Выселить на десять квадратных метров

Истории

Пенсионерка с инвалидностью Анна Васильевна Безносова получила муниципальную квартиру в доме на Красноармейской, 62 в начале 80-х, а в 2015 году администрация Советского района признала дом аварийным. В нем нет отопления, канализации и водопровода. Дом решили реконструировать, а жильцов на это время расселить. Для расселения предлагалось маневренное жилье в доме на улице Максима Горького, 48. На каждого человека — по десять квадратных метров. По закону. Свои десять метров должна получить и Анна Васильевна. Но из своей квартиры она переселяться отказывается. Причина проста: Анна Васильевна может передвигаться только на коляске. Три раза в неделю к ней приходит соцработница, которая приносит пенсионерке продукты и воду, моет ее. Иногда вывозит на коляске во двор. Те десять метров, в которые ей предлагает переселиться администрация, лишат ее движения на длительное время.

Фото: Лидия Симакова

«Четыре года назад дом признали аварийным из-за угрозы обрушения. До этого несколько лет мы жили без воды, канализации и центрального отопления. Долгое время тут ни одна управляющая компания ничего не делала, не чинила. Водопровод нам в последний раз чинили еще при Макарове. То есть никто ничего не делал в течение нескольких лет, а теперь признают дом аварийным», — рассказала Анна Безносова.

Фото: Лидия Симакова

Анна Безносова говорит, что в маневренном жилье ей предложили комнату в десять метров. Комната для проживания человека с инвалидностью не оборудована.

Фото: Лидия Симакова

Да, там есть ванная, кухня. Но жилого пространства совсем немного. Если поставить диван, то развернуться и в принципе передвигаться по квартире будет невозможно. В ванную там мне точно не проехать, то же самое с туалетом. С моими вещами тоже ничего придумать будет нельзя. Мне прямо сказали: девайте их, куда хотите. А если оставите, то пишите расписку, что никаких претензий к организации, которая будет проводить реконструкцию, не появится. Мы же не беженцы какие-то, чтобы вот так уходить из дома: что успел, то и взял. Я смогу с собой взять только холодильник, стиральную машину и диван. Ну еще стол. Книг у меня много. И самое главное, я не смогу взять с собой инвалидные коляски (у Анны Васильевны несколько колясок: прогулочная, домашняя и для занятий гимнастикой - прим.ред.) Две коляски в комнате, которую мне предоставили на время ремонта дома, не поместятся. Мне придется чем-то пожертвовать из мебели или бытовой техники. В том доме нет даже пандуса, чтобы соцработник мог меня затащить в дом. И помощи никакой в обустройстве комнаты под мои нужды администрация тоже не предоставляет. Есть социальная служба, пусть этим и занимается. Я уж лучше тут буду жить без отопления и воды, чем без движения.

Фото: Лидия Симакова

Так как женщина отказалась переезжать в маневренное жилье, администрация решила выселить ее через суд. 13 декабря Советский суд вынес решение о принудительном выселении Анны Безносовой и оштрафовал ее на шесть тысяч рублей.

В материалах дела говорится, что в доме существует угроза внезапного обрушения несущих конструкций, что может повлечь за собой человеческие жертвы. Кроме того, условия проживания на Красноармейской не дают возможности соцработникам качественно ухаживать за пенсионеркой.

«В данном жилом помещении проживать опасно для жизни, имеется угроза обрушения дома, проблемы с проводкой, ранее уже случалось задымление. Кроме того, отсутствуют надлежащие условия для проживания, в доме очень холодно, отсутствует вода, и соцработнику приходится приносить воду в дом, чтобы помыть Анну Безносову. Сотрудникам отдела социальной поддержки было бы гораздо удобнее осуществлять уход за пенсионеркой в предлагаемом помещении маневренного фонда. <...> На основании изложенного суд пришел к выводу, что жилое помещение маневренного фонда, расположенное по адресу улица Максима Горького, 48, находится в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным, техническим требованиям и правилам пожарной безопасности. Суд считает возможным выселить Безносову А.В. из жилого помещения <...> на время реконструкции дома по улице Красноармейская, 62».

Фото: Лидия Симакова

Юрист Вячеслав Филиппов, который представляет интересы Анны Безносовой и подал апелляцию на решение Советского суда, возмущен действиями чиновников.



«Согласно официальной статистике, каждый пятый человек в мире является инвалидом, — отмечает Вячеслав Филиппов. — Особая категория инвалидов — это инвалиды-колясочники. Их в России более 320 000, но их не видно и не слышно, так как многие годы они не могут выходить на улицу. Наши города не приспособлены для существования таких людей. И в этом отношении Томск не исключение. Случай с Анной Васильевной подтверждает сложившуюся ситуацию. Еще в 2016 году постановлением правительства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 « О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» установлены требования, предъявляемые к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид. Это не только размеры дверных проемов и пандусы, но и размеры самих помещений. Установлены также и минимальные требования для жилого помещения. Согласно п. 32 указанного постановления правительства РФ, «жилое помещение инвалида должно иметь жилую комнату, совмещенный санитарный узел для инвалида, переднюю-холл площадью не менее 4 квадратных метров».

Администрация обязана была приспособить жилое помещение к требованиям человека с инвалидностью, считает Вячеслав Филиппов. А в случае невозможности – предоставить вне очереди необходимое жилье.



В данном случае, решая проблему реконструкции дома, в котором проживает Анна Безносова, томские власти не учли права инвалида, чем нарушили не только закон, но и обрекли человека на невозможность полноценного существования. Кроме того, в силу ст. 88 Жилищного кодекса РФ переселение нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно осуществляется за счет наймодателя. В этой связи самоустранение органов местного самоуправления от проблем, связанных с переселением инвалида в маневренный фонд, представляется ошибочным. Вынесенное Советским районным судом решение по переселению инвалида-колясочника в неприспособленное жилье в правовом отношении является достаточно спорным, в связи с чем подана апелляционная жалоба в Томский областной суд.