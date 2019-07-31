«Впереди была полиция, позади была полиция, сбоку был забор»: томич о задержаниях 27 июля в Москве

Истории

Михаил Файто — кореной томич. Из Томска он уехал около двух лет назад в Москву. Работает в It-фирме. 27 июля он принял участие в акции у мэрии Москвы, которая была запланирована, как встреча независимых кандидатов с избирателями, но закончилась арестом свыше 1300 человек. Михаил Файто оказался одним из них. О том, что происходило в тот день в центре Москвы, Михаил рассказал ТВ2.

— Можете описать события того дня?

Я пришел несколько раньше, чем было запланировано начало митинга. Менты начали крутить людей, когда они только подходили к метро. У ближайших выходов к Тверской, то есть — Пушкинская, Чеховская — людей уже забирали. Пытались заставить молодежь подписать бумаги, что они предупреждены об ответственности за участие в незаконном митинге. Все было уже оцеплено.

На самом деле, я там не очень далеко живу. Накануне вечером я прогулялся там. Видел, что уже был согнан ОМОН, стояли заборы, автобусы. Улица была закрыта заборами на несколько километров, поэтому уже за полчаса до начала митинга пройти было практически невозможно. Я там кое-как пробрался. Смог подойти к зданию у Тверской, 6 — это напротив мэрии.

Через некоторое время прибыло подкрепление. Полиция начала разбивать толпу людей на группы. Действовала по стандартной схеме — собирала толпу, кричала: «Расходитесь». По факту, они блокировали людей, не давали никуда пройти, а сами выдергивали случайных людей. В один из моментов я оказался на краю толпы, смог даже прорваться через оцепление, но дальше был новый батальон... То есть, впереди была полиция, позади была полиция, сбоку был забор, а с другой стороны как раз всех винтили. Я попытался пробежать, но на меня налетели шестеро — трое спереди, трое сзади — навалились и унесли в автобус. Собственно, встреча для меня закончилась именно так.

Видео: Задержание Михаила Файто можно увидеть на отрезке 7:24 - 8:03

— В отделении долго продержали?

— Сначала мы почти три часа провели на жаре в автобусе. Потом нас повезли в ОВД, естественно не в тот, где было совершенно правонарушение. И там мы провели еще четыре часа. Там полиция была не такая смелая. На площади полицейских было в два раз больше, чем людей, они стремились разбивать толпу на кусочки. А в отделе было 50 на 50: 20 задержанных, 20 сотрудников, поэтому вели они себя намного спокойнее.

Ничего по сути сделать не могли, созванивались с какими-то своими "хозяевами", ждали команду отпускать. Потом оформили протоколы и отпустили первых десять человек, но часть из них снова вернулась на митинг, и видимо эти "хозяева" сказали нас подержать еще. В итоге меня отпустили в 21:10. Нарушили все сроки, процессуальные нормы, так как задержали не на основании рапорта, отказывались выдавать копии протоколов, пытались снять отпечатки пальцев. По факту в тот день из нарушителей закона были только полицейские и представители ОМОНа.

Фото: Александр Соловьев

Со мной в автобусе оказался один из незарегистрированных кандидатов — Александр Соловьев (позднее его приговорили к административному аресту в восемь суток — прим.ред). Были и жесткие задержания. Так как полиция начала принимать силу, то люди на площади держались за руки, чтобы сотрудники не могли выдергивать из толпы. К одному задержанных, с которыми я был в одном автобусе, подошел полицейский, с размаху пнул между ног, а когда тот скорчился от боли и чуть ослабил руки, тогда его и унесли. Скорую ему естественно никто не вызвал.

Людей задержали ни за что. Они просто пришли на площадь и даже ничего не успели сделать: они лозунги не кричали, с плакатами не стояли, никого не били, но их все-таки задержали. Сейчас мы ждем суда. Нам вменяют статью 20.2 часть 5: «Нарушения процедуры участия в митинге». Потом будет апелляция. Насколько я знаю, все, кто был со мной, решили дать доверенность юристу Фонда по борьбе с коррупцией, чтобы он представлял это дело в ЕСПЧ.

Меня сфотографировали несколько блогеров. И после публикации фотографий мне стали звонить коллеги по работе, люди, с которыми я не общался слишком тесно. Меня спрашивают, нужно ли что-то привезти, отпустили ли меня. Надеюсь, что часть из них не ограничится поддержкой, но и в следующий раз примет участие.

— Почему вы в принципе решили прийти на площадь в тот день?

— Я до сих пор зарегистрирован в Томске, но проживаю в Москве и вижу, что происходит. Поменяли плитку — она стала опасной. За миллионы высаживают деревья, которые высыхают. Детский сад закрывают по формальным нарушениям или отсутствию финансирования, в районах жалуются на нехватку хорошего оборудования в больницах, а Мосгордума утверждает расходы в 19 млрд рублей на пиар Собянина. Это все возмущает. Плюс, у меня неплохая зарплата, я плачу немаленькие налоги и своими глазами вижу, как тратятся эти деньги.

Я недавно был в Томске, как раз тогда, когда был смог и ничего не было видно. Чиновники говорят, что тушить — экономически невыгодно, но в эти же дни в Москве проходит фестиваль тортов, когда фабрики потратили продукты, и люди ими просто бросались.

А еще сам факт того, как именно кандидатам отказали в регистрации. Якобы, подписи не действительны. Но я лично знаю людей, чьи подписи, которые они лично ставили, признали недействительными. Когда они хотели прийти, то им сказали, что по закону они не могут подтвердить свою подпись, зато есть эксперт, который не может ошибаться. По-моему за последнее время это самая наглая ложь, которая звучала от правительства. Самая нелепейшая фальсификация вызвала такую реакцию, потому что многие устали от этой беспросветной лжи.

— И полиция, и мэр города Сергей Собянин заявили, что большая доля тех, кто участвовал в митингах — приезжие. Вы как раз не являетесь москвичом.

— Почему-то никого не смущает, что мэр Москвы сам приезжий. Это раз. Во-вторых, я не уверен, что информации о том, что большинство участников митинга приезжие — правдивая. Власти заявляют, что в митинге участвовали 3,5 тысяч человек. Я думаю, там одной полиции было намного больше. Я посчитал малюсенькую часть той толпы, где я был, и остановился на тысяче. А было минимум, таких же группок, которых я пересчитал, было в десять раз больше. Протестовал весь центр.

А вообще, прописка не имеет никакого значения, так как человек, который хоть и не зарегистрирован в Москве, но живет и работает здесь, платит налоги, которые составляют 42% от бюджета города. Поэтому он имеют полное право протестовать и выходить на встречу с кандидатами.

Однако есть и небольшие победы. Это испуганное интервью Собянина, которое он читал бегающими глазами и не мог с первого раза произнести «либертарианская». До этого власти все игнорировали, а сейчас показали, что испугались.