Языковые костыли

Я никогда не была за границей и с миром общаюсь только в соцсетях. Если моя задача — практиковаться в польском, то задачей большинства моих собеседников было как можно больше тренировать английский.



— Cześć, porozmawiajmy? (Привет, пообщаемся) — писала я симпатичному молодому человеку из Ловича, перепроверив и мысленно отрепетировав фразу.



— Hey, belle! What do you want to talk about? (Привет, красавица! О чем хочешь поговорить?) — ответил он.



— How is it going? (Как дела?) – смирилась я и продолжила переписку на английском с кучей ошибок.



Хороший английский сейчас ценится во всем мире, поэтому никто не хочет упускать шанс попрактиковать его лишний раз.



— Действительно, — иногда думаю я, — зачем перенапрягаться? Классическую литературу и интересные статьи можно читать в переводе на тот же английский, в туристической поездке заказывать англоязычное меню и экскурсии, да и вообще сейчас у нас глобализация…



Тем не менее есть люди, изучающие «экзотические» языки в силу разных причин. Они рассказали, почему для них это важно.