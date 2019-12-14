Вера как стиль жизни

Орден иезуитов — самый крупный орден католической церкви на сегодняшний день.



— Нас более 16 000, — рассказал отец Войтек. — У нас главное, чтобы было хорошее воспитание, образование получаем и работаем во всем мире, занимаемся университетами, школами, приходами, издательствами. Плюс такие вещи, которыми никто другой не хочет заниматься или не умеет. Есть такая специальная связь с римским папой: он может отправить иезуита, куда захочет. Например, захочет кого-то отправить в Северную Корею — в первую очередь он обратиться к иезуитам, к нашим настоятелям. Задачей нашего генерала будет найти людей, самых лучших, потому что просит папа. Наша задача что-то начинать, а потом когда это уже начинает работать — мы оставляем другим.



Орден иезуитов или орден святого Игнатия был основан Игнатием Лойолой в 1534 году. Орден отличался дисциплиной и тем, что разрешал некоторым членам вести светский образ жизни. Просуществовал орден до 1773 года — упразднен Папой Римским Климентом XIV.



— Во всем мире папа сказал, что не хочет существования этого ордена, - поделился отец Войтек. — Екатерина II сказала, что в моем царстве никакой папа не будет говорить, что делать, а чего нет. Наши отцы просили ее закрыть, потому что хотели быть послушными римскому папе, просили об этом. Почти 40 лет орден оставался только в России. В 1814 году новый папа восстановил орден. К этому времени мы уже потеряли все имущество, храмы, школы, ничего не было, начинали заново. Первыми, кто возвратился, были жившие в России иезуиты.



Из России иезуитов изгнали в 1820 году по приказу Александра I.



— В 1814, когда все началось снова, и орден восстановили, наш главный настоятель, которого мы называем отец-генерал, решил сделать миссию в Сибирь, чтобы было два центра — в Якутске и Томске, — рассказал священник. — В Якутске был первый католический приход в Сибири, в Томске второй — несколько месяцев разрыв. В 1815 году иезуиты создали общину, пять лет поработали здесь, а в 1820 году им уже нужно было уходить.



По словам отца Войтека, в России плохое восприятие иезуитов из-за писателей, в том числе Достоевского. Его отношение к ордену можно увидеть в книге «Братья Карамазовы». Классик отсылал к казуистике (подведение частных случаев под общую догму как приём средневековой схоластики и богословия), к которой прибегал орден в средние века.



— В мире мы известны за образование, работу в области воспитания детей, молодежи, — поделился священник. — Основная направленность ордена — просвещение, не только церковное. Например, Джорджтаунский университет основан нами, Папский Григорианский университет тоже. Конечно, там есть богословие, но ты можешь стать и инженером, литературу изучать.



Томская община иезуитов представлена четырьмя людьми — двое американцев и двое поляков. Также с ними живет предсеминарист родом из Екатеринбурга. Он готовится к тому, чтобы стать священником — сейчас идет год, когда он может присмотреться к религии изнутри, понят его это или нет. Также присматриваются к нему и священники.

