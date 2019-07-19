Владелец сети детских садов «Медвежонок» отрицает факт мошенничества

Владелец сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев не согласен с обвинениями прокуратуры в мошенничестве.





Он считает, что он ничего не похитил, никому не причинил материального ущерба и более того несколько месяцев оказывал услуги по предоставлению дошкольного образования в бывшем детском саду ТГАСУ за собственный счет. На подлог документов, говорит Мальцев, он пошел под влиянием стресса.





В апреле 2018 Владислав Мальцев забрал в свою частную сеть 4-ый детский сад, расположенный на улице Партизанской 21/1, который принадлежал ТГАСУ. Однако в отделе по лицензированию в сфере образования Томской области Мальцеву отказали в лицензировании нового садика на основании вынесенного ранее предписания по другому его детскому заведению на Вавилова, 6. Нет лицензии - нет субсидии. А это почти миллион рублей в месяц. По словам Мальцева пребывание одного ребенка в детском саду стоит 10,5 тысяч рублей. Родители платят 3,5 тысячи. Разница покрывается за счет субсидии.





Два месяца Мальцев содержал сад за личные деньги. Дальше, по словам владельца детсадов, был выбор — либо закрыть учреждение на Партизанской, уволить 25 сотрудников и распустить 100 детей, либо вписать четвертый детский сад в лицензию.





Сейчас естественно, Мальцев раскаивается, что пошел на такой шаг, но уверен, что во всем виновата начальник отдела комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области Наталья Киселева.