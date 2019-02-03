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03 февраля,
2019
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Истории

Волшебник, который чинил небо

ТВ2
ТВ2
18 часов назад

В Томске случилось большое горе. При пожаре погиб основатель театра «2+Ку» Владимир Захаров. Никто не хотел в это верить. Ждали чуда. Ведь Владимир Захаров для всех — Волшебник. Был им. 


Друзья, ученики и обычные зрители театра вспоминают о нем. 

Волшебник, который чинил небо

Татьяна Веснина, театральный критик

«Мы пришли к Володе Захарову в гости. А он строит «кадочку». Шутил по поводу назначения этого строения. Мы пришли к нему как к выпускнику Томского политехнического университета, а оказались в его мире.

Лето 2011 года
Лето 2011 года
Фото: Татьяна Веснина

Театр Владимира Захарова — это и есть Владимир Захаров. Это его мечты, воплощенные в кукол, дома, сцену его руками. Это его голос, которыми говорили все персонажи его сказок. Это его ум и сердце, которые бились и жили в каждом «живом» существе, населявшем планету «Живые куклы».


Он был человек-театр. У него было абсолютно театральное мышление. Даже когда он делал компьютерных роботов для производства - они были похожи на персонажей каких-то спектаклей. Он начинал в цехах театра куклы и актера «Скоморох». А потом он и Ольга Кушкова создали свой театр, который сначала умещался в чемодане. Ездили по детским садам, давали представления и зарабатывали на мечту — построить свой дом-театр. Они построили его. Я была там. Такого уютного театра до этого никогда не видела.

Лето 2011 года
Лето 2011 года
Фото: Татьяна Веснина

Владимира Захарова называют томским Папой Карло, а он был Леонардо да Винчи наших дней. Он был прекрасным механиком, робототехником. И мог зарабатывать на жизнь этим. Но он создал Театр, который любили все. Здесь не было ни одного спектакля так себе. Все были хорошими и очень хорошими. О самых первых спектаклях «Жан из стручка» я писала еще в середине 90-х. Потом случились еще два спектакля - продолжение приключений о Жане. Новый поворот в жизни театра «2+Ку» начался после появления «Маленького принца», который пережил три реинкарнации. Начало XXI века было отмечено появлением кукол Захарова вне стен его театра, да и стен пока не было. Пока был «чемоданный» театр, но в нем уже жили Ежик, его друг Медвежонок и их общий друг Заяц. Всем «управляла» Арина Родионовна. Она сидела в уголке, вязала и вроде бы была куклой как куклой, такой же, как другие куклы - только вдруг она начинала говорить, и всякий раз казалось, что она говорит именно с тобой. А потом Арину Родионовну украли... И Володе пришлось снова сделать Арину Родионовну...


Почему же нельзя «сделать» еще Мастера. Почему он ушел в «кадочку», чтобы не вернуться?..

В последний раз с Володей говорила в самолете. Я летела на спектакль в Москве, а он на спектакль в Ярославле. «Почему ты не подаешь заявку на «Золотую маску»? - Зачем? - Какой ты сейчас спектакль готовишь? - Хочу «Автостоп» сыграть у себя. Его премьера состоялась... Знаешь, где? В пробке, на улице... Поэтому и «Автостоп»... К сожалению, я не запомнила названия города, ибо это было где-то в Европе. И летел Володя к своей хорошей подруге из Польши, которая показывала свой спектакль в Ярославле. Володя сказал, что хочет вместе с ней организовать фестиваль в Томске. 


Вот так и вижу Володю — на Павелецком вокзале, где мы расстались. Он поехал на Ярославский вокзал, а я на Цветной бульвар.

Волшебник, который чинил небо
Волшебник, который чинил небо
Волшебник, который чинил небо
Волшебник, который чинил небо

Джордж Мияширо, Сан-Пауло, театральный режиссер:


Умер Владимир Захаров — русский кукловод, мастер. Он жил в Томске, Сибири и был создателем техники, которая собрала свои знания в робототехнике и куклы. Покойся с миром, мистер Медведь.

Айгуль Самедова, зрительница:


«С Владимиром Захаровым я познакомилась совсем недавно — летом 2018 года. В июне к нам на один день приехали родственники из Барнаула и Кузбасса. Утром мы болели за участников легкоатлетического марафона. А после обеда я решила показать гостям что-то наше, томское, особенное. И мы пошли в «2+Ку». В тот день Захаров показывал спектакль про Ежика. Само собой, все остались в восторге от деревянной избушки театра и сада, говорящих кукол и обстановки внутри. Мама пошла пить чай на веранду перед спектаклем, и когда я присоединилась к ней, она разговаривала с бородатым мужчиной: он угощал ее конфетами и рассказывал, какая из них самая вкусная. Вдруг она его спросила, не его ли голосом говорит одна из кукол на входе. Он замолчал, сделал сердитое лицо... И выдал реплику про «ходят тут всякие, двери не закрывают» (кто был в «2+Ку» — поймет). Когда мы уже вернулись в зал и устроились на подушках, я сказала: «А ты поняла, что это создатель театра Захаров, его режиссер, и это он сделал всех кукол?».

Волшебник, который чинил небо

Алена Шафер, режиссер:


«Трудно писать про плохое. Вспоминать лучше хорошее. 32 года назад впервые увидела Володю Захарова на сцене в спектакле «Было или не было». Потом наши своеобразные и веселые отношения: я была завпостом, а он был Конструктором кукол. Потом его первый театр в каморке на Кооперативном. Все было ужасно интересно и необычно. Помню первые его шаги в «2+Ку». Все помню и не могу поверить. И не хочу верить».

Антон Ше, г. Новосибирск:


«Первое впечатление — человек-загадка. Мало кто мог понять его полностью. Я приезжал к Владимиру Захарову. Просил научить. Он скептично отнесся, сказал, что никого учить больше не хочет. Мы договорились, что я сделаю куклу сам и привезу к нему. Кукла почти готова. Не знаю теперь, что делать».

Волшебник, который чинил небо

Анна Казарина, Московский театр кукол:


«Владимира Захарова, создателя театра живых кукол "2+Ку" в Томске, не стало. Не хочется верить, невозможно.

Видела живьем только один его спектакль – на предыдущий Образцовфест привозили «Автостоп». Там они с Ежиком отправлялись в путешествие, потому что устали от привычной жизни и все и всё вокруг им надоели. На сцене не было ничего – только стул и они с Ежиком Владимировичем. Они укладывались под звездным небом, и сам спектакль был, как это звездное небо на занавесе – маленький большой космос.

«Тепло там, где любят – не надо далеко ходить», – говорилось в нем, и мне еще долго постигать эти слова. Мой текст об «Автостопе» тогда заканчивался фразой, что если чья-то дверь для тебя остается открытой, то из любого путешествия можно вернуться. Мы держим двери открытыми, Владимир Яковлевич».

Волшебник, который чинил небо
Волшебник, который чинил небо
Волшебник, который чинил небо

Андрей Ананин, режиссер-документалист:


Для меня Владимир был не просто значимым и талантливым человеком, которого я люблю с детства и видел почти все постановки в разных вариациях. Захаров стал моим первым героем документального фильма во время учебы во ВГИКе. Пять лет спустя, когда ВГИК уже закончился, я пришел к нему в театр. Сходил на спектакль. Чувство восторга просто разрывало. Я смотрел и не мог понять, как он это делает. Как один человек управляет целым миром. Точнее даже не управляет — он дает импульс, и этот мир начинает жить. Спектакль был про одиночество. Но он и стал отражением моих представлений о настоящих гениях. Перед спектаклем я подошел к Захарову, и у нас произошел небольшой диалог:


—  Здравствуйте, Владимир. Вы меня помните?
—  Привет. Не, не помню.
—  Я Андрей, снимал 5 лет назад про вас небольшой фильм для учебы во ВГИКе.
—  Ну молодец, но нет, не помню.
—  Я хотел вам его показать. 
—  А зачем? Я же еще не умер. Еще живой. Так что не надо.

Вчера стало известно, что в его мастерской произошел пожар. <...> Он пытался потушить пожар, пытался защитить свое детище, свой мир. Вместе с ним и ушел... 

Видео: Андрей Ананин

…После представления никто не расходится. И взрослые, и дети рассматривают кукол, берут их в руки (все можно), трогают звездное небо, которое меньше всего похоже на декорацию и больше всего на настоящее…

Захаров и сегодня в своих спектаклях о «ТВ2» не забывает. То Ежик вспомнит, то Заяц скажет: «Так, а-а, я где-то это видел, на ТВ2, что ли?»

«Я каждый раз, играя, вставляю это, и каждый раз в зале все вздыхают. Даже дети».

«Тут недавно что-то с настроением у меня не очень было, — говорит мне Вика Мучник. — Звоню Володе, спрашиваю: «Чё делаешь?» А он так невозмутимо: «Чиню небо». Зоя Ерошок. Новая газета. 2017 год.

Номер карты, на которую можно перевести деньги на организацию похорон: 4173 9800 2401 7440 (Ирина Наумова — директор театра). Сумма пойдет на организацию похорон и развитие театра. Сейчас в здании нет отопления, система нуждается в ремонте после пожара.


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