Внимание, мошенники! Новая версия
У Дмитрия Н. сеть небольших парикмахерских. В бизнесе он 15 лет. О внеплановых проверках его «предупреждают» уже второй раз. Первый раз это была якобы пожарная инспекция. Дмитрий перезвонил уточнить в МЧС о «новых требованиях», и ему сказали, что ничего покупать не нужно и что это мошенники. А на этой неделе позвонили якобы из Роспотребнадзора. Как сказал «специалист Роспотребнадзора», сейчас 21 век и все разговоры записываются. Тут-то девушка попала в точку. Дмитрий, заподозрив неладное, попросил ее перезвонить и записал разговор.
Он настолько характерен для подобного рода «разводок», что мы решили его обнародовать.
Поверим Виктории Сергеевне на слово
— Это я, Виктория Сергеевна (голос юный — прим. редакции), подготовьте, пожалуйста, ручку и листик. Запишите распоряжение № 1837-р. Вы можете ознакомиться с ним в интернете. Оно на 5-6 страницах. Читать долго, но интересно.
(Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р «О Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г.» действительно существует, но вот содержание данной Стратегии никакого отношения к нашей теме не имеет - прим. редакции).
— Когда приедет комиссия, вам понадобятся при осмотре: журнал получения и расхода дезинфицирующих средств. Далее журнал — график проведения генеральных уборок. Помечаем в нем, с чем генералим, наименование средства, сроки годности, расчет расхода средства на одну обработку, на месяц, на год, везде подпись сотрудника, который ответственен за соблюдение. К журналам по уборкам приложите сертификаты на все эти дезинфицирующие средства. И желательно товарные накладные. Их не обязательно, но лучше пусть будут. Далее журнал по охране труда с подписями сотрудников, что они прошли инструктаж. Далее журнал по огнетушителям… Далее у нас идут правила бытового обслуживания. Это книжечка такая. Потом журнал учета проверок юридических лиц. Комиссия когда приходит, она открывает этот журнал и задает вопросы, что она проверила, на что обратить внимание, что необходимо исправить. В следующий раз, когда приходит комиссия, она смотрит, какие были неполадки, что на сегодняшний день исправлено. Если какие-то серьезные у вас нарушения, то, естественно, выписывается предписание, потому что это не детский сад. Далее приступаем к информационному стенду. Копия ЮГРН, ИНН, книга жалоб. Ну, закон защиты прав потребителей и правила торговли обновить обязательно, там есть поправки. И с прошлого года добавились еще две книжки: нормативно-правовые акты для потребителей и предпринимателей. А наклейка о запрете курения у вас висит на входной двери? С уличной стороны она должна быть.
— А у меня вопрос, нас тут в цоколе десять ипэшников сидит, это что тогда, общая проверка будет?
— Нет, комиссия может выборочно делать проверку. Но может заодно и к соседям вашим заглянуть.
В общем, когда клиент уже достаточно «подготовлен» обрушившимся на него количеством того, что должно быть в уголке потребителя, который собственно и будут проверять, Виктория Сергеевна переходит собственно к сути.
— Мы не занимаемся сейчас никакими продажами, рекламами. У нас есть данные, которые мы должны донести до руководства, до предпринимателей, вот мы сидим и информируем вас по телефону, чтобы у вас все было в порядке и чтобы не было никаких нарушений. Если вдруг что-то не найдете, можете позвонить на мой номер телефона. Либо можете позвонить — вот сейчас с декабря действует федеральная программа — в коммерческий отдел СЭС, служба содействия, она подготавливает в помощь руководителям полный пакет документов. Но, к сожалению, он у них неделимый. Они все подвозят курьерской службой. Стоит это 2000 рублей. Могу дать номер телефона, можете встать к ним на очередь. 8-800… (полный номер есть в редакции). Это федеральная служба содействия, она работает по всей России. И по поводу внеплановых осмотров — вы не волнуйтесь, вас заранее предупредят. Потому что часто слышишь от руководителей, им вот так вот звонят, предлагают какую-то непонятную литературу, пугают всяческими проверками то пожарные, то Роспотребнадзор. Но проинформируют вас стопроцентно.
— А скажите, у нас в городе где ваша организация находится?
— Советская, 86.
Доверяй, но проверяй (народная мудрость)
Дмитрий Н., положив трубку, решил проверить свои подозрения и позвонил в Роспотребнадзор. Как оказалось, там об этих «внеплановых проверках» уже наслышаны.
— Я в прошлом году уже с такой схемой сталкивался. Мне звонили по поводу каких-то огнетушителей, пожарной безопасности и еще чего-то такого. Это были мошенники. Потому что, когда я позвонил в МЧС уточнить, что это за проверки, которыми меня пугают, мне ответили, что это бред. В прошлом году аналогичная ситуация закончилась тем, что они ближе к типа проверке мне перезвонили, начали пугать, что, мол, завтра в 9 утра мы у вас. Я им сказал, ребята, да я вас жду, я практически уже на крыльце стою. В итоге они не пришли. Там была обычная схема: ты высылаешь им какие-то документы по пожарной безопасности, они все правильно оформляют и курьером высылают обратно, а вы курьеру отдаете деньги.
Сегодня я позвонил в Роспотребнадзор, они мне говорят: вы уже пятнадцатый, кто звонит по поводу этих якобы внеплановых проверок. Это какая-то новая схема мошенничества.
Более того, на сайте Роспотребнадзора по Москве, например, год назад уже было предупреждение о таком роде мошенничества. Один в один. Цитируем:
Мошенники от имени Роспотребнадзора предлагают купить печатную продукцию для «Уголка потребителя».
Устное информирование по телефону о проведении проверки не предусмотрено законодательством.
Кроме того, управление Роспотребнадзора по Москве, являясь территориальным органом федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, не осуществляет деятельность по распространению печатной нормативной продукции на коммерческой основе.
Пробиваем адрес, указанный Викторией Сергеевной — на Советской, 86 есть общество защиты прав потребителей «Диалог». Звоним по указанным телефонам.
— У вас есть Виктория Сергеевна?
— Нет. Это вам звонили типа проверку будем делать, давайте деньги. Это мошенники. Мы никаких проверок не делаем, никуда не ходим. Мы негосударственная организация. Оказываем потребителям консультативную и юридическую помощь, например, в написании претензий в суд. Работаем с теми, кто к нам сам обращается за помощью в защите прав потребителей.
И так как у нас был сотовый Виктории Сергеевны и телефон некой «Федеральной службы содействия», которая помогает «правильно» оформить уголок потребителя всего за 2000 рублей (кстати, в прошлом году в Москве за это просили 6 тысяч), мы попытались дозвониться. Но безответно. Либо на том конце провода решили затаиться, либо данную схему мошенничества решено пересмотреть. А уж в том, что новая схема обязательно появится, сомневаться не приходится.
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