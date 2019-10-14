Юлия: «Между людьми нет диалога»

Юлия надеется, что Донбасс все-таки когда-нибудь вернется в Украину, хотя истории Абхазии, Косова и Приднестровья говорят о другом. Она считает, что главная беда в том, что между людьми нет никакого диалога.«Какой-никакой разговор между руководством есть, а между людьми нет. В ДНР запрещен Фейсбук и куча украинских сайтов, в Украине запрещен ВКонтакте и куча российских сайтов. Люди потеряли возможность общаться друг с другом даже при помощи интернета. Хоть как-то делиться новостями. Создается информационная яма – и все тяжелее становится договориться. Надо смотреть не на то, что нас разъединяет, а что общего у нас».Юля говорит, что те, кто остался в ДНР, не могут уехать по самым разным причинам. Кто-то пробовал, но не получил поддержки и был вынужден вернуться. Кто-то боится, кто-то не может уехать без родителей.А кто-то принял ситуацию такой, как она есть и просто живет в непризнанном государстве и собирается там жить и дальше.