Я должен банку и не могу платить. Что делать?

Истории

Год назад томичка Светлана К. (попросила остаться анонимной) узнала, что у нее рак третьей стадии. Была работа, квартира в ипотеке и использованная кредитная карта. Сейчас женщина не может работать, а из банка звонят с просьбами оплатить по счетам. Разбираемся, что делать, если вы попали в непредвиденную жизненную ситуацию. Можно ли договориться с банком?

«Год назад, в апреле, взяла ипотеку в Сбербанке, работала в «Рекламном дайджесте» менеджером. Год прошел. Переехала, начала работать в Новосибирске в рекламном отделе. Все шло хорошо: и город понравился, и работа. Совершенно случайно обнаружила шишку в груди, в конце апреля. Врачи сразу в лоб сказали: рак третьей стадии. Когда я купила квартиру, ее нужно было на что-то отделывать. В тот момент как раз очень сильно навяливали кредитные карты, взяла и обналичила, чтобы сделать ремонт, — рассказывает Светлана К. — Так как на последней работе устроена неофициально, осталась без нее. Ни один работодатель не будет ждать так долго».

Светлана пыталась договориться с банком, но получить отсрочку получилось только по оплате ипотеки. По словам женщины, все ее кредиты застрахованы, при этом страховка не распространяется на случаи онкозаболеваний.

«Причем по ипотеке тоже сделали очень хитро: отсрочили на семь месяцев, но накрутили больше выплат. Я платила 13 800 в месяц, через семь месяцев должна буду платить уже 14 300 в месяц. Плюс стараюсь вносить в месяц где 800 рублей, где 1100, — рассказывает Светлана. — По ипотеке мне пошли навстречу, а вот по этой кредитной карте отказали, ответили, что таких программ нет. Мало того, мне каждый день начали названивать: «вы должны, вы обязаны», — объясняет женщина.

Женщина не замужем, из родственников только 78-летняя мама, которой тоже звонят из банка. Сейчас Светлана проходит курсы химиотерапии, во время них и в перерывах она не может отвечать на звонки сотрудников Сбербанка, поэтому опасается, что звонки обрушатся на маму.

«В плане человеческом: ладно, нет реструктуризации долга, но хотя бы не названивайте. А там нас вообще не слышат. Я думала сначала на полном серьезе, что я разговариваю с роботами. Но нет, и люди не понимают, что это рак, третья стадия, что все серьезно. Вся эта нервотрепка со звонками каждое утро», — говорит Светлана.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к специалистам в банковской сфере и выяснили у них, как действовать, если у вас возникли непредвиденные трудности в жизни. Информацию для памятки предоставили специалисты томского отделения Центробанка.

Договаривайтесь с банком

Возможно, вы потеряли работу, заболели, возникли непредвиденные финансовые сложности. Вы готовы добросовестно выплатить остаток долга и не отказываетесь от обязательств, но прямо сейчас у вас нет денег и взять их негде. Появятся они лишь через некоторое время. Что делать? Выход один — договариваться с банком. И главное правило здесь — обратиться в банк первым.

Даже если вам не звонят коллекторы и не пишут из банка, это не значит, что про вас забыли. Многие банки прописывают в договорах, что заемщик обязан немедленно сообщить в банк, что финансовое положение ухудшилось настолько, что он не сможет вовремя гасить кредит. То есть если вы не платите и молчите, вы тем самым нарушаете еще больше правил, — говорят специалисты.

С банком можно договориться об отсрочке или реструктуризации долга.

«Один из возможных вариантов — кредитные каникулы, отсрочка платежей на несколько месяцев. Банк не обязан соглашаться на отсрочку, но если вы много лет были благонадежным клиентом, исправно платили, у вас хорошая кредитная история, банк понимает обстоятельства и видит, что вы не мошенник. Однако такая отсрочка увеличит суммы следующих платежей. И если вы за это время не поправите финансовую ситуацию и не начнете платить, скорее всего, банк не пойдет на уступки повторно», — объясняют специалисты.

Если вам отказали в отсрочке, есть вариант реструктуризации долга — пересмотреть условия кредита так, чтобы уменьшить платежи.

«Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита — например, с 3 до 5 или с 5 до 7 лет. Но банк не станет растягивать двухлетний кредит на 20 лет», — пояснили в Центробанке.

В разных банках могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора. Например, можно получить льготный период: в течение определенного времени вы будете выплачивать только проценты или, наоборот, только основной долг. Либо уменьшенные платежи: например, в ближайшие 2 месяца вы будете выплачивать только половину обычного платежа, а в следующие 2 месяца — по 1,5 обычного платежа. Как отмечают специалисты, в таких случаях главное – понять, когда вы сможете платить по кредиту, и объяснить это банку.

Как договориться с банком?

Предварительно нужно собрать все документы. Важно иметь при себе бумаги, подтверждающие возникшие сложности.

Это могут быть:

приказ о сокращении и копия трудовой книжки с соответствующей записью;

исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, если работодатель задерживает зарплату;

свидетельство о смерти созаемщика по кредиту (или близкого родственника, кто помогал вам оплачивать кредит);

справка об инвалидности;

выписка из медицинской карты, которая подтверждает появившуюся тяжелую болезнь или необходимость дорогостоящей операции;

документы о повреждении имущества, которое приносило доход — например, дома, который вы сдавали в аренду;

свидетельство о рождении ребенка.

И еще несколько ответов

Брать ли новый кредит, чтобы погасить старый?

В большинстве случаев это неудачное решение. Во-первых, если вы задолжали одному банку, в кредите могут отказать. Если вы его все-таки получите, то с более высокой процентной ставкой.

Меня сократили на работе, я болен. Защитит ли меня закон?

Законодательство не предусматривает никаких послаблений даже для самых страшных ситуаций (потеря кормильца, нетрудоспособность). В таких случаях все риски ложатся на человека. Банк может пойти на уступки, но нет смысла ожидать, что вам простят кредит или за вас заступится государство. Кредит придется оплачивать в любом случае.

Банк лишился лицензии, я больше ничего никому не должен?

Нет, долг не исчезает после банкротства банка, он переходит третьей стороне — другому банку/организации или Агентству по страхованию вкладов. Долг выплатить придется, и важно следить за ситуацией: отслеживать новости и не прекращать платить кредит. Новые реквизиты для оплаты долга банку-банкроту всегда появляются на сайте Агентства по страхованию вкладов. Можно платить по этим реквизитам и на всякий случай сохранять все платежные документы. Если вы перестанете платить, ожидая официального извещения о передаче долга и смене реквизитов, то в итоге можете получить не только письмо с извещением, но и штраф за просрочку платежей.

Не посадят ли меня в тюрьму за неуплату?

Уголовная ответственность может наступить лишь в том случае, если вы мошенничали, когда брали кредит, или же у вас большой долг и есть деньги, чтобы его погасить, но вы игнорируете и банк, и суд. Статья 159.1 Уголовного кодекса — мошенничество в сфере кредитования. На практике ее вменяют, если заемщик утаил от банка важные сведения, например, о месте работы, об уровне доходов, и при этом не собирался платить. Статья 177 Уголовного кодекса — злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Статья начинает работать при задолженности от 2 250 000 рублей и выше. Формулировка «злостное уклонение» зависит от трактовки суда. На практике под определение «злостных» обычно подпадают заемщики, у которых есть деньги на погашение кредита, но они его не гасят, а «злостно уклоняются».

Если я все же не смогу выплачивать кредит, чего мне ожидать?

У банка есть право потребовать деньги через суд, который вынесет решение и зафиксирует сумму долга. Суд может учесть вашу непростую ситуацию и назначить щадящие условия погашения кредита (к примеру, гасить долг частями). Но об изменении условий по кредиту вы могли бы сами договориться с банком. А в случае суда на вас лягут еще и судебные издержки (например, банк может заложить в сумму взыскания юридические расходы, и суд учтет их). Сумма вашего долга при этом возрастет.

До суда к делу, скорее всего, подключатся коллекторы. Специалисты считают, что не нужно бояться их, ожидать агрессии или насилия. Помните, что коллекторы обязаны действовать в рамках закона. Если коллектор предупреждает, что за просрочку вас ждет штраф и суд — это законно. Но если угрожает физической расправой, запугивает — обращайтесь в полицию, закон на вашей стороне.

Если вы не платите после решения суда, к делу подключатся судебные приставы. Они могут наложить взыскание на банковские счета и ценное имущество (в пределах размера вашей задолженности). Если долг превышает 10 000 рублей, по решению суда вас не выпустят за границу, пока вы не расплатитесь. Если вы брали кредит под залог, например, под залог недвижимости, приготовьтесь к потере имущества. Если вы перестанете платить, банк имеет право после решения суда реализовать залог — продать квартиру с торгов. Если при получении кредита у вас был поручитель, он понесет ответственность за ваш долг. Банк имеет право требовать у него выплатить долг.

Если объявить себя банкротом?