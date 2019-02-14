Виктория Мучник выиграла суд у Российского государства

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Европейский суд по правам человека признал, что журналист ТВ2 Виктория Мучник была незаконно обвинена в административном правонарушении и оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в одиночных пикетах против закрытия телекомпании. Европейский суд обязал российское государство вернуть эти деньги Виктории Мучник и выплатить компенсацию морального вреда в размере 5200 Евро.

ЕСПЧ признал нарушенным право Виктории Мучник на свободу мирно распространять свое мнение (ст. 10 Конвенции говорит, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение). В постановлении Европейского суда содержится спектр аргументов, которые привели его к такому выводу. Ключевой аргумент заключается в том, что акции были мирными, поэтому вмешательство в право выражать мнение не было оправданным, — рассказал ТВ2 адвокат, представлявший интересы журналистки ТВ2 в ЕСПЧ, Константин Терехов. — Кроме того, Европейский суд признал нарушение права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции о защите прав и свобод) в связи с тем, что в отсутствие стороны обвинения Советский районный суд города Томска фактически взял на себя функции обвинителя. В деле Виктории Мучник судья Советского районного суда Галина Бутенко усилила обвинение, самостоятельно вменив то, что Виктория была не участником, а организатором пикетов. Данного обвинения не содержалось в протоколе об административном правонарушении.

Напомним, телекомпания ТВ2 была отключена от эфира в новогоднюю ночь в первые секунды 2015 года во время исполнения гимна Российской Федерации. 2 января томичи стали выходить на одиночные пикеты на улицы города в защиту телекомпании.

Участники одиночных пикетов стояли на проспекте Ленина, соблюдая положенную по закону дистанцию 30 метров между друг другом, в течение 10 дней без всяких проблем. Однако когда каникулы закончились, то, по сведениям ТВ2, правоохранительным органам была дана команда из администрации Томской области убрать пикетчиков с улиц города. 13 января полиция взялась за дело.

Фото: ТВ2

Поскольку все участники одиночных пикетов стояли на проспекте Ленина с плакатами в защиту телекомпании ТВ2, то полицейские решили использовать этот факт, чтобы доказать, что эта акция кем-то спланирована и является несанкционированной. Защитников ТВ2 стали по очереди вызывать в полицию и составлять протоколы об административном правонарушении. В списке полиции было порядка 50 фамилий томичей, которые проводили одиночные пикеты против закрытия телекомпании. На основании рапортов полиции и объяснений начальника ООООПУиПММ УОООП и ВОИВТО и ОМС УМВД России по Томской области Олега Водянкина были заведены дела об административном правонарушении против двух пикетчиц — Виктории Мучник и Ксении Фадеевой. Их обвинили по статье 20.2 КоАП «нарушение установленного порядка организации либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Административное правонарушение заключалось, по мнению полицейского Олега Водянкина, в том, что «Виктория Мучник на личном автомобиле привезла на пикет участников и выдала им агитационные материалы». Как выяснилось позже, к такому мнению полицейский пришел на основании свидетельств полицейского и студента истфака ТГУ, которые видели, как из автомобиля Субару неподалеку от места проведения пикета выходили Виктория Мучник, ее муж Виктор Мучник и дочь Анна Мучник. Поскольку водителем автомобиля была Виктория Мучник, то именно ей и вменили организацию пикета.

05.01.2015 года я по делам находился в районе магазина «Тысяча мелочей» примерно в 13 часов 30 минут, точное время не помню. Мое внимание привлекла группа лиц с плакатами в поддержку ТВ2, которая находилась на противоположной стороне проспекта... Среди участников данной группы я узнал Мучник Викторию Сергеевну, которая распределяла места нахождения участников мероприятия, и ее дочь Мучник Анну, которую я знаю, так как ее папа Мучник Виктор Моисеевич преподавал у меня в университете, а его дочь приходила к нам на пары. Я наблюдал за группой людей некоторое время, и мне показалось, точнее, сложилось впечатление о том, что именно Мучник Виктория Сергеевна является организатором мероприятия. Показания студента из материалов дела Виктории Мучник

Спустя почти три месяца после походов в полицию, 3 марта, Викторию Мучник и Ксению Фадееву срочно вызвали в суд. Хронику судебных заседаний, которые длились рекордное для Советского районного суда время — до 11.30 вечера, можно посмотреть здесь. В итоге председатель Советского районного суда Галина Бутенко и ее заместитель Дмитрий Окунев (простым судьям столь сложное политическое дело, видимо, доверить было нельзя) оштрафовали Викторию Мучник и Ксению Фадееву на 20 000 рублей. Примечательно, что дела на судей 3 марта свалились так же неожиданно, как и повестки в суд на пикетчиц. Эти снимки графиков судебных заседаний определенно показывают, что для Г. Е. Бутенко и Д. В. Окунева заседания, затянувшиеся почти на девять часов, тоже стали сюрпризом. Нет в этих графиках ни Виктории Мучник, ни Ксении Фадеевой.

Ксения Фадеева не стала обжаловать решение судьи Дмитрия Окунева, так как не без оснований не доверяла нашей судебной системе. Виктория Мучник решила добиваться справедливости, прошла все положенные российские судебные инстанции, затем обратилась в Страсбург, и вот спустя 4 года Европейский суд признал, что ее права были нарушены государством. Виктория Мучник прокомментировала решение Европейского суда следующим образом:

Вклад «Судебный», 500% годовых! – как пошутила моя подруга. Я считаю эти 20 тысяч штрафа, которые я заплатила четыре года назад, своим лучшим капиталовложением за всю жизнь. В какой бы банк я их ни положила – столько процентов за четыре года не набежало бы. А если серьезно, то мне, конечно, немного досадно что беззаконие в моем случае совершали вполне определенные люди с фамилиями и именами, а расплачиваться со мной будет абстрактная государственная казна. Впрочем, люди эти представляли российское государство и российское правосудие – такое, которое мы имеем на сегодня. Я благодарна Европейскому суду за восстановление справедливости в моем случае. Надеюсь увидеть то время, когда надеяться на правосудие можно будет и в пределах российских границ.

Одновременно с делом Виктории суд рассмотрел и жалобу в ЕСПЧ северчанина Михаила Мордовина, который позже был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в одиночном пикете против преследования участников акции протеста на Болотной. Европейский суд также постановил вернуть Михаилу Мордовину штраф и выплатить компенсацию морального вреда в размере 5200 Евро.