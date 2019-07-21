— Моего деда Федора расстреляли в 1937 году как врага народа, — рассказывает отец Моисей. — Расстреляли в новогоднюю ночь. Друг предлагал ему отсидеться в лесу, пока не уедут, а дед отказался, сказал, что разберутся. В детстве мне очень хотелось иметь дедушку. Дед по отцовской линии Михаил пришел с войны израненный и долго не прожил. Я родился, когда его уже не было. С дедом Михаилом для меня было все ясно, а про деда Федора я часто задавал бабушке вопрос: почему Сталин допустил его расстрел? Она мне отвечала, что Сталин не знал, это было вредительство на местах. Это меня еще больше озадачивало. Особенно, когда я узнал, что почти у всех сверстников дедушки, которые не погибли на войне, также были расстреляны как враги народа, а их дети, как и моя мама, носили на себе это клеймо с соответствующими последствиями.
В институте иеромонах Моисей стал интересоваться XX съездом Коммунистической партии, имя которого носил колхоз, где он работал после школы.