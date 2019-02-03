Волшебник, который чинил небо

Истории

В Томске случилось большое горе. При пожаре погиб основатель театра «2+Ку» Владимир Захаров. Никто не хотел в это верить. Ждали чуда. Ведь Владимир Захаров для всех — Волшебник. Был им.

Друзья, ученики и обычные зрители театра вспоминают о нем.

Татьяна Веснина, театральный критик

«Мы пришли к Володе Захарову в гости. А он строит «кадочку». Шутил по поводу назначения этого строения. Мы пришли к нему как к выпускнику Томского политехнического университета, а оказались в его мире.

Фото: Татьяна Веснина

Театр Владимира Захарова — это и есть Владимир Захаров. Это его мечты, воплощенные в кукол, дома, сцену его руками. Это его голос, которыми говорили все персонажи его сказок. Это его ум и сердце, которые бились и жили в каждом «живом» существе, населявшем планету «Живые куклы».

Он был человек-театр. У него было абсолютно театральное мышление. Даже когда он делал компьютерных роботов для производства - они были похожи на персонажей каких-то спектаклей. Он начинал в цехах театра куклы и актера «Скоморох». А потом он и Ольга Кушкова создали свой театр, который сначала умещался в чемодане. Ездили по детским садам, давали представления и зарабатывали на мечту — построить свой дом-театр. Они построили его. Я была там. Такого уютного театра до этого никогда не видела.

Фото: Татьяна Веснина

Владимира Захарова называют томским Папой Карло, а он был Леонардо да Винчи наших дней. Он был прекрасным механиком, робототехником. И мог зарабатывать на жизнь этим. Но он создал Театр, который любили все. Здесь не было ни одного спектакля так себе. Все были хорошими и очень хорошими. О самых первых спектаклях «Жан из стручка» я писала еще в середине 90-х. Потом случились еще два спектакля - продолжение приключений о Жане. Новый поворот в жизни театра «2+Ку» начался после появления «Маленького принца», который пережил три реинкарнации. Начало XXI века было отмечено появлением кукол Захарова вне стен его театра, да и стен пока не было. Пока был «чемоданный» театр, но в нем уже жили Ежик, его друг Медвежонок и их общий друг Заяц. Всем «управляла» Арина Родионовна. Она сидела в уголке, вязала и вроде бы была куклой как куклой, такой же, как другие куклы - только вдруг она начинала говорить, и всякий раз казалось, что она говорит именно с тобой. А потом Арину Родионовну украли... И Володе пришлось снова сделать Арину Родионовну...

Почему же нельзя «сделать» еще Мастера. Почему он ушел в «кадочку», чтобы не вернуться?..

В последний раз с Володей говорила в самолете. Я летела на спектакль в Москве, а он на спектакль в Ярославле. «Почему ты не подаешь заявку на «Золотую маску»? - Зачем? - Какой ты сейчас спектакль готовишь? - Хочу «Автостоп» сыграть у себя. Его премьера состоялась... Знаешь, где? В пробке, на улице... Поэтому и «Автостоп»... К сожалению, я не запомнила названия города, ибо это было где-то в Европе. И летел Володя к своей хорошей подруге из Польши, которая показывала свой спектакль в Ярославле. Володя сказал, что хочет вместе с ней организовать фестиваль в Томске.

Вот так и вижу Володю — на Павелецком вокзале, где мы расстались. Он поехал на Ярославский вокзал, а я на Цветной бульвар.

Джордж Мияширо, Сан-Пауло, театральный режиссер:

Умер Владимир Захаров — русский кукловод, мастер. Он жил в Томске, Сибири и был создателем техники, которая собрала свои знания в робототехнике и куклы. Покойся с миром, мистер Медведь.

Айгуль Самедова, зрительница:

«С Владимиром Захаровым я познакомилась совсем недавно — летом 2018 года. В июне к нам на один день приехали родственники из Барнаула и Кузбасса. Утром мы болели за участников легкоатлетического марафона. А после обеда я решила показать гостям что-то наше, томское, особенное. И мы пошли в «2+Ку». В тот день Захаров показывал спектакль про Ежика. Само собой, все остались в восторге от деревянной избушки театра и сада, говорящих кукол и обстановки внутри. Мама пошла пить чай на веранду перед спектаклем, и когда я присоединилась к ней, она разговаривала с бородатым мужчиной: он угощал ее конфетами и рассказывал, какая из них самая вкусная. Вдруг она его спросила, не его ли голосом говорит одна из кукол на входе. Он замолчал, сделал сердитое лицо... И выдал реплику про «ходят тут всякие, двери не закрывают» (кто был в «2+Ку» — поймет). Когда мы уже вернулись в зал и устроились на подушках, я сказала: «А ты поняла, что это создатель театра Захаров, его режиссер, и это он сделал всех кукол?».

Алена Шафер, режиссер:

«Трудно писать про плохое. Вспоминать лучше хорошее. 32 года назад впервые увидела Володю Захарова на сцене в спектакле «Было или не было». Потом наши своеобразные и веселые отношения: я была завпостом, а он был Конструктором кукол. Потом его первый театр в каморке на Кооперативном. Все было ужасно интересно и необычно. Помню первые его шаги в «2+Ку». Все помню и не могу поверить. И не хочу верить».

Антон Ше, г. Новосибирск:

«Первое впечатление — человек-загадка. Мало кто мог понять его полностью. Я приезжал к Владимиру Захарову. Просил научить. Он скептично отнесся, сказал, что никого учить больше не хочет. Мы договорились, что я сделаю куклу сам и привезу к нему. Кукла почти готова. Не знаю теперь, что делать».

Анна Казарина, Московский театр кукол:

«Владимира Захарова, создателя театра живых кукол "2+Ку" в Томске, не стало. Не хочется верить, невозможно.



Видела живьем только один его спектакль – на предыдущий Образцовфест привозили «Автостоп». Там они с Ежиком отправлялись в путешествие, потому что устали от привычной жизни и все и всё вокруг им надоели. На сцене не было ничего – только стул и они с Ежиком Владимировичем. Они укладывались под звездным небом, и сам спектакль был, как это звездное небо на занавесе – маленький большой космос.



«Тепло там, где любят – не надо далеко ходить», – говорилось в нем, и мне еще долго постигать эти слова. Мой текст об «Автостопе» тогда заканчивался фразой, что если чья-то дверь для тебя остается открытой, то из любого путешествия можно вернуться. Мы держим двери открытыми, Владимир Яковлевич».

Андрей Ананин, режиссер-документалист:

Для меня Владимир был не просто значимым и талантливым человеком, которого я люблю с детства и видел почти все постановки в разных вариациях. Захаров стал моим первым героем документального фильма во время учебы во ВГИКе. Пять лет спустя, когда ВГИК уже закончился, я пришел к нему в театр. Сходил на спектакль. Чувство восторга просто разрывало. Я смотрел и не мог понять, как он это делает. Как один человек управляет целым миром. Точнее даже не управляет — он дает импульс, и этот мир начинает жить. Спектакль был про одиночество. Но он и стал отражением моих представлений о настоящих гениях. Перед спектаклем я подошел к Захарову, и у нас произошел небольшой диалог:

— Здравствуйте, Владимир. Вы меня помните?

— Привет. Не, не помню.

— Я Андрей, снимал 5 лет назад про вас небольшой фильм для учебы во ВГИКе.

— Ну молодец, но нет, не помню.

— Я хотел вам его показать.

— А зачем? Я же еще не умер. Еще живой. Так что не надо.



Вчера стало известно, что в его мастерской произошел пожар. <...> Он пытался потушить пожар, пытался защитить свое детище, свой мир. Вместе с ним и ушел...

Видео: Андрей Ананин