Языковые костыли

— Еще у нас в Казахстане по соседству жил дядя Андрей. Он был русский, но знал чеченский язык, так как работал с чеченцами. И знал чеченские обычаи: бывал часто на праздниках, свадьбах. Довольно интересно слушать русского человека, который рассказывает тебе про твои родные традиции. Например, у нас есть довольно интересный и странный для современного человека обычай: на свадьбе жених и невеста сидят в разных залах.



Сама я знаю чеченский, русский языки и разговорный казахский, хотя последний, живя в Томске, уже немного подзабыла. Еще знаю аварский разговорный, но в Дагестане я жила только два года, а здесь практики мало.



В детстве у нас дома нельзя было говорить на русском, потому что родители были за сохранение нашей культуры. Если, например, приходили одноклассники и мы сидели за уроками или чаем, папа ничего не имел против русского языка. На нем можно было говорить в школе, на улице.

