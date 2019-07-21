— Через неделю пришло время идти к монаху на беседу, — рассказал отец Моисей. — Пришел к нему, и с удивлением для себя отметил, что вопросов нет. Господь сам все открыл. Вопросы все отпали. Человек, который не открыл свое сердце для Бога, остается во тьме, под воздействием темных сил. В этом случае, даже если все адвокаты в мире соберутся, одного бесенка не переговорят — всегда будут новые и новые вопросы. В христианстве все очень просто и ясно, когда ты решаешься жить по Евангелию. Три недели прожил в монастыре и вернулся в Томск. Все книги еретического содержания, описывающие сверхчувственный мир, сжег в огороде. Шелуха все отпала, и я стал регулярно храм посещать. Однажды священник сказал, что нужно принимать сан. Я его спросил: а если воли на то божьей нет? Он сказал: главное, чтобы своей не было.



С 1997 года отец Моисей стал священником. Помимо основного прихода, был настоятелем еще в шести. В 2015 году принял постриг в Богородице-Алексиевском монастыре.

