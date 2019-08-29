Второй месяц нет горячей воды. Это законно?
Во многих домах Томска до сих пор нет горячей воды. Сроки отключения выросли с трех недель до полутора месяцев. В некоторых случаях люди живут без горячего водоснабжения по два и три месяца. В управляющих компаниях не могут назвать точную дату подачи воды. Лето — согласно законодательству, период для планового ремонта тепловых сетей. Лето заканчивается, а ремонт — нет.
По данным мэрии города на начало августа, 1112 многоквартирников из 2812 оставались без горячей воды. В департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора было направлено обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ, по фактам ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по 63 многоквартирным домам.
Мы поговорили о проблеме с жителями Томска, направили запросы в «ТомскРТС», Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, региональную прокуратуру и мэрию города, чтобы узнать о правомерности столь длительных сроков отключения горячей воды, а также проконсультировались с юристом в сфере ЖКХ.
— У вас есть горячая вода? На сколько отключали? Как справлялись?
— Вода есть, к большой радости. Два месяца ждали, пока дадут. Мы живем на улице Учебной, 34. Сначала срок отключения был две недели, а получилось 2, 5 месяца.
— Обещали 16 июля включить, а включили только в середине августа. Я мылся в умывальнике, в чайнике воду грел – как в 19 веке.
— У нас отключили воду 17 июля, и ее еще нет. Первый раз должны были включить 14 августа, потом 27 августа, теперь неизвестно когда. А куда жаловаться, даже не знаю.
— У нас есть горячая вода — у нас своя котельная в доме.
— Две недели нет воды, все по графику.
— Недели две назад включили. Я проживаю в общежитии, воды не было в районе месяца. Иногда к родственникам ездил мыться, иногда под холодной водой приходилось.
— Нет воды. Я очень огорчена. Сегодня позвонила в нашу управляющую компанию «Стройсоюз», ответили: «Без даты».
— Вода есть давно, дали почти в срок – на три дня задержали.
— Нет воды больше месяца, греем в ведерке.
— Нет воды полтора месяца. Обещали на три недели отключить, а нет воды в два раза дольше.
— Второй месяц нет воды. Написали, что 14 августа дадут. Потом, что 27 августа, сейчас опять непонятно ничего.
— Объявление повесили, что неизвестно, когда будет горячая вода. Холодной пользуемся.
— Давно нет. В конце июля отключили, 15 августа должны были дать – не дали.
— Около месяца нет воды. Были плановые отключения, потом дали на два дня, потом снова отключили.
— У меня частный дом: хочу – есть горячая вода, не хочу – нет.
Также томичи сообщают о длительных воды отключениях в Инстаграме:
palma_novosib: «В конце мая отключили, и до сих пор нет».
semitsssvetik: «Мне сегодня сказали прямым текстом: «Мы уже устали от ваших звонков, одни и те же звонят, когда дадим, тогда и дадим, хватит жаловаться!». Пс: воды нет полтора месяца».
ramin4ig: «Я забыл отключить бойлер спустя 3 недели. Отключил, а воду еще не дали. 1,5 месяца не было. Недолго побыла, а со вчерашнего дня слаботеплая... То есть включаю только горячую, счетчик тоже считает горячую, а по факту идет еле теплая».
gala_lova: «Говорят только в Томске такая фигня с водой. В Москве, Новосибирске как положено, на 10 дней максимум отключают».
Юрист в сфере ЖКХ Владимир Фурсин считает, что любое плановое отключение горячей воды, превышающее 14 суток, нарушает законодательство.
«Период отключения горячей воды во время проведения профилактических работ в летний период не может превышать 14 суток, — рассказывает Владимир. — Это установлено правилами предоставления коммунальных услуг собственникам. В постановлении Правительства № 354 от 6 мая 2011 года есть ссылка на СанПин (приложение №2), где указано, что перерыв в подаче горячей воды не должен превышать двух недель.
Первое нарушение прав потребителей заключается в том, что органы местного самоуправления указывают в периоде планового отключения воды вместо 14 допустимых суток – 21 день. Это уже нарушение, но Прокуратура смотрит на это сквозь пальцы. Мне неизвестны случаи, когда прокурор требовал привести сроки отключения воды в соответствие нормам.
В свою очередь, «Томск РТС» несвоевременно готовит теплотрассу, пытается не принимать в домах опрессовку (повышение давления на изолированном участке трубопровода для выявления утечек и слабых мест – прим. ред.), чтоб переложить всю ответственность на УК, ТСЖ и других управляющих юрлиц.
Контроль в этой сфере должен осуществляться Департаментом ЖКХ и Прокуратурой. Граждане могут зафиксировать отсутствие горячей воды в срок путем составления акта с представителем своей управляющей компании (или иного управляющего юрлица). В акте надо указать, кто не подает воду: если воды нет во всем доме, то это «ТомскРТС», а если нет подачи в кран, то это УК. Далее на основании постановления Правительства № 354 делается перерасчет. Хотя в отсутствие горячей воды плата за нее снижается до нуля, потребитель все равно в праве требовать компенсацию — морального и физического вреда – за эти самые кастрюли, в которых приходится греть воду по полтора месяца. Также можно обратиться в суд и потребовать возмещения убытков, если человек был вынужден из-за длительного отсутствия горячей воды ставить бойлер».
Владимир Фурсин отмечает, что административная ответственность организаций за срыв сроков ремонта сетей и неподачу вовремя горячей воды составляет от 5 до 10 тысяч рублей штрафа. В редких случаях эта сумма может достичь сотен тысяч. Для крупных компаний — лидеров рынка штраф в несколько тысяч рублей за срыв сроков ремонта — несущественная проблема.
Ответы от «ТомскРТС» и официальных структур ожидаются. А юрист убежден, что потребитель вполне может выиграть суд у ответственной за подачу горячей воды компании и получить компенсацию за то, что мылся в тазах два месяца. В рамках рубрики «Знай свои права» ТВ2 предлагает томичам совместно с юристом Владимиром Фурсиным пройти все процедуры по установлению отсутствия горячей воды сверх нормы и обратиться в суд с требованием привлечь виновных к ответственности.
Желающие принять участие могут написать на электронный адрес portaltv2@mail.ru и проконсультироваться с юристом Владимиром Фурсиным в рабочее время по телефону: +7 909-540-81-46.
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