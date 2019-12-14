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14 декабря,
2019
Вера как стиль жизни
Католики Томска вчера и сегодня
Польский костел находится на Воскресенской горе рядом с Музеем истории Томска. Раньше прихожанами были, в основном, поляки и литовцы, сегодня — русские. При храме действуют три монашеских ордена, а на службу по воскресеньям приходят почти 400 верующих. Как живут католики в Томске? Почему иезуит приехал в Сибирь? И как художественный фильм привел человека в религию?
Иезуит в Сибири
В Польше слово «Сибирь» звучит плохо — поляков ссылали сюда и при царях и при Советах. Отец Войтек признается, что решиться на жизнь в Сибири ему было непросто.

Пугал его не столько холод, сколько нехватка света. Отец Войтек восхищается коллегами, которые работают в Норильске.

В Томске все оказалось не так страшно.

— Здесь ты получаешь свою дозу фотонов, потому что много дней, как сегодня, когда холодно, но солнце есть. Даже живущие в Москве говорят, что в Томске намного больше солнца, чем у них — там смог, много дыма, может быть жарко, но солнца почти нет.
— Мне 56 лет, и это мой пятый год в Томске, — отец Войтек Зиолек приехал в Россию из Польши. — Я иезуит уже 37 лет, священник — 27 лет. В 2013 году настоятель иезуитов в России пригласил меня сюда, я тогда был настоятелем иезуитов в Польше. Вернее в южной Польше, потому что там две «провинции», то есть два региональных отделения. Он попросил послать кого-то в Томск, сказал, у них есть человек, который будет заниматься школой, но нет человека, который мог бы заниматься приходом. Я приехал, посмотрел, мне понравилось. Вернулся в Польшу, написал письмо к моим собратьям, что есть такая потребность и нужен доброволец.

В итоге отец Войтек решил поехать в Томск сам.

— Я написал письмо нашему главному настоятелю отцу-генералу в Рим. Что мне 51, я говорю на разных языках и еще могу что-то сделать в жизни. Если хотите, то я готов, чтобы меня послали куда-то. Я написал, что говорю на испанском, всегда мечтал работать в Южной Америке. И сказал, что могу еще научиться какому-то языку, но японский или китайский учить слишком поздно, и в этом возрасте практически невозможно. Также я написал насчет русского, что знаю буквы. В школе во время Советского Союза это была обязательным в Польше, но так как это был язык наших оккупантов, дети не хотели его учить. Хотели учить английский и спрашивали: «Зачем нам русский?» Я помню, как наш профессор говорил, что мы не знаем, что будет в жизни. А мы смеялись… Потом, когда я приехал сюда, сразу вспомнил его слова.
В Томске отец Войтек первые полгода каждый день ходил в лингвистический центр ТПУ изучать русский.

— Первые два года было сложно. У молодого человека не только ум быстрее, он еще более гибкий, не так стыдно за ошибки. А здесь человек взрослый, настоятель храма, приезжает и как ребенок, нужно заново все учить. Это такое полезное унижение, но унижение всегда на вкус горькое.
Фамилии улиц и «работа» кондуктором
От Томска ощущения у отца Войтека неоднозначные.

Ему нравится деревянная архитектура, однако бросилось в глаза и множество хрущовок в стиле «настоящий коммунизм».

— Конечно, впечатление было такое, что много вещей по-другому, не как у нас, а люди такие же, как везде.
Определенно не нравятся ему томские названия улиц.

— То, что меня удивляет, и от чего мне больно — это названия, которых у нас уже нет. Вот улица Дзержинского… но Дзержинский это… мне не хватает слов, чтобы сказать кто он. А здесь во всех городах почти улицы в его честь названы. Я этого не понимаю. И Совпартшкольный переулок… Ленина… Я не приехал сюда, чтобы здесь сделать какую-то революцию, приехал служить католикам. Иногда только спрашиваю: а если бы ты приехал в Баварию и увидел там Гитлерштрассе? Они говорят, что это фашизм, а коммунизм, мол, другое но одно и второе — очень опасные идеологии, которым принесены в жертву миллионы людей.

По словам священника, в Сибири люди доброжелательные.

— Мне очень нравится в маршрутках эта система, что деньги передаешь кому-то, а потом тебе дают сдачу. Первый раз, когда я сел возле выхода, и люди мне дали деньги, я совершенно не понимал, решил, они подумали, что я бомж. Мне так понравилось потом «работать» кондуктором в маршрутках. Про это я всегда в Польше рассказываю. Тут есть такое доверие, что человек не будет обманывать тебя, это очень приятно. Также есть еще одно русское качество. Сначала есть правила, они на стене написаны, и ты их должен соблюдать, а потом, когда с человеком познакомился, все становится по-семейному. Преодолевается дистанция, и люди рассказывают про свою жизнь. Конечно, кому-то это может быть страшно, а я это очень люблю. Это помогает мне как священнику общаться с людьми.
Его удивляет часто звучащий в наших краях вопрос: «Как ты пришел к Богу?»

— Знаете, я с детства католик, — поделился он. — Я не пришел, а родился в католической церкви. И этот вопрос очень трогателен, в Польше его никто никогда не задаст. Я воспитан в католической церкви, прислуживал на мессах, был министрантном — мальчиком, который помогает священнику. Вся моя семья — католики.
Самый крупный в Сибири
По словам отца Войтека, в Томской области католиков сейчас около двух тысяч. На воскресные службы в томский храм приходят 350-400 человек.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария — самый крупный приход в Сибири. Священник рассказал, что в другие храмы приходят не больше 200-250 прихожан.

— Точной переписи у нас нет, мы судим по тому, как люди приходят на службы, — рассказала фандрайзер общины (занимается поиском средств) Алина Багинская. — В воскресенье у нас все лавочки заняты, в 11 часов люди стоят вплоть до дверей. Очень много молодёжи, детей, иностранных студентов.
Католический храм на территории Томской области еще есть в селе Белосток Кривошеинского района. Два года назад он сгорел. Сейчас храм восстановлен, но верующих пока принимать не готов.

Также в области есть домашние церкви, где совершают богослужения. По данным сайта католической общины, всего на территории области 30 небольших приходов.

— Самый крупный приход в Томске, — говорит отец Войтек. — Есть такая традиция, что в Томске испокон веков много католиков, ссыльных и не только. Во времена Российской империи поляки и немцы приезжали сюда за работой.

Но сейчас большинство прихожан — это русские.

— У нас все говорят, что это польский костел, на картах так написано, — рассказывает отец Войтек. — Но он польский в том смысле, что был построен поляками в 1833 году. Я всегда шучу, что даже это заслуга не поляков, а властей царской, а потом советской, которые всегда заботились, чтобы в Томске было много поляков. Конечно, приходят студенты-иностранцы, которые приехали учиться в Томск, приезжают и по работе. Особенно в вечернюю службу в воскресение. Но они «временные» прихожане, а те, кто здесь живут — в основном все русские. Конечно, у них разные корни. Как вы знаете, в Сибири у каждого свои корни, все так смешано. Есть люди, у которых польские, немецкие, литовские корни, но они говорят только на русском. Есть трое, кто что-то говорит на польском, но только одна прихожанка может исповедоваться на польском языке.
В томской общине действуют три ордена: иезуиты, сестры-евхаристки и сестры матери Терезы. Иезуиты нацелены в первую очередь на образование, евхаристки на проведение богослужений в храме, работу с детьми и молодежью, а сестры матери Терезы — на помощь бедным.

В храме часто проходят концерты органной музыки, выступает церковный хор, иногда приглашают музыкантов.

— Неделю назад был концерт, посвященный святой Цецилии, покровительнице церковной музыки, — рассказал священник. — Каждый год на этот концерт приходят православные, протестанты, они тоже что-то готовят, поют, приходят дети из музыкальных школ.

Летом костел провел фестиваль имени святого Игнатия Лойолы. В Томске фестиваль проходит второй раз. На следующий год община планирует пригласить на выступление какую-нибудь томскую группу.

— На этот фестиваль могли прийти все желающие, даже проходившие мимо, мы всех зазывали, чтобы они участвовали, — рассказывает Алина Багинская. — У нас были беспроигрышные лотереи — любой человек мог какой-то приз получить. Пришли 100-150 человек. Самое крутое было не проведение фестиваля, а его подготовка. Это такие моменты, которые сплачивают нас как прихожан. Мы такие разные все: кто в космической сфере работает, кто инженером, кто медиком, а здесь мы собираемся вместе и думаем, как провести фестиваль, много смеемся.
При храме действует католический семейный центр «Назарет». По словам священника, суть в укреплении семейных отношений, на занятия ходят дети и взрослые.

В общине есть молитвенная группа. Каждое первое воскресенье месяца пять человек собираются в храме и молятся о нуждах, которые передают им записочками прихожане. Например, за здоровье человека.

Община сотрудничает с православными приходами. Так, прихожане православной церкви из Лоскутово часто посещают костел, приезжают на концерты.

Интересы православной и католической церквей пересекаются в рамках деятельности организации «Спрятанный мир». На сайте общественной организации сказано: «Наша организация состоит из людей разных возрастов и профессий. Наша деятельность безвозмездна. Мы объедены целью помочь тем, кто оказался лишенным семьи и вынужден жить в интернатах. Мы стараемся быть друзьями друг другу и тем кому помогаем. Мы вместе».

— Каждый год они проводят летний лагерь для инвалидов, — рассказывает Алина Багинская. — И в этот летний лагерь, который длится неделю, приглашают католиков, православных, протестантов, неверующих. Люди заботятся об инвалидах, проводят с ними досуг. Такая классная работа, когда есть общее поле взаимодействия для православных и католиков.
Паломничество в Харск
— Во всех католических храмах самое главное дарохранительница, — показывает в сторону алтаря отец Войтек. — Здесь хранятся Святые Дары — Тело и Кровь Христова, которые используют для причащения. Еще есть мощи наших католических святых. Например, мощи матери Терезы, блаженных сестер Олимпии и Лаврентии, которые были замучены советской властью. Умерли они в ссылке в Харске, это тайга, там поселок, и есть их могила.

Харск находится почти за 400 км от Томска в Молчановском районе. Каждый год священники с прихожанами совершают туда паломничество, служат мессу и молятся на могиле блаженных сестер.

По словам священника, в паломничестве участвуют около 200 человек, приезжают верующие с других приходов.
Паломники отправляются в Харск.
К Харску паломники едут на автобусах, а последние шесть километров идут пешком по лесу.

Сестры Олимпия и Лаврентия входили в конгрегацию сестер Святого Иосифа и были арестованы в 1950 году. Канонизированы сестры в 2001 году во Львове.
По данным Сибирской католической газеты, впервые в 2003 году сестры Павла Дубасюк и Анна Васылышин приехали в Сибирь, где разыскали могилу сестер Олимпии и Лаврентии вблизи Харска.

Первое паломничество на могилу, где поставили памятник, совершили в 2009 году. Памятник установили в 2007 году на средства прихожан и епископа.
Вода, где стоит священник
Главная задача для общины сегодня, по словам фандрайзера Алины Багинской — реставрация храма.

— Это наша боль. Протекает в некоторых местах крыша, штукатурка осыпается, в подвале плесень. Иногда во время службы, когда снег тает, туда, где стоит священник, вода капает. В прошлом году подавали документы на участие в федеральной программе по защите культурного наследия. Сфотографировали, отправили документы, ответа нет.

Католическая община подала заявку и в этом году. Последний раз храм ремонтировался в 90-е.
В подвале храма хранят вещи — сейчас он выступает в роли кладовой, раньше там проходили занятия.

Есть в храме и исповедальня. Священник сидит с одной стороны стола, а человек на коленях исповедуется.
О службе в храме оповещает звонница — в колокола полчаса перед мессой бьют прихожане.
С левой стороны от входа на втором этаже в храме маленький «магазин». В нем можно взять вещи бесплатно и можно положить пожертвование. Больше всего в «магазине» розариев (четки) и книг. По розарию читают молитву, перебирая звенья. Также в храме есть библиотека с религиозной литературой. Пользоваться ею может любой желающий.
Алтарь и амвон польскому костелу делал Владимир Захаров, создатель кукольного театра «2+ку».

— Когда он погиб, мы служили службу. Очень многие прихожане его знали, — рассказала Алина Багинская. — Он не был прихожанином, но многое сделал для нас.
Автор панорамы Анастасия Кураленко.
Службы в польском костеле проходят ежедневно. В будни и субботу — в 19:00. Во вторник богослужение проходит в 07:30. По воскресеньям обычно три службы. Также в воскресенье проводят отдельное богослужение для греко-католиков.

Сейчас у католиков начался адвент — период перед рождеством. Каждое воскресенье адвента в храме зажигают одну из четырех свечей рядом с алтарем. Всего свечи четыре. Когда зажгут все свечи — это будет значить, что рождество уже на следующей неделе.

Утром по вторникам и субботам в адвент служат специальные мессы – Рораты. В них не используют освещения, кроме свечей.
История томских католиков
— В конце XVIII века, когда польские территории присоединились к Российской империи и правительство должно было учитывать вероисповедование людей, получилось, что в России появилось около 900 тысяч католиков, — рассказывает Алина Багинская. — С католиками тоже нужно было считаться, им нужны были храмы, приходы. И в 1772 году, по велению Екатерины II, в Российской империи была создана самая большая в мире по территории Могилевская епархия, территория вплоть до Дальнего Востока, включая Иркутск и Томск. После этого сюда отправили священников. Первые, кто приехал на миссию, помогать людям в католических обрядах, службу проводить, были отцы иезуиты.

Первым настоятелем томского прихода в 1807 году стал иезуит Маркелл Каминский. Богослужения проходили в арендуемых помещениях.
— В Томск к месту своего постоянного проживания монахи иезуиты прибыли осенью 1816 года, — рассказывает Алина. — С этого момента община начала действовать. Они «выбили» землю для храма у администрации, но через четыре года иезуитов выдворили из Российской империи и на смену им пришли другие священники.

После польских восстаний с притоком ссыльных в 30-е годы XIX века вопрос о появлении храма стали обсуждать вновь.

Строили храм католики, многие жертвовали из-за строительства своей работой. Храм задумали в венецианском классическом стиле. Завершили строительство в 1833 году. Освятили 1 октября в честь Пресвятой Богородицы Покровской.

— Община состояла в большинстве из поляков и литовцев. Они, хоть и были сосланы сюда, занимали в те годы довольно неплохие места в администрации, были профессорами. Очень образованные люди были. Смогли основать общину и как-то ее зарегистрировать.

Храм на тот момент еще не приобрел свой нынешний вид, неоднократно достраивался. В 1863 году к нему пристроили каменное отделение для ризницы.
Кто такие иезуиты?
Орден иезуитов — самый крупный орден католической церкви на сегодняшний день.

— Нас более 16 000, — рассказал отец Войтек. — У нас главное, чтобы было хорошее воспитание, образование получаем и работаем во всем мире, занимаемся университетами, школами, приходами, издательствами. Плюс такие вещи, которыми никто другой не хочет заниматься или не умеет. Есть такая специальная связь с римским папой: он может отправить иезуита, куда захочет. Например, захочет кого-то отправить в Северную Корею — в первую очередь он обратиться к иезуитам, к нашим настоятелям. Задачей нашего генерала будет найти людей, самых лучших, потому что просит папа. Наша задача что-то начинать, а потом когда это уже начинает работать — мы оставляем другим.

Орден иезуитов или орден святого Игнатия был основан Игнатием Лойолой в 1534 году. Орден отличался дисциплиной и тем, что разрешал некоторым членам вести светский образ жизни. Просуществовал орден до 1773 года — упразднен Папой Римским Климентом XIV.

— Во всем мире папа сказал, что не хочет существования этого ордена, - поделился отец Войтек. — Екатерина II сказала, что в моем царстве никакой папа не будет говорить, что делать, а чего нет. Наши отцы просили ее закрыть, потому что хотели быть послушными римскому папе, просили об этом. Почти 40 лет орден оставался только в России. В 1814 году новый папа восстановил орден. К этому времени мы уже потеряли все имущество, храмы, школы, ничего не было, начинали заново. Первыми, кто возвратился, были жившие в России иезуиты.

Из России иезуитов изгнали в 1820 году по приказу Александра I.

— В 1814, когда все началось снова, и орден восстановили, наш главный настоятель, которого мы называем отец-генерал, решил сделать миссию в Сибирь, чтобы было два центра — в Якутске и Томске, — рассказал священник. — В Якутске был первый католический приход в Сибири, в Томске второй — несколько месяцев разрыв. В 1815 году иезуиты создали общину, пять лет поработали здесь, а в 1820 году им уже нужно было уходить.

По словам отца Войтека, в России плохое восприятие иезуитов из-за писателей, в том числе Достоевского. Его отношение к ордену можно увидеть в книге «Братья Карамазовы». Классик отсылал к казуистике (подведение частных случаев под общую догму как приём средневековой схоластики и богословия), к которой прибегал орден в средние века.

— В мире мы известны за образование, работу в области воспитания детей, молодежи, — поделился священник. — Основная направленность ордена — просвещение, не только церковное. Например, Джорджтаунский университет основан нами, Папский Григорианский университет тоже. Конечно, там есть богословие, но ты можешь стать и инженером, литературу изучать.

Томская община иезуитов представлена четырьмя людьми — двое американцев и двое поляков. Также с ними живет предсеминарист родом из Екатеринбурга. Он готовится к тому, чтобы стать священником — сейчас идет год, когда он может присмотреться к религии изнутри, понят его это или нет. Также присматриваются к нему и священники.
В 1856 году, по проекту Гавриила Батенькова, построили звонницу в виде ворот. Первый духовой орган приобрели в 1862 году, второй — в 1902 году.
По данным сайта томской общины, в 1900 году она насчитывала четыре тысячи человек, а при проезде через Томск викарного епископа Могилевской епархии Цепляка был разрешен вопрос о постройке в Томске второго католического храма, проект которого был утвержден Министерством внутренних дел.

Проект не удалось реализовать из-за революции, а в 1937 году закрыли и первый костел. Последнего настоятеля арестовали и выслали из страны.

Томские католики подверглись жестоким репрессиям в советские годы, а вся церковная утварь, три алтаря, иконы и архив, бесследно исчезли.

— Вчера отца спросила, что можно показать связанное с историей, какие-то предметы, — сетует Алина. — К сожалению, их нет. Не осталось ничего после революции, много икон исчезло. Община была распущена, а в храме находилась сначала конюшня НКВД, потом помещение занимали ДОСААФ и планетарий.
В советские годы католики собирались на молитву в домах.

— Они собирались в частных домах, рискуя своей жизнью, так как это преследовалось. Такая практика везде была, в селах и городах. Не дай бог библию, молитвенник, песенник найдут... Католики рисковали. Могли приезжать священники под видом мирян и служить мессы. Поэтому, когда в 90-х годах храм вернули общине, счастью не было предела. Многие бабушки и дедушки, потомки ссыльных поляков, литовцев, немцев… для них это было большое счастье.

Освятили храм заново в 1991 году.

В 1994 году общиной отремонтировали здание бывшего католического сиротского приюта на Бакунина, 7 — здесь организовали приют ордена сестер матери Терезы.
Сестры матери Терезы. Сейчас приют закрыт.
Общине сегодня принадлежит три здания. Кроме храма: приходской дом и два здания католической гимназии.

Здание, где сейчас приходской дом — бывший приют сестер матери Терезы. Закрыт приют был 2016 году. Помещениям требовался ремонт. Сейчас здание отремонтировали.
— Здание, в котором мы находимся — бывший приют сестер матери Терезы, — ведет нас по пустым в данный момент коридорам отец Войтек. — Они здесь принимали людей, которые выходили из алкогольной зависимости. Но дом в ужасном состоянии был, а у сестер не было средств, чтобы сделать ремонт. Сейчас они живут на квартире, ищут новое место. Дом этот всегда принадлежал приходу. Приход нашел спонсоров, благодаря которым и сделали капитальный ремонт.

По словам священника, в бывшем здание приюта сейчас располагаются комнаты для разговоров, офисы, комнаты для гостей, живут монахи-иезуиты.

— Сестры ищут сейчас новый дом, чтобы продолжить дело, помогают людям, ходят туда, где живут бедные и нищие.
Основным направлением приюта была реабилитация людей с алкогольной зависимостью.

— Первое условие, чтобы человек трезвым был, не пил уже несколько месяцев, — рассказал отец Войтек. — Потом он жил у сестер, работая, соблюдая порядок и посещая все занятия. После Томска человека посылали в Питер, там вторая часть реабилитации была. Конечно, не все проходили ступени, но есть люди, которые перестали пить и стали нашими прихожанами.

В приюте одномоментно проживало около 30 человек.

Сами говорить с журналистом отказались. Им с прессой общаться не положено.
— Я работаю фандрайзером больше года, ищу финансовую поддержку у различных спонсоров на проектную деятельность, — рассказывает Алина Багинская. — Например, на реставрацию приходского дома нужно было много денег. Такая сумма была непосильна, пришлось искать поддержки у католиков за границей. Когда началась реконструкция, этим занимались священники-отцы, но нужно было писать отчеты, делать новые проекты, и мне предложили заняться этим. Большая часть средств из Германии. У них есть такие отделения, которые помощь оказывают Африке, постсоветским странам. Также как и с храмом в Белостоке — после пожара сильно Польша помогла.
Ремонт приходского дома
По словам Алины, сейчас сестры Терезы думают о покупке соседнего дома.

— Каждый день они приходят в храм на службу, — поделилась она. — Пока их деятельность под вопросом из-за отсутствия приюта, а раньше каждый день были бесплатные обеды для бездомных. Наши прихожане тоже участвовали: приходили, помогали раздавать, складывать. Это такая возможность для прихожан служить людям, заниматься благотворительностью, потому что благотворительность — не только деньги, но еще и время, внимание.

В приюте принимали также людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Чем отличается католическая гимназия от школы?
При храме есть католическая гимназия. По словам отца Войтека, это одна из двух католических школ по всей России. Можно сказать, что единственная полная — дети учатся с первого по 11 класс, пояснил он.
Сегодня в школе учатся 160 детей. Детей из католических семей около 25 %. Гимназии исполнилось в этом году 26 лет.

— Инициаторами открытия гимназии выступили миряне, — рассказывает отец Войтек. — Сейчас, когда пришел орден иезуитов, уже мы стали курировать эту деятельность, потому что это одна из наших главных миссий — воспитание. У нас много университетов, школ.

Одно из отличий католической гимназии: религиоведение проводят для всех классов раз в неделю. В обычной школе религиоведение проходят только в четвертом классе.

В приходе есть лагерь для школьников по изучению английского языка.

— У нас два американца священника, еще есть новосибирский иезуит, тоже американец, есть учитель английского — монахиня, — рассказывает Алина Багинская. — Грех не воспользоваться таким шансом и не сделать лагерь.

Обучение в гимназии платное, но есть различные льготы для многодетных и малообеспеченных семей.
фото предоставлено общиной
Гимназию от обычной школы отличает ежедневная молитва, молитва перед едой и службы по праздникам.

— Если ученик не придет на молитву, ничего страшного. Но на практике все ходят, это не напрягает. На мессу тоже приходят. Могут стоять просто и не молиться. Родители тоже на первое сентября приходят, включая тех, кто не верует.
архивные фотографии католической гимназии
В католики из-за фильма
Алина Багинская начала работать в польском костеле фандайзером год назад, до этого была просто прихожанкой. В Томск приехала в 2012 году на учебу из Казахстана.

— Я стала фандрайзером год назад. Как раз окончила магистратуру. Училась в ТГУ на историческом факультете, отделение международных отношений. В магистратуре у меня была программа евразийские исследования. Я не скажу, что у меня работа по специальности, но частично, потому что каждый день нужно использовать английский и немецкий языки, писать спонсорам. Для меня это хорошая практика.
Томск на Алину произвел хорошее впечатление.

— Все было зелено, светло. Я прилетела из Казахстана, там город поменьше был. Здесь я увидела столько зеленых скверов — на меня они произвели хорошее впечатление. Я поступила, встретила здесь будущего мужа, тут в костеле и познакомились.
Осознано Алина пришла в церковь в 16 лет, родители были против — они не были католиками.

— У меня бабушка была католичкой. Она пришла в церковь за несколько лет до меня. Благодаря ей я узнала, что такое католическая церковь. Она немка и не знала, крестили ее баптисткой или католичкой, решила в католическую церковь прийти. Я с ней некоторое время ходила, но мне было неинтересно, службы казались скучными. В 16 лет мне предложили поехать с детьми, практика такая в католической церкви — каникулы с Богом. Приходских детей развлекают, помимо службы активности какие-то. Я согласилась поехать, думала, приеду-отдохну.
Каждый день на «каникулах с Богом» были просмотры фильмов.

— В один из дней показывали фильм «Кароль. Человек, ставший Папой Римским». Это был первый поляк Папа Римский. Когда он стал папой, он взял имя Иоанн Павел II. Это его биография. Смотрела на его жизнь, весь фильм в слезах была. Такое было потрясение... Я даже не знаю, как это объяснить. До сих пор думаю, что благодаря этому святому, а его потом признали святым и канонизировали, — я и пришла в церковь.

В католическую церковь нельзя прийти и на следующий месяц креститься. Год или два нужно посещать занятия.

— Это называется катехизация, уроки религии. Ты изучаешь религию, ее основу, узнаешь, какие есть таинства, что такое католическая церковь. Ходишь на службы, понимаешь, твое это или нет, потому что есть люди, которые приходят, хотят стать католиками, а потом уходят, и это их выбор, поэтому и дается время. Я готовилась год к своей первой исповеди, причастию.

Мы с мужем никогда бы не поехали жить в место, где не было бы церкви. Мне нравится, как живет община. То, что все друг друга знают и общаются. Наверное, это как раз та причина, почему люди остаются здесь. Община растет. Я уже седьмой год живу в Томске, и виден рост, приток именно молодых людей, хотя часто церковь ассоциируется с людьми взрослого поколения. Приходить в воскресенье на службу — это не обязанность, а стиль жизни.

В 2016 году вместе с мужем Алина ездила в Польшу на международный съезд католической молодежи. В Кракове на заключительной мессе собралось более 2,5 млн. католиков.

— Собирается католическая молодежь со всего мира и проводится для них встреча. В конце встреча с Папой Римским, а до этого идет духовная подготовка. У нас неделю были игнацианские духовные упражнения. Это здорово, мы каждый день не тратили время на соцсети и бурное общение, читали Библию, Евангелие, размышляли над жизнью Игнатия Лойолы (автор книги «Игнацианские духовные упражнения» и основатель ордена иезуитов), его словами. Через это ты ближе к Богу становишься, в каких-то своих заморочках разбираешься.

Сейчас Алина ходит в храм с мужем по воскресеньям и на праздники. После фильма в подростковом возрасте она была «очень фанатичной».

— Каждый день в церковь ходила, хотела уйти в монахини. При храме был орден сестер. Мне очень нравилось смотреть, как они работают в церкви. Я ходила в храм каждый день, и маму с папой это сильно бесило. Потом они смирились, и я приутихла, стала более осознанно к этому подходить. Хорошо, когда у тебя есть время подумать. Оказалось, что стать монахиней я все-таки не готова.
Текст: Александр Мазуров
Фото: Александр Мазуров, Всеволод Назаров
декабрь 2019 года.
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