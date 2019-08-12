«Вторая Москва» в Новосибирске

Истории

Алексей Южанин, экс-кандидат в мэры Новосибирска, голодает уже 17 дней. 2 июля он подал в избирательную комиссию пакет документов для выдвижения, на следующий день открыл избирательный счет, а 25 июля его кандидатуру с выборов сняли. Как указала избирательная комиссия Новосибирска, потому что в партийном протоколе выдвижения не были указаны дата рождения, место рождения и место работы кандидата.

Сам Алексей считает, что в регистрации ему отказали по выдуманным причинам и незаконно. Для того чтобы вернуться в список кандидатов, пчеловод и активист самоуправления готов судиться с горизбиркомом, стоять в пикетах и устроить в Новосибирске «вторую Москву».

— Как из фермерства вы попали в политику?

— Я только для регистрации депутатом подал заявку как глава фермерского хозяйства. Еще я руковожу несколькими организациями. Например, некоммерческой организацией (НКО) «Держава», которая консультирует по юридическим вопросам другие НКО.

А в политику я попал так: в доме отдыха «Мочище», где я жил в начале 90-х, возникли проблемы с управлением жилфондом. Управляющая компания оказывала услуги некачественно, и все от этого страдали. Я задумался, как можно управлять более эффективно, начал разбираться в законодательстве и узнал про такую вещь, как территориальное общественное самоуправление (ТОС). Изучил этот вопрос, а потом создал и зарегистрировал первый в области орган ТОС со всеми полномочиями муниципалитета. То есть я, будучи физлицом, создал и зарегистрировал орган власти. Даже сегодня подобных организаций нет, а в 90-е это вообще был нонсенс.

— Со стороны мэрии не было противодействия?

— Тогда не было, потому что они не понимали произошедшего. Но через три года ТОС по суду закрылось. В этом была и моя недоработка: я переехал, работать оставил заместителя, а он скончался. После у меня не было возможности вернуться к ТОС и не было компетентных людей, готовых этим заняться. Но прецедент был создан, и в дальнейшем я зарегистрировал подобную структуру — общественный совет, куда входят представители каждой улицы поселения. Мы работаем с администрацией, стараемся решать хозяйственные вопросы самостоятельно. Это усеченный вариант от того, что было, но я стараюсь им заниматься.

Еще я разработал программу по масштабированию опыта ТОСов в рамках города и предложил ее в качестве избирательной на выборах мэра Новосибирска в 2014 году. Результаты опросов и мониторинг показывали, что Анатолию Локтю доверяют 45 %, а мне 73 %. Почему такая существенная разница? Потому что моя программа проста и доступна для понимания.

— Какие у ТОСов права?

— Местное самоуправление базируется на Конституции, Международной хартии самоуправления и 131-м федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Конституция говорит, что управление делами государства осуществляется населением через создаваемые органы госвласти, местного самоуправления и непосредственно. Непосредственно — через референдумы, выборы и другие формы. ТОС — это как раз одна из других форм, с помощью которых можно решать вопросы местного самоуправления. Права и полномочия у нее те же, что и у мэрии. В том числе и возможность распоряжаться бюджетными деньгами.



Из опыта создания ТОСа я понял, что неактивное до определенного момента население способно самоорганизовываться при наличии лидера. Когда людям дают возможность управлять жизнью двора и района, они делают это активно и качественно.

— Расскажете о центральных моментах вашей избирательной кампании?



— Все другие кандидаты предлагают примерно одну схему: эффективно распоряжаться деньгами горожан. Я же предлагаю исключить посредников, оказывающих некачественные услуги. Владельцы УК и чиновники ведь не всегда живут в наших дворах, их основной интерес — заработок денег. Если бы жители домов сами решали свои проблемы и могли распоряжаться бюджетными деньгами, был бы совсем другой уровень жизни.

По моим подсчетам, при нынешнем бюджете Новосибирска каждое ТОС могло бы получать до 400 миллионов рублей в год. И это не сборы ЖКХ, это налоги, доход с аренды муниципальной собственности и многих других источников. Из таких средств формируется городской бюджет, который должен идти на решение вопросов местного значения. Но после «фильтров» в виде чиновников и департаментов до реализации доходит лишь 13 % денег.

В таких условиях никакого развития быть не может. Неэффективность самой структуры мэрии с огромным количеством чиновников давно уже понятна. На их содержание уходит треть бюджета, но таких денег эта работа не стоит. Рано или поздно люди поймут через сравнение, что мое предложение более экономически удобно и эффективно. Эффективнее того, что предлагает Локоть и другие кандидаты в мэры. Они ведь хотят сохранить структуру, которая даже хорошему, честному мэру не даст работать. Без ее изменения никаких существенных улучшений в жизни общества не будет.

— Что думаете о предвыборных программах других кандидатов в мэры Новосибирска?



— Это все детский сад. Мэр и мэрия — управляющая организация, которая по 131-му федеральному закону обязана предоставлять услуги. Их всего 38, они четко прописаны в законе. Ремонт школ, дороги, снабжение водой, теплом и другое — прямые обязательства мэра. Нельзя одни из них игнорировать, а другим отдавать приоритет. Нынешние кандидаты предлагают сохранить архаичную систему управления городом и сделать ее чуть-чуть лучше. Извините, но это просто вчерашний день.

— Перейдем к ситуации с нынешними выборами. Почему избирком вовремя не уведомил вас о нарушениях в партийном протоколе?



– Никаких недоработок в партийном протоколе не было, это неправда. Я думаю, это сознательное противодействие моему выдвижению. Моя программа коренным образом отличается от обещаний других кандидатов, которые обещают следующие пять лет пилить бюджет чуть лучше. И если избиратель сравнит программу Южанина и Локтя, то он как минимум задумается о том, что есть альтернатива. Уже этот факт, как мне кажется, заставляет избиркомы перестраховаться.

— В 2014 году вы уже участвовали в выборах мэра Новосибирска. Ваша программа отличалась от нынешней?



– Нет, программа была абсолютно такой же.

— Как вы думаете, почему на тех выборах вы набрали лишь 0,54 % голосов?



— Перед выборами одно из местных агентств проводило социологический опрос. По его результатам за меня готовы был голосовать 51 % из числа опрошенных, а за Локтя — лишь 7 %. Не берусь судить, насколько репрезентативна была выборка, но делало ее профессиональное агентство. Думаю, что выигрывает выборы тот, у кого есть административный ресурс. Кто считает голоса, тот себе их пишет. Я примерно представляю, как происходят фальсификации, и думаю, что часть голосов мне минусовали.

— Несколько дней вы стояли в пикете на площади Ленина. У прохожих это вызвало интерес?



– Конечно, я каждый день общался с людьми и получал позитивный отклик. Люди подходили с сочувствием и теплотой, общаться было приятно. Меня постоянно уговаривали прекратить голодовку, потому что «здоровье дороже» и «они того не стоят».



— Вы продолжаете голодать?



– Сейчас я перешел на фруктовые соки, но полностью голодовку не прекратил. Плоховато себя чувствую, есть слабость. Решил организм поддержать, чтобы им «подарок» не преподнести.

— В Новосибирске возможны массовые выступления из-за недопуска кандидатов на выборы?



— Всех согласованных людей допустили, не прохожу пока только я. Значит, только я и могу делать московский вариант. Но пока у меня есть более лояльный вариант — оспорить решение избиркома в суде. 5 августа я подал апелляцию на решение Центрального районного суда о моем недопуске, но суд принял решение в пользу избиркома. Завтра я заберу решение апелляционной инстанции и направлю его в Верховный суд. Также планирую снова выйти на пикеты. Получится ли вторая Москва — не знаю, но потенциал и возможности для этого есть.