Внимание, мошенники! Новая версия

У Дмитрия Н. сеть небольших парикмахерских. В бизнесе он 15 лет. О внеплановых проверках его «предупреждают» уже второй раз. Первый раз это была якобы пожарная инспекция. Дмитрий перезвонил уточнить в МЧС о «новых требованиях», и ему сказали, что ничего покупать не нужно и что это мошенники. А на этой неделе позвонили якобы из Роспотребнадзора. Как сказал «специалист Роспотребнадзора», сейчас 21 век и все разговоры записываются. Тут-то девушка попала в точку. Дмитрий, заподозрив неладное, попросил ее перезвонить и записал разговор.

— Это я, Виктория Сергеевна (голос юный — прим. редакции), подготовьте, пожалуйста, ручку и листик. Запишите распоряжение № 1837-р. Вы можете ознакомиться с ним в интернете. Оно на 5-6 страницах. Читать долго, но интересно.





(Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р «О Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г.» действительно существует, но вот содержание данной Стратегии никакого отношения к нашей теме не имеет - прим. редакции).





— Когда приедет комиссия, вам понадобятся при осмотре: журнал получения и расхода дезинфицирующих средств. Далее журнал — график проведения генеральных уборок. Помечаем в нем, с чем генералим, наименование средства, сроки годности, расчет расхода средства на одну обработку, на месяц, на год, везде подпись сотрудника, который ответственен за соблюдение. К журналам по уборкам приложите сертификаты на все эти дезинфицирующие средства. И желательно товарные накладные. Их не обязательно, но лучше пусть будут. Далее журнал по охране труда с подписями сотрудников, что они прошли инструктаж. Далее журнал по огнетушителям… Далее у нас идут правила бытового обслуживания. Это книжечка такая. Потом журнал учета проверок юридических лиц. Комиссия когда приходит, она открывает этот журнал и задает вопросы, что она проверила, на что обратить внимание, что необходимо исправить. В следующий раз, когда приходит комиссия, она смотрит, какие были неполадки, что на сегодняшний день исправлено. Если какие-то серьезные у вас нарушения, то, естественно, выписывается предписание, потому что это не детский сад. Далее приступаем к информационному стенду. Копия ЮГРН, ИНН, книга жалоб. Ну, закон защиты прав потребителей и правила торговли обновить обязательно, там есть поправки. И с прошлого года добавились еще две книжки: нормативно-правовые акты для потребителей и предпринимателей. А наклейка о запрете курения у вас висит на входной двери? С уличной стороны она должна быть.





— А у меня вопрос, нас тут в цоколе десять ипэшников сидит, это что тогда, общая проверка будет?





— Нет, комиссия может выборочно делать проверку. Но может заодно и к соседям вашим заглянуть.





В общем, когда клиент уже достаточно «подготовлен» обрушившимся на него количеством того, что должно быть в уголке потребителя, который собственно и будут проверять, Виктория Сергеевна переходит собственно к сути.





— Мы не занимаемся сейчас никакими продажами, рекламами. У нас есть данные, которые мы должны донести до руководства, до предпринимателей, вот мы сидим и информируем вас по телефону, чтобы у вас все было в порядке и чтобы не было никаких нарушений. Если вдруг что-то не найдете, можете позвонить на мой номер телефона. Либо можете позвонить — вот сейчас с декабря действует федеральная программа — в коммерческий отдел СЭС, служба содействия, она подготавливает в помощь руководителям полный пакет документов. Но, к сожалению, он у них неделимый. Они все подвозят курьерской службой. Стоит это 2000 рублей. Могу дать номер телефона, можете встать к ним на очередь. 8-800… (полный номер есть в редакции). Это федеральная служба содействия, она работает по всей России. И по поводу внеплановых осмотров — вы не волнуйтесь, вас заранее предупредят. Потому что часто слышишь от руководителей, им вот так вот звонят, предлагают какую-то непонятную литературу, пугают всяческими проверками то пожарные, то Роспотребнадзор. Но проинформируют вас стопроцентно.





— А скажите, у нас в городе где ваша организация находится?





— Советская, 86.