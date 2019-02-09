За 20 миллиардов. Что можно сделать в Томской области за деньги, которые сенатор Клишас хочет потратить на изоляцию Рунета

Истории

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас заявил, что на реализацию инициированного им закона об автономной работе российского сегмента интернета потребуется 20 миллиардов рублей. В бюджете федерации на 2019-2021 годы уже заложены более 1,8 миллиарда рублей на реализацию еще не принятого законопроекта. Новая законодательная инициатива предполагает, что российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Для противодействия внешним угрозам авторы документа предлагают создать инфраструктуру, которая позволит российскому сегменту Сети работать в изоляции.

20 миллиардов – это много или мало? Мы посчитали, на что можно было потратить 20 млрд в Томской области.

Построить школы

Сейчас в России пытаются решить глобальную задачу — ликвидировать в школах вторую смену. К 2025 году. Фактические темпы создания новых ученических мест в Томской области из-за ограниченного бюджетного финансирования отстают даже от темпа демографического роста школьников. Чтобы обеспечить минимальную потребность региона в создании новых и сохранении существующих мест, финансирования не хватает, говорилось в проекте доклада о реализации региональной политики в сфере образования.

В 2017 году была открыта первая построенная за 25 лет школа в Зеленых горках. В 2018 году открыты еще две — на улице Никитина и Береговой. На строительство одной школы компания ТДСК тратила миллиард рублей. Таким образом, на 20 млрд в Томской области смогли бы построить 20 новых школ.

Раздать людям

На начало 2019 года в Томской области проживает 1,077 млн человек. Каждый из них на протяжении года в месяц смог бы получать примерно 1500 рублей. Или 18 556 рублей сразу.

Если говорить о пенсионерах, то их в регионе около 300 тысяч. Если эту сумму разделить на число пенсионеров, то каждому достанется прибавка в размере 6666 рублей.

Расселить аварийное жилье

Сегодня в очереди на расселение в Томске стоят 519 домов. Из них 419 аварийных, подлежащих сносу, и 100 домов, подлежащих реконструкции.

При этом под программу переселения из аварийного жилья не подпадают люди, которые проживают в ветхом жилье.

«Это порядка 1500 домов. Их износ составляет более 60%, и они не подпадают под расселение. Так что сейчас есть над чем задуматься. Мы вместе с фондом капитального ремонта прорабатываем вопросы расселения», — говорил Иван Кляйн.

Кляйн отмечал, в целом на расселение людей из аварийного жилья необходимо 16 млрд рублей. Денег, которые хотят потратить на изоляцию интернета, хватило бы с лихвой.

Отремонтировать сети

Износ теплосетей города составляет 80%. Из более чем 600 километров тепломагистралей в реконструкции и капремонте нуждаются 88 километров теплосетей, срок эксплуатации которых достиг нормативного 25 лет или превысил его.

В 2018 году «ТомскРТС» затратила на подготовку города к отопительному периоду около 500 миллионов рублей. Специалисты устранили около 1,7 тысячи дефектов и переложили пять километров изношенных теплосетей.

По словам гендиректора компании Сергея Панасюка, чтобы увеличить объем ремонтных работ на сетях хотя бы до 20 километров, компании необходимо около миллиарда рублей. Получается, что на 20 миллиардов можно было отремонтировать 400 километров сетей.

Обеспечить все расходные статьи городского бюджета

В проекте городского бюджета Томска на 2019 год запланированы расходы по всем статьям в размере около 13,6 млрд рублей. Верхний предел муниципального долга составляет около 4,6 млрд. 20 миллиардов хватило бы, чтобы полностью закрыть все запланированные бюджетные потребности нашего города на год и погасить его муниципальный долг. Кое-что еще осталось бы...

Построить третий мост через Томь

Информация о строительстве третьего моста через Томь появилась в 2011 году. Тогда городская администрация и ОАО «Сибмост» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания должна была разработать проектно-сметную документацию строительства моста в западной части Томска. Сам мост должен был иметь выход на строящуюся левобережную объездную автодорогу. В дальнейшем проект был заморожен. Суммарная стоимость его оценивалась в 12-15 млрд. Возможно, теперь с учетом инфляции она возросла. Но 20 млрд на реализацию этого проекта в любом случае хватило бы.

Реализовать проект «Томские набережные». Ну, большую его часть...

Реализацию проекта «Томские набережные» регион начал в конце 2014 года. По проекту на берегу речки в районе Большого концертного зала должны появиться площадка с обустроенной набережной, дизайнерским освещением и лавочками для отдыха. У Каменного моста должны построить амфитеатр, спортплощадку, детскую площадку, летнее кафе и зону для занятий экстремальными видами спорта.

Стоимость этого проекта Сергея Жвачкина до сих пор оценивается очень приблизительно. Примерно в 30 млрд. Если исходить из этой оценки, то 20 млрд хватило бы на 2/3 «надчеловеческого проекта» томского губернатора. Но там, глядишь, и еще какие-нибудь федеральные средства нашлись бы.

И напоследок...

В конце 2018 года, когда о законопроекте заговорили впервые, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, посвященное Андрею Клишасу. В расследовании в числе прочего говорится об одной из страстей сенатора — коллекционировании часов. Общая стоимость турбийонов Клишаса оценивается в 163 млн рублей.