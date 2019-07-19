Владелец сети детских садов «Медвежонок» отрицает факт мошенничества
Владелец сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев не согласен с обвинениями прокуратуры в мошенничестве.
Он считает, что он ничего не похитил, никому не причинил материального ущерба и более того несколько месяцев оказывал услуги по предоставлению дошкольного образования в бывшем детском саду ТГАСУ за собственный счет. На подлог документов, говорит Мальцев, он пошел под влиянием стресса.
В апреле 2018 Владислав Мальцев забрал в свою частную сеть 4-ый детский сад, расположенный на улице Партизанской 21/1, который принадлежал ТГАСУ. Однако в отделе по лицензированию в сфере образования Томской области Мальцеву отказали в лицензировании нового садика на основании вынесенного ранее предписания по другому его детскому заведению на Вавилова, 6. Нет лицензии - нет субсидии. А это почти миллион рублей в месяц. По словам Мальцева пребывание одного ребенка в детском саду стоит 10,5 тысяч рублей. Родители платят 3,5 тысячи. Разница покрывается за счет субсидии.
Два месяца Мальцев содержал сад за личные деньги. Дальше, по словам владельца детсадов, был выбор — либо закрыть учреждение на Партизанской, уволить 25 сотрудников и распустить 100 детей, либо вписать четвертый детский сад в лицензию.
Сейчас естественно, Мальцев раскаивается, что пошел на такой шаг, но уверен, что во всем виновата начальник отдела комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области Наталья Киселева.
Наша организация лишилась возможности получить на законных основаниях и в установленные законодательством сроки, лицензию на дополнительный адрес деятельности ул.Партизанская 21/1, а следовательно и государственную поддержку в размере 6 065 360 рублей, за период с 01.04.2018 года. до 31.12.2018 года. Эта сумма очень существенна для нашей организации и фактическая потеря данной суммы практически поставила на грань банкротства всю нашу сеть детских садов, а это более 100 сотрудников и более 600 воспитанников, — говорит Владислав Мальцев.
В письме Уполномоченному по защите прав предпринимателей Томской области Валерию Падерину Мальцев жалуется на «преднамеренно ошибочные действия» чиновников обладминистрации, котрые вынесли ему незаконное предписание по документам на аренду земли вокруг детского садика, где гуляют дети на Вавилова, 6. Именно из-за неисполнения этого предписания Мальцев и не мог вписать в лицензию новый детский садик, полученный от ТГАСУ. А следовательно и получить субсидию на выплату зарплат своим работникам.
Начальник отдела комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области Наталья Киселева уверена, что действовала строго в соответствии с законом и сообщила ТВ2, что это именно она выявила подлог и передала дело в прокуратуру.
Мальцев очень хотел заполучить ТГАСовский сад. Если честно, то это очень удобно. Люди по крупицам собирают этот бизнес, а здесь готовенький детский сад. ВУЗы скидывают сейчас детские сады, потому что Минобрнауки говорит, что нужно заниматься основным видом деятельности. Муниципальный бюджет не в состоянии взять их все себе на баланс, поэтому и появились частники. Им дали социальную поддержку, чтобы они тоже включались в обеспечение людей доступным дошкольным образованием. И в этом случае частнику выгодно прийти на готовую структуру. Мальцев взял, например, в безвозмездное пользование помещения детского сада Академгородка на Вавилова, 6.
По словам Натальи Киселевой она предупреждала Владислава Мальцева, когда он брал садик в Академгородке, что у него могут быть проблемы с территорией. Мальцев пообещал сотрудникам комитета по лицензированию, что пока там откроет кружки и территорию использовать не будет. Пролицензировал соответствующий вид программ. По факту, со слов Натальи Киселевой, Владислав Мальцев начал предоставлять услуги по дошкольному образованию. Когда пришла проверка, то обман вскрылся и владелец сети «Медвежонок» получил предписание. Когда в течение полугода он его не исполнил, то комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования передал дело в мировой суд.
Мировой суд признал, что нет никакого административного правонарушения в невыполнении предписания чиновников обладминистрации, поскольку «в действиях АНО ДОРР «Медвежонок» и ее директора В.А. Мальцева отсутствует состав правонарушения, а требования самого предписания были заведомо невыполнимы».
После этого решения суда предписания Томскобрнадзор отменил, субсидию Мальцеву выдали. Но 6 065 360 рублей, за период, когда бывший садик ТГАСУ работал без субсидий, Мальцеву никто не вернет. Кстати, в этой сумме и 1,9 млн рублей из-за которых против него возбудили уголовное дело и которые Мальцев вернул в казну, как только его подлог был выявлен Натальей Киселевой.
Сейчас все четыре сада сети «Медвежонок» работают в обычном режиме. Уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере», максимальное наказание по которой – 10 лет лишения свободы, Советский суд рассмотрит в августе.
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