Вдохнуть новую жизнь: как программа «Дом за рубль» меняет Томск
Три дома с историей полностью восстановлены в рамках программы «Дом за рубль». По программе инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Сейчас ремонтные работы завершаются еще на двух объектах. О сложностях, планах и будущем этих домов в материале ТВ2.
Солярный оберег в центре Томска
Евгений Калугин уже полностью восстановил дом на Пушкина, 5. Реставрация завершилась в начале 2019 года, и здание уже привлекает туристов.
Сейчас Евгений завершает работы на Октябрьской, 30. Этот дом в 1888 году построил надворный советник Иван Казанцев. В конце XIX— начале XX века здание три раза меняло свой облик, к нему пристраивались новые части дома. Евгению Калугину удалось сохранить большую часть стен (около 80 %), за исключением тех элементов дома, которые были разрушены при пожаре.
В работы инвестор вложил уже десять миллионов рублей. В доме подведено отопление, водоснабжение, электричество, внутри активно ведутся ремонтные работы.
«Работы выполнены почти на 90 %. Внутреннее восстановление мы будем делать еще в течение полугода, — рассказывает Калугин. — Снаружи дом утеплен в три слоя, а также утеплитель проложен внутри. При строительстве мы применили каркасную технологию, то есть построили внутри старого дома новый. Технология быстрая и позволяет не ждать усадки».
При этом он отмечает, что пока рано загадывать, что будет располагаться в здании.
«У нас несколько вариантов есть. Пока мы проводим общественные слушания с мэрией, чтобы изменить назначение земельного участка. Если получится — будет здесь офисное здание, нет — административные помещения. Также, возможно, здесь появится детский центр», — говорит Евгений Калугин.
Специалисты восстановили первоначальный цвет здания – светло-голубой, который удалось обнаружить на некоторых деталях дома. В этот же цвет выкрашен и деревянный забор. На здании размещены темно-голубые наличники и установлен солярный знак – округлый узор, символизирующий солнце.
Углы здания строители обшивают белыми декоративными рейками, которые полностью повторяют старинный образ дома. Новые деревянные детали изготавливаются на современных станках, при этом часть элементов удалось сохранить и отреставрировать.
Также на территории участка инвестор планирует восстановить надворные постройки и каретник, внешний вид которого сейчас разрабатывается.
В процессе восстановления пришлось существенно укреплять склон: строить подпорную стенку высотой около 6 метров и вбивать сваи на глубину около 10 метров. В ходе совещания инвестор обратился к мэру с просьбой оформить небольшой участок земли, смежный с его территорией, который принадлежит муниципалитету. Иван Кляйн поручил проработать этот вопрос департаменту архитектуры и градостроительства.
После завершения работ на Октябрьской, 30 строительная бригада приступит к восстановлению следующего объекта на пер. Кустарном, 6, где уже проведены противоаварийные работы.
Выпить чай у печки
Директор фабрики деревянных игрушек «Томик» Александр Беликов также опытный участник программы «Дом за рубль». Он взял в аренду два объекта – на Тверской, 66 и 66а («Дом с грифоном» и гостевой домик), а сейчас заканчивает работы на Пушкина, 24.
Этот дом построен больше 120 лет назад. Раньше здесь была чайная, и Александр Беликов планирует не отходить от этой исторической традиции.
«Как изначально этот дом принимал гостей, угощал чаем, таким он и останется. В подвале и на обоих этажах будут располагаться столики, кухня. Откроем заведение в Новый год, в январе», — говорит Александр.
Он рассказывает, что сердце данного дома — это печь. Ее восстановили на том же месте, где она стояла и раньше.
«Мы будем проводить русские праздники, готовить что-то в печи, показывать, как жили раньше», — рассказывает Беликов.
Но это не все сюрпризы дома. Так, на аукцион выставляли двухэтажный дом, а позднее в здании обнаружили старый подвал.
«Это, наверное, единственный дом в Томске, где сохранился бутовый подвал. Бересте здесь 140 лет. Сланец мы очистили от пыли и покрыли лаком, держится он прекрасно, несмотря на то что подвал был сырым», — говорит Беликов.
На ремонт дома он потратил три года: сделал крышу, доделывает внутреннюю отделку.
«Второй этаж уже светленький. С мертвой точки мы сдвинулись. Сейчас заказываем мебель по прототипам того времени, специально обращались к музеям, чтобы узнать, как она выглядела. Так что для гостей города и томичей мы сделаем прекрасное демократическое место. Открыты двери будут для всех. Если понадобится, то чаем будем поить 24 часа на семь», — подчеркивает Александр Беликов.
Инвестор уже прошел большинство экспертиз. По другим объектам, как поясняет Беликов, работа тоже в самом разгаре. Так, проект реставрации дома на Тверской, скорее всего, будет представлен в декабре 2019 года. Работы планируется завершить к 2022 году.
В свою очередь власти отмечают внимание к декоративным элементам в этом доме.
«Мы с Александром Вячеславовичем так и познакомились. Когда восстанавливали дом на Бакунина, 19/1, то никто не брался за наличники. Все хотели делать новодел. В итоге мы обратились к Александру Вячеславовичу, который великолепно все сделал», — отмечает председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.
60 домов за пятилетку
В планах у мэрии – отремонтировать таким образом 60 домов за пять лет. Сейчас на восьми объектах продолжаются работы, по десяти ведется подготовка проекта. В целом инвесторов нашли 26 домов.
При этом ни один дом не нашел своего инвестора с первого раза — все выставлялись на торги несколько раз. Так, на последних торгах из 11 домов взяли только один. Существуют и отказы: когда инвестор берет дом в аренду, но не справляется с работой. Примеры таких домов — Красноармейская, 78 и Пушкина, 28а.
«В целом инвесторы приходят, оценивают, насколько им интересно вкладываться в дома. Ажиотажа на сегодняшний день нет, но в перспективе, думаю, интерес появится больший», — говорит председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.
Так, до конца года на торги будет выставлено еще 15 объектов: ул. Красноармейская, 78; ул. Гоголя, 50/1; ул. Никитина, 2а; ул. Советская, 8; ул. Советская, 8б; пер. Кононова, 4; ул. Татарская, 2; ул. Максима Горького, 30; ул. Шишкова, 6; ул. Шишкова, 8; ул. Лермонтова, 24; ул. Центральная, 9; пр. Ленина, 23/1; ул. Гоголя, 18/1; пер. Батенькова, 18, стр. 1.
По его словам, привлекательность проекту может придать статус исторического поселения и разработка плана развития территории.
«Когда мы перейдем к планированию территорий, инвестор сразу сможет считать свои инвестиции и интерес, потому как он будет знать, как будет в будущем развиваться территория. Сейчас же мы передаем точечные объекты и сами не знаем, что будет рядом с ними», — отмечает Кирсанов.
Однако в целом темпами реализации власти довольны. При этом передавать объекты в собственность инвесторам мэрия пока не планирует. Как отмечает Иван Кляйн, главное в программе — это сохранение домов. А будучи собственниками, новые владельцы смогут продать их или даже уничтожить, так как памятниками они не являются. Томская история, к сожалению, такие случаи знала.
Вся подробная информация об объектах, которые предлагается взять в аренду, на сайте администрации Томска.
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