотреть этот вопрос можно будет только на следующий год, потому что бюджетные деньги на этот год уже заложены». 

Юрий Шкарин показывает подвал на плане дома
Юрий Шкарин показывает подвал на плане дома

Помимо двух жилых квартир в доме-памятнике по Ленина 78/1 находятся городской департамент архитектуры и градостроительства, зрелищный центр «Аэлита», Государственный центр современного искусства, аппарат регионального омбудсмена и несколько других организаций. Среди них — инженерно-учебный центр «Базис», руководит которым Юрий Пушкарев. Он с Юрием Шкариным согласен: памятник рушится на глазах. Но оказавшаяся бесхозной канализация, по мнению Пушкарева, не единственная причина разрушений.


«Одна из проблем — ветка канализации, которую объявили бесхозной, — говорит Юрий Пушкарев. — Она работала раньше, ею занимались и бесхозной ветка быть не могла. Вторая проблема — ливневка на Нахановича, которую после ремонта улицы заложили мрамором. Раньше там была решетка, куда вода стекала, а теперь ей течь вроде бы и некуда. Но вода себе всегда дорогу найдет. Она течет в подвал, течет под фундамент, собирается во дворе огромной лужей. Дом эту воду в себя впитывает, кирпич разрушается, фундамент портится. Стены у здания толстые, поэтому еще какое-то время дом простоит. Но он уже наклонился и в какой-то момент дойдет до точки, после которой начнет падать».


На первом этаже инженерно-учебного центра стоит сырость и запах плесени, на втором — трещины и перекошенный пол. С внешней стороны дома отходит сайдинг. Юрий Пушкарев объясняет это тем, что дом уже начал наклоняться.

Нам даже дверь в какой-то момент пришлось снизу подрезать, потому что она из-за наклона дома не открывалась, — рассказывает Юрий Пушкарев. — Если срочно памятником не заняться, он рухнет. И построят еще один супермаркет в центре города.

Юрий Шкарин продолжает настаивать на том, что дом разрушают новый собственник подвала Алексей Мартынов и его представитель Юрий Драгомаз (оба от комментариев отказались), а устранять последствия должна городская администрация. Он даже добился сбора межведомственной комиссии. Представители мэрии, комитета по охране памятников и прокуратуры осмотрели подвал и пристройку возле дома, которую сделал собственник подвала и которую Юрий Шкарин считает незаконным. 

Юрий Шкарин спорит с участниками межведомственной проверки
Юрий Шкарин спорит с участниками межведомственной проверки

Сразу после комиссии Юрий Шкарин потребовал ответа на вопрос проверки: законна ли пристройка, которую поставил возле дома Алексей Мартынов, и накажут ли его за ремонт подвала? Ответа Юрию не дали. Сначала сотрудники комитета по охране памятников напишут заключение, потом передадут его в прокуратуру и лишь после надзорное ведомство пришлет пенсионеру ответ.


После комиссии к нам с Юрием подошел Максим Васильев — сотрудник прокатного центра, расположенного в этом же доме. Услышал, что мы обсуждаем состояние здания, и решил присоединиться к разговору. 

На днях задержался в прокате до поздней ночи, ливень тогда был — рассказал Максим Васильев. — Вдруг слышу звук громкий, как-будто камень о камень трется. Вышел во двор — никого нет, а утром смотрю — трещина в стене еще длиннее стала.

Напоминаем, что ждем от вас новые темы в рубрику «Знай свои права» по адресу portaltv2@mail.ru. Либо по телефону: 541-901. Мы будем проводить расследования, а томские юристы, правозащитники — консультировать по различным вопросам.

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