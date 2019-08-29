Второй месяц нет горячей воды. Это законно?

Мы поговорили о проблеме с жителями Томска, направили запросы в «ТомскРТС», Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, региональную прокуратуру и мэрию города, чтобы узнать о правомерности столь длительных сроков отключения горячей воды, а также проконсультировались с юристом в сфере ЖКХ.

По данным мэрии города на начало августа, 1112 многоквартирников из 2812 оставались без горячей воды. В департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора было направлено обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ, по фактам ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по 63 многоквартирным домам.

Во многих домах Томска до сих пор нет горячей воды. Сроки отключения выросли с трех недель до полутора месяцев. В некоторых случаях люди живут без горячего водоснабжения по два и три месяца. В управляющих компаниях не могут назвать точную дату подачи воды. Лето — согласно законодательству, период для планового ремонта тепловых сетей. Лето заканчивается, а ремонт — нет.

— У вас есть горячая вода? На сколько отключали? Как справлялись?





— Вода есть, к большой радости. Два месяца ждали, пока дадут. Мы живем на улице Учебной, 34. Сначала срок отключения был две недели, а получилось 2, 5 месяца.





— Обещали 16 июля включить, а включили только в середине августа. Я мылся в умывальнике, в чайнике воду грел – как в 19 веке.





— У нас отключили воду 17 июля, и ее еще нет. Первый раз должны были включить 14 августа, потом 27 августа, теперь неизвестно когда. А куда жаловаться, даже не знаю.





— У нас есть горячая вода — у нас своя котельная в доме.





— Две недели нет воды, все по графику.





— Недели две назад включили. Я проживаю в общежитии, воды не было в районе месяца. Иногда к родственникам ездил мыться, иногда под холодной водой приходилось.





— Нет воды. Я очень огорчена. Сегодня позвонила в нашу управляющую компанию «Стройсоюз», ответили: «Без даты».





— Вода есть давно, дали почти в срок – на три дня задержали.





— Нет воды больше месяца, греем в ведерке.





— Нет воды полтора месяца. Обещали на три недели отключить, а нет воды в два раза дольше.





— Второй месяц нет воды. Написали, что 14 августа дадут. Потом, что 27 августа, сейчас опять непонятно ничего.





— Объявление повесили, что неизвестно, когда будет горячая вода. Холодной пользуемся.





— Давно нет. В конце июля отключили, 15 августа должны были дать – не дали.





— Около месяца нет воды. Были плановые отключения, потом дали на два дня, потом снова отключили.





— У меня частный дом: хочу – есть горячая вода, не хочу – нет.





Также томичи сообщают о длительных воды отключениях в Инстаграме:





palma_novosib: «В конце мая отключили, и до сих пор нет».





semitsssvetik: «Мне сегодня сказали прямым текстом: «Мы уже устали от ваших звонков, одни и те же звонят, когда дадим, тогда и дадим, хватит жаловаться!». Пс: воды нет полтора месяца».





ramin4ig: «Я забыл отключить бойлер спустя 3 недели. Отключил, а воду еще не дали. 1,5 месяца не было. Недолго побыла, а со вчерашнего дня слаботеплая... То есть включаю только горячую, счетчик тоже считает горячую, а по факту идет еле теплая».





gala_lova: «Говорят только в Томске такая фигня с водой. В Москве, Новосибирске как положено, на 10 дней максимум отключают».