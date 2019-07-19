Ядерный реактор ТПУ: опасные зарплаты

Пару лет назад отмечали 50-летие ядерного реактора ТПУ. В юбилейные дни его называли «жемчужиной» среди объектов научно-образовательной инфраструктуры России. Однако сегодня у людей, работающих на уникальном реакторе, настроение непраздничное.

«Наш реактор по праву внесен в перечень уникальных действующих установок РФ, — говорил тогда в своей торжественной речи ректор ТПУ Петр Чубик. — По своим характеристикам и возможностям он не имеет аналогов в России, а за рубежом, по мнению экспертов, подобные установки есть только в Массачусетском технологическом институте (MIT). Поэтому мы вправе ждать от сотрудников нашего реактора прорывных научных результатов.

Действительно вправе? Что можно ожидать от сотрудников «единственного атомного вузовского реактора в России» при средней зарплате сотрудника в 13-18 тысяч рублей? Насколько безопасно для томичей иметь ядерный реактор, где работают сотрудники с такой зарплатой, в черте города? Об этом мы поговорили с одним из сотрудников исследовательского ядерного реактора ТПУ (ИРТ-Т).

О том, что физики-ядерщики (в своем большинстве это выпускники ТПУ) и обслуживающий реактор персонал получают нищенскую зарплату мы узнали из группы во «Вконтакте» «Реформа в ТПУ». Там были опубликованы и эти зарплатные квитки.

Мы сделали запрос в НИ ТПУ. Директор Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Олег Долматов нам ответил, что сотрудники реактора в среднем получают по 40-50 тысяч рублей.

Сегодня на площадке ядерного реактора ИРТ-Т ТПУ работает более 100 сотрудников, включая персонал, обслуживающий саму установку и сотрудников научных лабораторий, расположенных на площадке реактора. Размер заработной платы сотрудников реактора находится на уровне средних показателей по ТПУ для соответствующей категории и составляет около 40-50 тыс. руб. (без учета выплат за вредность и премиальных выплат), — сообщил Олег Долматов.

С течением времени эта тенденция не сохранилась. Индексация зарплат оставалась явлением крайне редким и малозначительным. Мы, новое поколение сотрудников реактора стали приходить практически на тот же уровень заработных плат, который был достигнут долгожданным переходом в структуру ТПУ. И если до событий 2014 года связанных с обвалом рубля, санкциями, ростом цен на продукты, товары и услуги, те зарплаты сотрудников могли казаться неким достижением, то в наше время это финансовое положение граничит с чертой бедности. Делая нас нищими работающими людьми.

Чтобы разобраться, откуда такая разница в зарплатах по квиткам и официальными данными ТПУ мы решили поговорить с сотрудником реактора Александром (имя изменено). Он рассказал нам, что когда реактор принадлежал НИИ ядерной физики (был период, когда НИИ ЯФ обладал экономической самостоятельностью), время было финансово трудное, и люди тогда надеялись на возвращение в структуру ТПУ. Этот момент настал в 2008-м году. При возвращении в университет положение сотрудников реактора действительно улучшилось и зарплаты подросли.

— Вы получаете 15 тысяч. А как на эти деньги можно прожить? Вы еще где-то подрабатываете кроме как на площадке Исследовательского ядерного реактора?







— Да, мне повезло, я смог найти для себя подработку в нерабочее время. В среднем у меня в месяц с учетом подработки выходит около 30 тысяч рублей. Но получается, что от этого страдает мой профессиональный уровень, ведь мне приходится думать не только о моих рабочих обязанностях, держать в голове насущные проблемы, но и о том как заработать деньги, необходимые мне для нормальной жизни. Тратить свое свободное время, предназначенное для отдыха, на дополнительную работу. Так живут многие. И мы понимаем, что это сказывается на нашей основной работе. Ты не станешь классным специалистом в своей области, если у тебя голова забита другими делами.





— А есть такие, для кого реактор единственный источник доходов?





— Да, таких много, люди живут на зарплату от 13 до 18 тысяч рублей. Самая низкий уровень заработной платы у нас — это уборщицы. Правда, они у нас называются дезактиваторщицы, потому что в их обязанности входит в случае попадания радиоактивного вещества в места где его быть не должно, тряпками и моющими средствами его убрать, а так же мыть особо опасные помещения с повышенным фоном. Поэтому уборщицы у нас не просто уборщицы. Им приходится наводить порядок и там, где датчики дозиметрического контроля неприветливо светят красным цветом. Так вот, у уборщиц самая маленькая зарплата — в районе 14 тысяч рублей. Подобной зарплатой может похвастать и служба эксплуатации. На минуту прошу обратить внимание, это люди, которые обслуживают сам реактор. Электрики, механики, инженеры. Вы же понимаете к каким последствиям может привести снижение уровня их профессионализма! Да, сейчас в службе полно опытных ветеранов, обладающих хорошими знаниями и опытом, но многие уже на пенсии и однажды они уйдут.





— У вас есть такие места, где зашкаливает дозиметр?





— Да полно! У нас же действующий реактор.





— А реактор постоянно работает или его то включают, то выключают?





— Включают и выключают. Но работа есть всегда, независимо от того в работе реактор или нет, без дела никто не сидит. Это и профилактические работы, работы по модернизации и работа с документами, отчеты.





— Т.е. реактор включают по необходимости?





— Да, вхолостую он не работает. Он слишком много потребляет энергии, это дорогое удовольствие.





— А разве сам реактор не вырабатывает электроэнергию?





— Для этого надо ставить турбину. Наш реактор научный и не приспособлен для выработки электроэнергии или подачи тепла. На нем нет соответствующего оборудования.





В настоящее время на реакторе работают несколько лабораторий, которые используют его для своей деятельности, это облучение материалов, проведение анализов и экспериментов, а так же проводятся лабораторные и практические занятия для студентов.





Как мы уже говорили, люди давно не довольны заработной платой. Встречи с начальством по этому поводу имели место быть. Некоторые сотрудники в итоге смогли добиться для себя нестабильных выплат, по отдельному источнику финансирования. Нестабильных, потому что выплаты эти приходят не регулярно, после утверждения кем-то, где-то, никаких конкретных дат и гарантий. Так в прошлом году часть этой суммы упала перед новым годом. А с нового года они этих выплат еще не получали. Такое финансирование дает не только пользу в виде увеличения дохода этих сотрудников на сумму чуть более 10 тыс в месяц, но и вызывает вопросы у остального персонала, каким образом происходит разделение сотрудников на тех, кому надо доплачивать, а кому нет.

Отдельно хочется отметить, что сейчас зарплата начальника смены, который отвечает за реактор — 18 тысяч рублей. Это человек, который имеет специальную лицензию, отвечает за запуск и остановку реактора, несет огромную ответственность. Выше начальника смены на реакторе только такие представители администрации как главный инженер и начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор».





— А размер их зарплат известен? Может их оклад дает среднюю по реактору зарплату в 40-50 тысяч рублей?





— Не исключаю. У большинства персонала зарплата не превышает 18 тысяч рублей, люди делятся между собой, обсуждают эту проблему, так что это не секрет. И даже с учетом тех сотрудников с их отдельным финансированием, зарплата которых при его наличии, насколько мне известно находится в районе 30 тысяч рублей. Я не понимаю откуда берутся озвученные средние показатели.





— Т.е. людей с зарплатой в 40 тысяч рублей лично вы не знаете?





— Нет. Ни одного человека.





— А почему люди не уходят? На эти деньги ведь невозможно содержать семью?





— Многие сотрудники у нас являются пенсионерами и получают еще пенсию. Что касается молодежи, как мы говорили выше, многие имеют подработки, кто-то надеется на дополнительное финансирование. Не будем забывать и о положительных моментах, таких как стаж. Отработав 10 лет мы можем выйти на пенсию на 10 лет раньше. Тех кто проработал не один год, этот фактор удерживает, ведь хочется реализовать такую возможность. Еще один плюс, это сокращенный рабочий день, который отчасти позволяет иметь подработки. Ну и конечно дополнительный отпуск 24 дня, хотя вот это мы можем потерять в ближайшее время. Этой весной на реакторе была проведена так называемая специальная оценка условий труда (СОУТ). Принятые вновь сотрудники идут уже без всех этих плюшек. Вместо 24 дополнительных дней отпуска уже всего 7-9 дней, а некоторые остаются и вовсе без дополнительного отпуска. Надбавка к зарплате была 24%, а будет 4-8% всего. Про зарплату в 14-18 тысяч рублей, которую я озвучивал — это зарплата с надбавкой в 24%. Продолжительность рабочего дня тоже изменится, но не у всех.