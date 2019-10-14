Юлия: «Между людьми нет диалога»

«В 2014 году, когда все начиналось, нас отправили в долгосрочный отпуск, потому что было неясно, что будет дальше. Я уехала в Киев к родственникам и провела там почти три месяца – надеялась, что скоро все закончится. Уехала я из Донецка в первый раз, как раз в тот момент, когда стали захватывать административные здания. Я не застала начала военных действий, но видела подготовку к ним. Видела, как ехал грузовик с шинами и полицейские регулировали движение так, чтобы другие автомобили пропустили его к городской администрации. Стало понятно, что это чья-то спланированная, организованная акция. Администрацию Донецка же охраняли ребята из «Беркута», а потом ее захватили».
Юля вспоминает, что с сентября по декабрь 2014 года жители Донецка оказались без какой-либо помощи. Тогда Украина перестала выплачивать пенсии и зарплаты, а Россия еще не начала. Люди выживали только за счет гуманитарной помощи. Тем, кто ее не получал, было совсем тяжко. В семье Юлии четыре человека получали такие наборы. Это было слишком много для них, поэтому Юлия вместе с другими активистами, в основном бывшими однокурсниками, начала раздавать лишние продукты нуждающимся. Позже все они они создали благотворительную организацию «Ответственные граждане»
. Так продолжалось вплоть до января 2015 года, когда часть сотрудников из-за отказа сотрудничать с общественной организацией ДНР «Единый центр восстановления Донбасса»
, депортировали из ДНР.
«Если бы мы согласились сотрудничать с «Единым центром восстановления Донбасса», то это означало бы одно: признание ДНР как государства. К тому же, «ополченцы» думали, что мы работаем с фондом Рината Ахметова
«Поможем», но это было не так. У нас с ними было только совсем недолгое сотрудничество, фонд передал нам часть автопарка, чтобы мы могли добираться до самых разрушенных районов Донецкой области», – рассказывает Юлия.
Тогда же, в январе 2015 года соучредительницу «Ответственных граждан» Марину Черенкову посадили в подвал МГБ ДНР(Министерство государственной безопасности ДНР – прим. ред.).
Власти ДНР посчитали, что она могла быть причастна к попытке взорвать памятник Ленину. «После этого силовики пришли к нам в офис и забрали еще троих наших учредителей с собой для выяснения обстоятельств в МГБ», – вспоминает Юля, – Их продержали там семь часов и дали пятнадцать минут на то, чтобы собрать вещи и уехать из Донецка. С каждым из них приехал надзиратель, чтобы проследить за сборами».
Черенкова просидела 25 дней в подвале, за это время «ополченцы» забрали себе часть автопарка и офисной техники благотворительной организации. После освобождения учредительница тоже уехала из Донецка. «Мне стало сложно работать и волонтером, и в госучреждении, – говорит Юля, – Тем более, что в работе все теперь было направлено на патриотизм, но со стороны ДНР, с чем я не была согласна идеологически». Когда «Ответственные граждане» покинули Донбасс, Юля тоже выехала вместе с организацией.
Женщина говорит, что ее фонд помогал всем без исключения, им было все равно, какую сторону поддерживает человек. Поэтому к ним и относились по-разному. Для кого-то они были «ахметовскими шавками», для кого-то «сепарами», а для кого-то «укропами» и «фашистами». Сама Юлия не употребляет слово «сепаратист» в отношении людей, которые остались в ДНР, считая, что это слово дегуманизирует. «Сепаратиста» или «колорада» проще убить, чем просто человека, говорит она.