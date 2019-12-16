За закрытыми дверями: дело Митрофанова

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Приговор экс-начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову составляет 221 страницу. Кто хочет сам прочесть этот криминальный роман полностью, может это сделать, заглянув на сайт Ленинского суда. Для тех, кому это делать лень, мы выбрали самые замечательные места. Первую серию «В особо крупном размере» можно посмотреть здесь, а вторую — «Хотел заняться дикоросами» – здесь. Прелесть документа, опубликованного на сайте Ленинского суда, состоит в том, что в нем опубликованы допросы всех свидетелей, в том числе и тех, на заседание с участием которых не допустили прессу. В частности, судья Мария Нестребенко сделала процесс закрытым для журналистов, когда допрашивался подчиненный Игоря Митрофанова, экс-начальник УЭБ и ПК Константин Савченко. Не пустили прессу и на допрос бизнесмена Андрея Кривошеина. О том, что в томском процессе принимали участие жена и сын Игоря Митрофанова, мы узнали только из опубликованного приговора. Продолжаем рассказывать о том, как власть регионального начальника полиции конвертировалась в деньги, автомобили и прочее.

Напомним, 29 августа 2019 года судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко приговорила экс-начальника полиции Томской области к 8 годам лишения свободы условно. Кроме того, экс-начальник УМВД должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки – 6,4 миллиона рублей, и лишен права занимать государственные должности в течение 5 лет.

Свидетель Кривошеин. Поставщик дорогих машин и обладатель «777»

Из показаний Андрея Кривошеина, данных в суде, следует, что он познакомился с Игорем Митрофановым в 2010 году, т. е. с того самого момента, когда Игорь Анатольевич был назначен на должность начальника УМВД России по Томской области. С Митрофановым его познакомил некий ФИО152, который неоднократно в ходе их встреч говорил о том, что дружба с Митрофановым ему необходима. Затем этот ФИО152 спросил Кривошеина, сможет ли он привезти автомобиль марки «BMW» для сына, который занимается автоспортом. Через какое-то время Митрофанов И. А. сказал, что нужен автомобиль марки «BMW», спрашивал, какая цена, какие скидки. Кривошеин сообщил, что на автомобиль марки «BMW» скидка примерно 3 %, на «Lexus» скидка 10 %, иногда 15 %, на «Porsche» скидка 3 %. Митрофанов И. А. сказал, что такая скидка его не устраивает, что ему нужен дисконт побольше. Начальник полиции Томской области предложил бизнесмену удостоверение члена общественного совета и просил никому не рассказывать про их знакомство. После этого Кривошеин и Митрофанов договорились насчет размеров скидки, а комплектацию автомобилей и цвет нужно было согласовать с сыном Митрофанова Тимофеем. «Скидка была озвучена в 50 % на автомобили марки «BMW», он дал согласие, автомобили поставлены и переданы кому-то из членов семьи Митрофанова И. А. Поставками и подбором автомобилей занимался ФИО4, остальную сумму в 50 % Митрофанов И. А. передал либо ему в кабинете, либо ФИО4», — говорится в приговоре. За последующие автомобили, со слов Кривошеина, передача денег была только в кабинете Митрофанова И. А. лично ему. Позже Митрофанову И. А. понадобились еще автомобили «Lexus» и «Porsche».

Кроме того, Кривошеин рассказал, что просил у Митрофанова в период их знакомства номера «777», а Митрофанов давал указание, чтобы ему эти номера выдали.

Затем Игорь Митрофанов познакомил Андрея Кривошеина с сыном Тимофеем, сказав, что лучше все комплектации по автомобилям решать через сына, чтобы отношения между главным полицейским и автодилером не были столь откровенными. Если Кривошеину нужно было встретиться со старшим Митрофановым, то он звонил сыну, который говорил, во сколько и когда будет происходить встреча. Марку автомобилей, комплектацию, цвет дилер согласовывал с Тимофеем Митрофановым, а цену с его отцом. Затем Игорь Митрофанов предложил Андрею Кривошеину совместный бизнес с фирмой «Перцы» Людмилы Митрофановой, своей жены. Однако бизнеса у них не получилось.

Андрей Кривошеин утверждает также, что Митрофанов ему обещал прикрыть его от налоговых проверок. Мол, пока он и Константин Савченко руководители, никаких проверок со стороны его ведомства и других ведомств производиться не будет. В дальнейшем, когда налоговые проверки случились, Митрофанов говорил, что проверки инициировал Константин Савченко, а он, Митрофанов, во всем разберется. Потом, по словам Кривошеина, Савченко ему рассказывал, что Митрофанов пригласил Савченко к себе и сильно на него кричал.

В 2010-2011 гг. Митрофанов рассказал Кривошеину об общественном совете ГИБДД и предложил ему это удостоверение. Кривошеин согласился. Когда его останавливали сотрудники ГИБДД, он всегда предъявлял это удостоверение, после чего сотрудники ГИБДД отдавали документы. Данное удостоверение выдавалось ему каждый год до 2016-2017 г., поскольку срок действия удостоверения – один год. Старое удостоверение с фотографией он отдавал Митрофанову, взамен начальник УВД ему лично передавал новое удостоверение. При этом членом общественного совета ГИБДД Кривошеин никогда не был. Да и совет упразднили впоследствии. Корочки же несуществующего уже совета торговцу автомобилями продолжали выдавать.

Во время судебного заседания Андрей Кривошеин подтвердил информацию, которую он изложил в заявлении на имя президента России. Он рассказал, что деньги в качестве взяток Митрофанову передавал не лично генералу полиции, а сыну Тимофею. «В частности, за «крышевание» бизнеса в сентябре 2015 года передал 300 000 рублей, в октябре, ноябре, декабре 2015 года по 380 000, всего Митрофанову И. А. было отдано за «крышевание» 1 440 000 рублей», — говорится в тексте приговора.

Митрофанов И.А. подчеркивал свою значимость и авторитет, приводил примеры давления, оказываемого им на предпринимателей г. Томска, исходя из чего он осознавал его возможности влияния на развитие бизнеса в Томске. Также Митрофанов И.А. проявлял заинтересованность в развитии его бизнеса, говорил, что может помочь в решении различных вопросов с органами государственной власти, оказать покровительство. Он воспринимал слова Митрофанова И.А. как угрозу и намек на то, что с ним необходимо иметь хорошие взаимоотношения, — цитируются слова Андрея Кривошеина в приговоре.

В судебном заседании после оглашения обращения Андрея Кривошеина ни имя депутата Государственной Думы РФ, он пояснил, что получал деньги от Митрофанова в его кабинете в УВМД, и сумма была меньше, чем в договоре. Какую сумму указать в договоре с ему говорил именно Митрофанов. В настоящее время Кривошеин не помнит точно, какая сумма была уплачена за «Porsche Cayenne» либо 1.500.000 рублей, либо 2.000.000 рублей.

В Ленинском районном суде Кривошеин рассказал, что у него имелись проблемы с получением разрешения на строительство объекта, расположенном по Московскому тракту, 57. Митрофанов пообщался с администрацией Томска и помог ему решить эти проблемы.

Фото: УМВД РФ по Томской области

Весной 2015 года в отношении входящих в группу компаний «РемАвто» ИП (ФИО18, ФИО20, ФИО1, ФИО28, ФИО16) налоговой инспекцией были доначислены значительные суммы налоговых сборов. Ситуация, рассказывает Кривошеин, им регулярно обсуждалась с Митрофановым. Ближе к августу 2015 года Кривошеин и индивидуальные предприниматели решили обжаловать решения налоговой инспекции в судебных инстанциях Томской области. В ходе обсуждения проблемы с Митрофановым, начальник УВД сказал, что готов оказать своему подопечному содействие в урегулировании проблем с налоговой инспекцией, что обеспечит вынесение судами решений в его пользу. Митрофанов сказал, что его услуги по решению вопросов в судах и за гарантию непривлечения предпринимателей к уголовной ответственности подразделениями УМВД России по Томской области, либо СУ СК России по Томской области, будут стоить 15 миллионов рублей, а также плюс 24% годовых ежемесячно от указанной суммы, то есть ежемесяно 300 тысяч рублей.

Куда копаешь, Савченко?

Допрошенный в судебном заседании экс-начальник УЭБиПК Константин Савченко пояснил, что с Митрофановым у него были служебные взаимоотношения. С Андреем Кривошеиным он знаком с 04.11.2013 года, общался с ним и его супругой, знал, что Кривошеин занимается приобретением и реализацией автомобилей и автозапчастей. В августе 2014 года за несколько дней до его дня рождения (27 августа) он был приглашен на доклад в кабинет к Митрофанову ,который спросил его насчет того, проводит ли он вместе с ИФНС Северска налоговую проверку в отношении ООО «Меридиан»(подконтрольная А.Кривошеину фирма — прим.ред), на что Савченко ответил, что не проводит, но сделаны запросы.

ООО «Меридиан» приобрело два автомобиля, за которые не были уплачены НДС и речь шла о мошенничестве по ст.159 УК РФ. Митрофанов сказал Савченко: «Ты знаешь, эти автомобили были приобретены законно?», на что Савченко сказал, что он и его отдел разбираются с ситуацией. Митрофанов спросил: «Ты знаешь, что один из автомобилей приобретал мой знакомый?», имея в виду человека, сын которого был трудоустроен Митрофановым в УЭБиПК. Савченко ответил, что не знает. Митрофанов сообщил: «Ты понимаешь, что этот автомобиль я приобрел для себя?», на что Савченко ответил, что он не в курсе ситуации . После чего Митрофанов продолжил: «Ты понимаешь, куда копаешь?». Савченко, по его словам, ответил: мол, есть обращение, которое необходимо проверить. Савченко из материалов налоговой проверки стало известно, что Людмила Митрофанова стала собственником Порше. Далее Митрофанов ему сказал: «Куда же ты пойдешь и где у тебя жена будет работать и квартира у тебя служебная, что ты делать будешь вообще? Иди, определяйся со своей ФИО37, как вы там будете принимать решение по этому материалу и что будете делать». Фактически указанные слова Митрофанова свидетельствовали о требовании прекратить проверку в отношении ООО «Меридиан».

В марте 2015 года Савченко с супругой находился на отдыхе в Сочи. Ему позвонил Митрофанов и сказал: «Вы что все продолжаете, что там с Кривошеиным?». Его сотрудники проводили проверку по ООО «Меридиан» и по ИП, подконтрольным Кривошеину, направляли запросы. Начальник УВД спросил: «Почему твоей машины нет, ты тоже приобретал автомобиль через ООО «Импульс»( предприятие Кривошенина — прим.ред)?». Константин Савченко считает, что Игорь Митрофанов действовал в интересах бизнесмена Кривошеина, к которому у Митрофанова был личный, корыстный интерес.

Сын Тимофей. Увлекается автомобилями

Из показаний сына Митрофанова Тимофея следует, что в 2011 мама рассказала ему о возможности приобрести автомобиль «BMW X6» со скидкой. Дальнейшее общение по поводу приобретения автомобиля он вел сам с человеком, контакты которого получил от мамы. Общение происходило по телефону, потому что тогда Тимофей проживал в Красноярске. Ряд организационных вопросов (передача денег и документов) ему помогала решать его мама, так как она тогда жила Томске. Все документы подписывал он, деньги на приобретение автомобиля давала мама, рассказал Тимофей Митрофанов. В 2011 году Тимофею было 20 лет.

Автомобиль Тимофей приобретал для собственного использования и предполагал, что данный автомобиль BMW X6 черный сапфир металлик стоит около 3 000 000 рублей. Конкретную рыночную стоимость автомобиля и размер скидки Тимофей Митрофанов не выяснял, потому что деньги на покупку ему давала мать. Людмила Митрофанова, согласно данным приговора передала 2,7 млн рублей коллеге Андрея Кривошеина в собственной квартире в Томске. Реально этот автомобиль стоил 3 282 240 рублей.

В начале 2012 года Тимофей Митрофанов заинтересовался приобретением нового автомобиля марки «BMW 550ix» со скидкой, о чем сообщил сотруднику «РемАвто». Автомобиль, теперь уже белого цвета, он опять приобретал для себя. «Так как он увлекается автомобилями и до этого у него уже были машины, он предполагал, что данный автомобиль стоит около 3 000 000 рублей, конкретную рыночную стоимость автомобиля и размер скидки он не выяснял», — говорится в опубликованном Ленинским судом приговоре Игорю Митрофанову. Напомним, что автомобиль «BMW 550i xDrive» стоил 3 378 839 рублей, а Митрофановы заплатили за него 2 720 000 рублей.

Лично с Андреем Кривошеиным Тимофей Митрофанов познакомился в конце 2011 - начале 2012 года. Кривошеин рассказал молодому человеку, что у него большие связи в автомобильном бизнесе и чтобы тот он при необходимости обращаться лично к нему. Кривошеин старался поддерживать отношения с Тимофеем, но из-за отказа бизнесмена возвращать ему долг их отношения прекращены. Судья Ленинского суда Мария Нестребенко не стала интересоваться, откуда у 25-летнего парня, которому ранее дорогие автомобили покупала мама, взялись 20 млн рублей, которые он одолжил бизнесмену Андрею Кривошеину.

Жена Людмила. Занимается общепитом

Мама Тимофея Людмила Митрофанова рассказала, что долгое время самостоятельно занимается бизнесом в сфере общественного питания. Ее муж, по ее словам, какого-либо участия в ведении бизнеса не принимает. В 2010 году Людмила Митрофанова познакомилась с Андреем Кривошеиным, который сообщил ей о том, что у него есть возможность приобретения автомобилей у дилеров. Об этом она сообщила своему сыну, затем по просьбе сына мать рассчитывалась за приобретенные им автомобили у себя дома в Томске.

В 2013 году Людмила Митрофанова решила приобрести новый автомобиль и себе. Переговоры по приобретению автомобиля она вела с Андреем Кривошеиным. По результатам переговоров она купила автомобиль «Porsche Cayenne GTS Tiptronic» черного цвета за 3 772277 рублей. Реальная стоимость авто — 5 266 810 рублей. Выше в приговоре указывалось, что фактически за автомобиль Кривошеину было заплачено 4 772 277 рублей. Возможно это просто опечатка в публикации приговора.



Летом 2013 года Андрей Кривошеин сообщил Людмиле Митрофановой, что у него в продаже находится новый автомобиль «Lexus LX 570» с небольшой скидкой. Людмилу этот автомобиль не заинтересовал и поэтому она предложила воспользоваться скидкой знакомому их семьи. Знакомый согласился и передал Людмиле Митрофановой 4 млн рублей, чтобы та ему купила авто в Томске. Людмила Митрофанова согласилась помочь другу и 20.05.2013 автомобиль Lexus LX 570 прибыл из Санкт-Петербурга в Омск.

В результате «Lexus LX 570» стоимостью 4 367 000 рублей был приобретен Людмилой Митрофановой для друга семьи за 4 051 800 рублей.

Тимофей Митрофанов + Андрей Кривошеин = друзья

Согласно решению Кировского районного суда Томска от 09.06.2016 удовлетворен иск Тимофея Митрофанова к Андрею Кривошеину о взыскании суммы долга по договору займа. В пользу 25-летнего сына начальника УВД была взыскана с владельца компании «сумма долга по договору займа от 15.01.2016 в размере 20 257 200 руб., из которых 18 000000 руб. – основной долг.

Это решение, по мнению суда, подтверждает наличие между Андреем Кривошеиным и членами семьи Митрофановых доверительных, дружеских отношений, при отсутствии которых Тимофеем Митрофановым не была бы передана Андрею Кривошеину столь крупная сумма. «Однако в добровольном порядке Кривошеин обязательства по возврату долга не исполнил что свидетельствует о прекращении указанных отношений между ними в 2015-2016 г.г.», — делает вывод судья Мария Нестребенко.

Суровый приговор

На основании изложенного и рукеоводствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ:

Митрофанова И.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 324-ФЗ), ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание по: - ч. 6 ст. 290 УК РФ – 8 (восемь) лет лишения свободы, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 6315063, 54 (шести миллионов трехсот пятнадцати тысяч шестидесяти трех) рублей 54 копеек с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах в течение 5 лет, - ч. 1 ст. 285 УК РФ - штраф в размере 60 (шестидесяти) тысяч рублей, - ч. 1 ст. 159.2 УК РФ - штраф в размере 100 (ста) тысяч рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет считать условным с установлением Митрофанову И.А. испытательного срока в 5 (пять) лет.

Судья М.М. Нестребенко.

