Взаимопомощь делает людей людьми

Истории

Александр Куликов из Москвы состоит в организации Волонтерская рота. В Тулун уехал сразу после сдачи последнего выпускного экзамена в Московском автомобильно-дорожном техническом университете, не дождавшись вручения диплома и выпускного.

Летом этого года в городе Тулун Иркутской области произошло сильнейшее наводнение за всю историю Приангарья. 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести. Сейчас уровень воды в реках в Иркутской области падает, но пришла новая беда: горит лес.

«Если где-то случилась беда, люди должны против нее объединяться. Неважно, Москва это или Тулун. Могу помочь — значит, возьму и помогу. Это вовсе не супергеройство», — говорит Александр.

Фото: из группы ВКонтакте "Волонтерская Рота Боевого Братства"

От Москвы до Тулуна добирались поездом почти четыре дня. По пути присоединялись волонтеры из Тюмени, Омска, Новосибирска и других городов. Всего в Тулуне от этой добровольческой организации было 35 человек. Александр пробыл там восемь дней. Разбирали мусор, который принесло водой на участки, разбирали сгнившие пол и стены в школе, очищали водозаборную станцию, которая дает в город питьевую воду, заполняли анкеты, чтобы систематизировать ущерб, нанесенный стихией, и много еще в чем помогали.

Но, как признался Александр, самым сложным был путь назад. Каждый день работать по поставленным задачам с утра до вечера, а потом ехать три дня и ничего не делать оказалось тяжело.

Жили по строгому распорядку. Гигиена превыше всего. Ели и пили только в строго определенном месте, чтобы избежать заражения инфекциями, принесенными водой. Каждый вечер после работы мылись в бане и стирали одежду. Нас пугали, что малейшая необработанная царапинка может привести к серьезному заражению. Но все наши бытовые сложности меркли, когда мы видели людей, потерявших все.

Вода поднималась выше трех метров, дома затопило по крышу. Где-то они уплывали вместе с теплицами, банями и другими постройками...

В одном из первых домов, в который зашел отряд Александра вместе с хозяйкой дома, когда женщина увидела сервант, обрадовалась, что вся посуда осталась целой. Сервант открыли, чтобы вытащить стаканы, каждый из них ровно по краям был залит водой.

Волонтеров из разных регионов координировал штаб ликвидации последствий наводнения. Опыт работы с профессионалами оказался ценен: волонтеров научили правильно завязывать узлы, правильно разбирать завалы, определять дом, в котором уже нельзя находиться. Покосившиеся стены, подмытый фундамент, потолок, который может лечь на печку, — непрофессионал может этого и не увидеть.

— А если в таком опасном доме окажется человек, которого нужно спасти?

— Этим занимаются уже профессионалы. У нас нет допуска на такие работы. Можно ведь еще больше навредить человеку по незнанию. Но пострадавшим порой нужно было просто выговориться. Представьте, у человека были дом, гараж, семейные реликвии. И в один момент все пропало. Один пожилой мужчина очень радовался, когда в унесенных на несколько километров потоками воды обломках дома он нашел стул, сделанный еще его отцом-фронтовиком.

На водозаборной станции вода поднималась выше пяти метров. Все фильтры были затоплены. Вода принесла туда мусор и грязь. Волонтеры очищали фильтры от грязи, выкашивали на станции траву. Город нужно было обеспечить свежей питьевой водой.

Александр говорит: сейчас многие думают, что пострадавших от наводнения бросили на произвол судьбы. Но это не так.

— Я видел своими глазами: были мобилизованы МЧС, армия, Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), Красный крест, волонтеры со всей страны. Я лично знаю человека, которому на шестой день после схода воды выплатили первую компенсацию за утраченную мебель и технику. Но, впрочем, проблемы есть: одна семья с детьми недополучила компенсацию из-за того, что жена не была прописана в доме.

Особенно ярким событием для меня было оказание помощи жеребенку. Он напоролся на гвоздь. Волонтеры помогли его вытащить и обработали рану.

В Тулуне на две недели запретили продажу алкоголя. Искать решение на дне бутылки — последнее дело, когда теряешь все в один миг.

— Конечно, отношение у всех к трагедии разное. Кто-то слишком тяжело переживает, — рассказывает волонтер. — Одна женщина сокрушалась, что в гуманитарной помощи для детей не предусмотрено йогуртов и фруктов. А другая пенсионерка не унывала: вернулась в свой более-менее уцелевший дом и поселила туда своих куриц.

— Тот опыт и знание, которые мы получили в Иркутской области, надеюсь, мне больше не пригодится. Как говорится, лучше иметь и не нуждаться. Но если сейчас, после лесных пожаров, опять будет возможность помочь человеку — обязательно помогу.