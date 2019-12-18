«Вкалываем по 15 часов, чтобы нормально заработать»: почему бастуют томские таксисты?

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Томские таксисты, работающие на «Яндекс.Такси», готовятся к очередной забастовке. Утром и вечером 6 декабря они уже не принимали заказы, теперь обещают перестать возить пассажиров в течение всего дня. Водители недовольны слишком низким тарифом, большими процентами, которые берет сервис за пользование его услугами и безразличием к их жалобам со стороны компании. Аналогичные забастовки в начале декабря прошли в нескольких городах России. Журналист ТВ2 разбирался, как работают и сколько получают томские таксисты.

Цены маленькие за поездки, а поездок требуют очень много. Мы не успеваем по 35 заказов в день выполнять. Я сегодня с 6 утра работаю, но всего 16 заказов успел выполнить, — возмущается таксист Александр, — Ладно еще кто-то на своей машине таксует, многие ведь берут авто в аренду. А за аренду надо платить, по 1500-1700 в сутки, и еще бензин в бак заливать. Нас такие расценки не устраивают. Справедливой сейчас была бы цена от 120 рублей за поездку и выше, даже за поездку от подъезда до подъезда.

По словам другого участника забастовки, таксиста Ивана, хорошие деньги зарабатывать в «Яндексе» можно. Вот только за рулем для этого нужно проводить по 15-16 часов в будние дни и по 10 в выходные. И так — каждую неделю.



«Можно заработать около 2000 «чистыми» за день, а можно не заработать вообще ничего, — рассказывает Иван. — Если заплатить 4000 рублей, чтобы работать неделю без комиссии, и работать с девяти утра до полуночи, то деньги будут. Только так и успеваешь 35 заказов сделать. Я в среднем по 12 часов за рулем, но я опытный водитель, уже давно работаю и понимаю, как в «Яндексе» зарабатывать».

Иван уже давно работает в извозе, с «Яндекс.Такси» сотрудничает четыре года. Рабочую машину арендует у таксопарка за 1600 рублей в день, еще около 700 рублей в смену уходит на топливо. Ездит на газе, так дешевле.



Если удается выполнить 35 заказов за день, то он гарантированно получает чуть больше 5000 рублей. Каждую неделю Иван отдает «Яндексу» 4000 рублей, чтобы не платить комиссию в 18,9%, и еще порядка 5% берет технопарк.

«На личном авто зарабатывать проще. Но если ты хочешь приоритет, машина должна быть не старше 10 лет, такая от 400 тысяч стоит. И это все равно будет старое авто, в которое придется вложиться и поработать год. Если брать новое авто, Volkswagen Polo какой-нибудь, нужно около 700 тысяч рублей. Плюс нужно газ на него поставить, сделать страховку — уже 780 рублей. Поработать на нем можно года два, дальше машину придется менять. Будь у меня столько денег, я бы их лучше в банк положил и проценты получал», — смеется Иван.

Раньше с «Яндекс.Такси» работалось проще. В одни часы водителям платили не меньше 120 рублей за заказ, в другие — не меньше 150. Хотя минимальная цена заказа как была, так и осталась 79 рублей.

Доплаты водителям убрали, и теперь нужно вкалывать, чтобы нормально зарабатывать. Не получается по 15 часов за рулем сидеть — лучше вообще не работать, — продолжает водитель. — А в других такси нет работы стабильной, «Яндекс» своими ценами всех пассажиров переманил. Бывает, за 80 рублей вызывают машину студенты и от корпуса до корпуса едут. Обидно это, им дешевле чем на маршрутке выходит. Я пытался в «Максим» уйти, но там даже если всю машину их рекламой обклеить и накатать рейтинг, будет около 1000 рублей за смену выходить.

В эффективности забастовки Иван сомневается — московским таксистам она пока не помогла. Даже при том, что водителей поддержали владельцы таксопарков: в их интересах, чтобы водители ездили более аккуратно, меньше уставали и не попадали в аварии.

«У нас скоро будет глобальная забастовка. Владельцы парков подтянутся, они между собой договорились. Директор нашего парка даже деньги за простой с нас брать не стал — бастуйте, говорит, я потерплю, — рассказывает Иван. — Ему такие убытки проще терпеть, чем по три машины в неделю после аварий ремонтировать. Хотя уже понятно, что повышения тарифов и снижения комиссии не будет. Надо, чтобы в Томске хотя бы 1500 машин встали, чтобы что-то изменилось».

Агрегаторам закон не писан

Сейчас в Томской области работают 3380 таксистов с лицензией, рассказывает глава областного комитета по линзированию Александр Деев. Некоторые сами на себя, некоторые — на службы заказа такси. Большинство водителей сотрудничает с агрегаторами, как правило, сразу с несколькими. Самые крупные в регионе — это «Яндекс.Такси», «Максим» и «Везет». Причем «Яндекс» — почти монополист.

Агрегаторы не регистрируются у нас, они как-бы сами по себе, — говорит Деев. — Законы им, мягко говоря, не писаны, и первый тревожный звоночек, — забастовка таксистов, — уже прозвенел. Рынок они между собой не поделили, конкуренция идет серьезная. Чтобы привлечь к себе пассажиров, агрегаторы снижают тарифы. Из-за этого таксисты меньше зарабатывают, им приходится брать больше заказов. Режим работы напряженный, по 12-14 часов в день. Отсюда усталость и аварии.

Мы попытались узнать у трех крупнейших агрегаторов Томской области, сколько водителей с ними сотрудничает и каков средний доход таксистов, но получить эту информацию не удалось. В пресс-службе «Максим» журналисту ТВ2 ответили, что данные не разглашается, а из «Яндекса» написали, что не сотрудничают напрямую с водителями, поэтому данных о числе таксистов и их средней зарплате у компании нет. Пресс-секретарь такси «Везет» ответила, что компания оказывает только информационные услуги — передает водителям заказы через мобильное приложение — и зарплату таксистам не выплачивает.

Судя по информации на сервисе headhunter.ru, доход обещают примерно одинаковый. Водителям «Маским» предлагают зарабатывать до 90 тысяч рублей. В «Яндекс.Такси» обещают зарплату от 30 до 100 тысяч, требования те же. У такси «Везет» нет вакансий на headhunter.ru, на сайте агрегатора водителям обещают до 100 тысяч рублей на руки. Томские таксисты говорят, что заработать даже 50 тысяч сложно. В среднем водители, сотрудничая со всеми тремя сервисами и проводя больше 10 часов за рулем, получают 35-40 тысяч в месяц.

Если сравнить процент, который эти сервисы берут за пользование своими услугами, то самый высокий он будет в «Яндексе» ~ 22%. Меньше остальных — 9% — берет компания «Везет». При этом в «Яндексе» и самая низкая минимальная цена поездки — 79 рублей. «Везет» и «Максим» берут минимум 90 рублей. По словам таксиста Ивана, заказов там в разы меньше, чем в «Яндексе»: клиентов подкупает дешевизна минимальной поездки и скорость подачи машины.

«Сервис работает в штатном режиме»

Как говорит председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков, противостояние между таксистами и агрегаторами началось сразу же, как только появились последние — в 2013 год. С тех пор забастовки в разных городах России случаются из года в год.

«Агрегаторы постоянно играют на понижение цены. Им нужны клиенты, нужно показывать оборот иностранным учредителям, — утверждает Попков. — Таксисты из-за этого страдают, потому что падает их заработная плата. Косвенно страдают и пассажиры — из-за стремления водителей сделать больше заказов снижается безопасность».

Андрей Попков считает, что помочь решению проблемы может новый закон об агрегаторах. Закон лежит в Госдуме и готов к рассмотрению во втором чтении. Если его примут, агрегаторы официально признают службами заказа легкового такси и обяжут следовать набору некоторых правил.

У агрегаторов появится свой реестр, своя ответственность, их деятельность можно будет регулировать, — убежденного говорит Попков. — Сейчас они не регулируются никем, поэтому ситуация криминальная. Такспопарки, например, повсеместно нарушают закон о передаче разрешения на работу в такси другим лицам, а правоохранители то ли в силу некомпетентности, то ли в силу других причин глаза на это закрывают. Если закон примут, с этим «серым» прокатом будет покончено. На недавнем общественном заседании Минтранса нас заверили, что этот закон должны принять.