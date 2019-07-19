Ядерный реактор ТПУ: опасные зарплаты
Пару лет назад отмечали 50-летие ядерного реактора ТПУ. В юбилейные дни его называли «жемчужиной» среди объектов научно-образовательной инфраструктуры России. Однако сегодня у людей, работающих на уникальном реакторе, настроение непраздничное.
«Наш реактор по праву внесен в перечень уникальных действующих установок РФ, — говорил тогда в своей торжественной речи ректор ТПУ Петр Чубик. — По своим характеристикам и возможностям он не имеет аналогов в России, а за рубежом, по мнению экспертов, подобные установки есть только в Массачусетском технологическом институте (MIT). Поэтому мы вправе ждать от сотрудников нашего реактора прорывных научных результатов.
Действительно вправе? Что можно ожидать от сотрудников «единственного атомного вузовского реактора в России» при средней зарплате сотрудника в 13-18 тысяч рублей? Насколько безопасно для томичей иметь ядерный реактор, где работают сотрудники с такой зарплатой, в черте города? Об этом мы поговорили с одним из сотрудников исследовательского ядерного реактора ТПУ (ИРТ-Т).
О том, что физики-ядерщики (в своем большинстве это выпускники ТПУ) и обслуживающий реактор персонал получают нищенскую зарплату мы узнали из группы во «Вконтакте» «Реформа в ТПУ». Там были опубликованы и эти зарплатные квитки.
Мы сделали запрос в НИ ТПУ. Директор Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Олег Долматов нам ответил, что сотрудники реактора в среднем получают по 40-50 тысяч рублей.
Сегодня на площадке ядерного реактора ИРТ-Т ТПУ работает более 100 сотрудников, включая персонал, обслуживающий саму установку и сотрудников научных лабораторий, расположенных на площадке реактора. Размер заработной платы сотрудников реактора находится на уровне средних показателей по ТПУ для соответствующей категории и составляет около 40-50 тыс. руб. (без учета выплат за вредность и премиальных выплат), — сообщил Олег Долматов.
Чтобы разобраться, откуда такая разница в зарплатах по квиткам и официальными данными ТПУ мы решили поговорить с сотрудником реактора Александром (имя изменено). Он рассказал нам, что когда реактор принадлежал НИИ ядерной физики (был период, когда НИИ ЯФ обладал экономической самостоятельностью), время было финансово трудное, и люди тогда надеялись на возвращение в структуру ТПУ. Этот момент настал в 2008-м году. При возвращении в университет положение сотрудников реактора действительно улучшилось и зарплаты подросли.
— А что случилось потом?
С течением времени эта тенденция не сохранилась. Индексация зарплат оставалась явлением крайне редким и малозначительным. Мы, новое поколение сотрудников реактора стали приходить практически на тот же уровень заработных плат, который был достигнут долгожданным переходом в структуру ТПУ. И если до событий 2014 года связанных с обвалом рубля, санкциями, ростом цен на продукты, товары и услуги, те зарплаты сотрудников могли казаться неким достижением, то в наше время это финансовое положение граничит с чертой бедности. Делая нас нищими работающими людьми.
— Вы получаете 15 тысяч. А как на эти деньги можно прожить? Вы еще где-то подрабатываете кроме как на площадке Исследовательского ядерного реактора?
— Да, мне повезло, я смог найти для себя подработку в нерабочее время. В среднем у меня в месяц с учетом подработки выходит около 30 тысяч рублей. Но получается, что от этого страдает мой профессиональный уровень, ведь мне приходится думать не только о моих рабочих обязанностях, держать в голове насущные проблемы, но и о том как заработать деньги, необходимые мне для нормальной жизни. Тратить свое свободное время, предназначенное для отдыха, на дополнительную работу. Так живут многие. И мы понимаем, что это сказывается на нашей основной работе. Ты не станешь классным специалистом в своей области, если у тебя голова забита другими делами.
— А есть такие, для кого реактор единственный источник доходов?
— Да, таких много, люди живут на зарплату от 13 до 18 тысяч рублей. Самая низкий уровень заработной платы у нас — это уборщицы. Правда, они у нас называются дезактиваторщицы, потому что в их обязанности входит в случае попадания радиоактивного вещества в места где его быть не должно, тряпками и моющими средствами его убрать, а так же мыть особо опасные помещения с повышенным фоном. Поэтому уборщицы у нас не просто уборщицы. Им приходится наводить порядок и там, где датчики дозиметрического контроля неприветливо светят красным цветом. Так вот, у уборщиц самая маленькая зарплата — в районе 14 тысяч рублей. Подобной зарплатой может похвастать и служба эксплуатации. На минуту прошу обратить внимание, это люди, которые обслуживают сам реактор. Электрики, механики, инженеры. Вы же понимаете к каким последствиям может привести снижение уровня их профессионализма! Да, сейчас в службе полно опытных ветеранов, обладающих хорошими знаниями и опытом, но многие уже на пенсии и однажды они уйдут.
— У вас есть такие места, где зашкаливает дозиметр?
— Да полно! У нас же действующий реактор.
— А реактор постоянно работает или его то включают, то выключают?
— Включают и выключают. Но работа есть всегда, независимо от того в работе реактор или нет, без дела никто не сидит. Это и профилактические работы, работы по модернизации и работа с документами, отчеты.
— Т.е. реактор включают по необходимости?
— Да, вхолостую он не работает. Он слишком много потребляет энергии, это дорогое удовольствие.
— А разве сам реактор не вырабатывает электроэнергию?
— Для этого надо ставить турбину. Наш реактор научный и не приспособлен для выработки электроэнергии или подачи тепла. На нем нет соответствующего оборудования.
В настоящее время на реакторе работают несколько лабораторий, которые используют его для своей деятельности, это облучение материалов, проведение анализов и экспериментов, а так же проводятся лабораторные и практические занятия для студентов.
Как мы уже говорили, люди давно не довольны заработной платой. Встречи с начальством по этому поводу имели место быть. Некоторые сотрудники в итоге смогли добиться для себя нестабильных выплат, по отдельному источнику финансирования. Нестабильных, потому что выплаты эти приходят не регулярно, после утверждения кем-то, где-то, никаких конкретных дат и гарантий. Так в прошлом году часть этой суммы упала перед новым годом. А с нового года они этих выплат еще не получали. Такое финансирование дает не только пользу в виде увеличения дохода этих сотрудников на сумму чуть более 10 тыс в месяц, но и вызывает вопросы у остального персонала, каким образом происходит разделение сотрудников на тех, кому надо доплачивать, а кому нет.
Отдельно хочется отметить, что сейчас зарплата начальника смены, который отвечает за реактор — 18 тысяч рублей. Это человек, который имеет специальную лицензию, отвечает за запуск и остановку реактора, несет огромную ответственность. Выше начальника смены на реакторе только такие представители администрации как главный инженер и начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор».
— А размер их зарплат известен? Может их оклад дает среднюю по реактору зарплату в 40-50 тысяч рублей?
— Не исключаю. У большинства персонала зарплата не превышает 18 тысяч рублей, люди делятся между собой, обсуждают эту проблему, так что это не секрет. И даже с учетом тех сотрудников с их отдельным финансированием, зарплата которых при его наличии, насколько мне известно находится в районе 30 тысяч рублей. Я не понимаю откуда берутся озвученные средние показатели.
— Т.е. людей с зарплатой в 40 тысяч рублей лично вы не знаете?
— Нет. Ни одного человека.
— А почему люди не уходят? На эти деньги ведь невозможно содержать семью?
— Многие сотрудники у нас являются пенсионерами и получают еще пенсию. Что касается молодежи, как мы говорили выше, многие имеют подработки, кто-то надеется на дополнительное финансирование. Не будем забывать и о положительных моментах, таких как стаж. Отработав 10 лет мы можем выйти на пенсию на 10 лет раньше. Тех кто проработал не один год, этот фактор удерживает, ведь хочется реализовать такую возможность. Еще один плюс, это сокращенный рабочий день, который отчасти позволяет иметь подработки. Ну и конечно дополнительный отпуск 24 дня, хотя вот это мы можем потерять в ближайшее время. Этой весной на реакторе была проведена так называемая специальная оценка условий труда (СОУТ). Принятые вновь сотрудники идут уже без всех этих плюшек. Вместо 24 дополнительных дней отпуска уже всего 7-9 дней, а некоторые остаются и вовсе без дополнительного отпуска. Надбавка к зарплате была 24%, а будет 4-8% всего. Про зарплату в 14-18 тысяч рублей, которую я озвучивал — это зарплата с надбавкой в 24%. Продолжительность рабочего дня тоже изменится, но не у всех.
Действительно, на реакторе была проведена СОУТ. Ее результаты привели к пересмотру классов вредности у некоторых категорий сотрудников. Это не означает, что условия труда улучшились или ухудшились. Это означает, что российское законодательство изменило методики определения классов вредности. Мы действовали в строгом соответствии с законом — пишет нам Олег Долматов.
— Да, представитель охраны труда ТПУ сказал нам, что условия труда у нас улучшились на основании изменения методики расчета. Но от этих изменений уже есть люди, которые конкретно пострадали. А с учетом того, что зарплата у них была и так небольшая, то для них это будет ощутимо.
— А насколько у вас вредное производство? Официально мне ответили в ТПУ, что прецедентов ухудшения здоровья у работников после работы на реакторе нет. И что не было зафиксировано и случаев достижения сотрудниками годовой дозы облучения для персонала группы А, при которых он в обязательном порядке выводится для работы в условия, где облучение не превышает доз для обычного населения.
— У нас небезопасное место. Нейтронное облучение, например, стены не останавливают. Кроме того много работ проводится в особо опасных помещениях, в том числе и в помещении самого реактора во время его работы на мощности. Естественно что люди получают повышенные дозы, что не исключает отдаленных негативных последствий для здоровья.
— У Вас ощущается нехватка квалифицированного персонала? Есть дыры в штатном расписании?
— Дыр нет, но с другой стороны у нас немало пенсионеров. Они ставку занимают, опыт на их стороне, но они не в состоянии выполнять некоторые виды работ с серьезной физической нагрузкой, где требуется сила или ловкость, или работы, где требуется компьютерная грамотность. В службе электриков у нас есть дедушка, которому за 80 лет. И трудно найти ему замену на зарплату в 14-15 тысяч рублей.
Даже, если кому-то и удается здесь подрабатывать, то это максимум с отдельным финансированием может быть 30-35 тысяч рублей в месяц. Возможны какие то редкие отдельные подработки по договору, на небольшие суммы, которые совсем ситуации не меняют. Откуда в ТПУ считают среднюю зарплату на реакторе 40-50 тысяч рублей, я не знаю.
В перспективе конечно вырисовывается картина печальная: профессионализм и ничтожная заработная плата не могут быть рядом. В итоге такая зарплатная политика приведет к полной потере квалифицированных кадров: ни сотрудники, ни ученые не будут иметь желания устраиваться на работу на ядерный реактор. А те, кто есть, полностью утратив ощущение перспективы, будут искать условия труда получше. На самом деле статистика уволившихся молодых сотрудников гораздо выше, чем тех, кто уволился в связи с уходом на пенсию. Молодежь приходит, получает опыт и уходит дальше. Что должно случиться, чтобы руководство обратило внимание на уровень заработной платы? Авария по причине низкого профессионального уровня нищего сотрудника, который кое-как концы с концами сводит?
Для справки: Строительство учебного ядерного реактора ТПУ началось в 1959 году. Одновременно вокруг был построен жилой поселок Спутник для сотрудников и обслуживающего персонала. Физический пуск реактора был проведен 22 июля 1967 года. Со дня первого пуска реактор пережил несколько реконструкций. После перезапуска в 1984 году его мощность увеличилась в шесть раз. В 2016 году завершилась очередная модернизация, на которую вуз получил поддержку федеральной целевой программы «Исследования и разработки» в размере 147 миллионов рублей. Обновленный реактор получил лицензию на работу до 2035 года.
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