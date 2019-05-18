Языковые костыли

Dzień dobry, у меня польские корни, и я толком не знаю языка.
Я всегда возмущалась: как можно считать себя представителем той или иной этнической группы и не знать ее языка? Пока сама не столкнулась с этим…
Любовь к языкам мне привили с детства, тогда же я усвоила, что корни надо знать и уважать.
Я пошла в библиотеку, взяла четыре учебника по польскому языку, зарегистрировалась на iTalky, записалась на языковые курсы, подписалась в соцсетях на всевозможные тематические паблики и даже нашла «Ведьмака» на языке оригинала. Так я освоила правила чтения, начала немного ориентироваться в склонениях и спряжениях, а слова вроде pukac (стучаться) или ssaki (млекопитающие) перестали вызывать истерический хохот.
По-русски это "Тук-тук-тук". А вы что подумали?
Я никогда не была за границей и с миром общаюсь только в соцсетях. Если моя задача — практиковаться в польском, то задачей большинства моих собеседников было как можно больше тренировать английский.
—Cześć, porozmawiajmy?(Привет, пообщаемся) — писала я симпатичному молодому человеку из Ловича, перепроверив и мысленно отрепетировав фразу.
— Hey, belle! What do you want to talk about? (Привет, красавица! О чем хочешь поговорить?) — ответил он.
— How is it going? (Как дела?) – смирилась я и продолжила переписку на английском с кучей ошибок.
Хороший английский сейчас ценится во всем мире, поэтому никто не хочет упускать шанс попрактиковать его лишний раз.
— Действительно, — иногда думаю я, — зачем перенапрягаться? Классическую литературу и интересные статьи можно читать в переводе на тот же английский, в туристической поездке заказывать англоязычное меню и экскурсии, да и вообще сейчас у нас глобализация…
Тем не менее есть люди, изучающие «экзотические» языки в силу разных причин. Они рассказали, почему для них это важно.
Елизавета Гусева, студентка ТГУ, историк
— Я изучаю иврит, но еврейских корней у меня нет. Когда люди узнают, что меня интересует такой нетипичный иностранный язык, многие удивляются. Он мне нужен, так как большая часть необходимой для моего исторического исследования литературы на иврите. Я даже планирую дальнейшее обучение в Израиле, для граждан России там введен безвизовый режим с 1998 года.
В изучении языка, прежде всего, стоит вопрос мотивации. Нужно задать себе вопрос: зачем ты учишь именно этот язык? Иностранные языки расширяют кругозор, дают шанс посмотреть на мир глазами другого человека. К тому же, как говорит наш преподаватель по латыни, изучение языков предотвращает шизофрению. Насколько я помню, есть реальные исследования, подтверждающие этот факт.
Иногда у меня возникают забавные ситуации: на иврите слова пишутся справа налево и после занятий я иногда забываюсь и начинаю так же писать по-русски.
— Еще изучение языка страны, в которую ты приезжаешь – это уважение к ее культуре. Недавно я была в Эстонии на выборах как иностранный наблюдатель. Там люди очень трепетно относятся к родному языку и становятся доброжелательнее и благосклоннее, если ты им скажешь на нем даже самую простую фразу.
Нельсон Мандела сказал по этому поводу: если говорить с человеком на языке, который он понимает, твои слова идут в его голову. Если ты разговариваешь на его родном языке, то твои слова идут прямо в его сердце.
Нина: «В славянских языках нет грубости»
— Например, в польском есть слово«padła». Оно похоже на русское «падла». Кажется, что это грубость. На самом деле это слово означает «попадание». В славянских языках вообще нет грубостей, а если они и есть, то их используют только хамы. Они слабые люди, но я их не осуждаю.
Меня всегда привлекало изучение языков. Особенно пробудился интерес 20 лет назад, когда я только начала ездить за границу. Когда ты не знаешь языка страны, в которую приезжаешь, ты чувствуешь себя как-то неловко.
Моя бабушка была полька. Она не умела читать и писать. Я не могу доказать наличие польских корней, хотя многие люди это делают – сдают экзамен на карту поляка и уезжают. Это их выбор. Моя племянница уехала за границу.
Эниса Магамадова: Я бы хотела знать про свой народ всё.
— Мой отец аварец, мама чеченка, я родилась в Казахской ССР, потому что бабушка и дедушка были репрессированы. Несмотря на то что папа был аварцем, он вырос без родителей среди чеченцев и в паспорте у него была записано — чеченец. Он закончил казахскую школу с золотой медалью и строительный техникум. Хорошо знал казахский и русский языки. Когда мы приезжали в Алма-Ату и он разговаривал с казахами на их родном языке, они чувствовали некоторую гордость за то, что казахский еще кто-то знает.
— Еще у нас в Казахстане по соседству жил дядя Андрей. Он был русский, но знал чеченский язык, так как работал с чеченцами. И знал чеченские обычаи: бывал часто на праздниках, свадьбах. Довольно интересно слушать русского человека, который рассказывает тебе про твои родные традиции. Например, у нас есть довольно интересный и странный для современного человека обычай: на свадьбе жених и невеста сидят в разных залах.
Сама я знаю чеченский, русский языки и разговорный казахский, хотя последний, живя в Томске, уже немного подзабыла. Еще знаю аварский разговорный, но в Дагестане я жила только два года, а здесь практики мало.
В детстве у нас дома нельзя было говорить на русском, потому что родители были за сохранение нашей культуры. Если, например, приходили одноклассники и мы сидели за уроками или чаем, папа ничего не имел против русского языка. На нем можно было говорить в школе, на улице.
Если мы с сестрой или братьями разговаривали друг с другом на русском, то отец делал замечания.
— Сегодня в 21 веке многие традиции утрачиваются и забываются. Я даже знаю некоторые чеченские семьи, в которых дети не знают родного языка. Тем не менее какие-то обычаи все же сохраняются: если младший брат курит, перед старшим братом он с сигаретой не появляется, тем более при отце и матери. Когда заходит старший по возрасту, младший в знак уважения всегда встает, чтобы место уступить.
И все же что-то иррациональное побеждает во мне. Я снова пытаюсь осилить книги на польском, пусть и со словарем. Иду на курсы с носителем языка поздним вечером, несмотря на стыд за чтение текста с большим количеством фонетических ошибок и непотопляемой синусоидной интонацией, срабатывающей за годы изучения английского на автомате.
— Tłumaczym(Переводим) – говорит мне преподаватель.
— Yes, professor (Да, профессор) — снова срабатывает во мне уже рефлекторно и неосознанно, и мне становится опять стыдно за свои «языковые костыли» в виде английского. Автор текста и рисунков: Ангелина Доркина
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