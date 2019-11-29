Вдохнуть новую жизнь: как программа «Дом за рубль» меняет Томск

Истории

Три дома с историей полностью восстановлены в рамках программы «Дом за рубль». По программе инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Сейчас ремонтные работы завершаются еще на двух объектах. О сложностях, планах и будущем этих домов в материале ТВ2.

Солярный оберег в центре Томска

Евгений Калугин уже полностью восстановил дом на Пушкина, 5. Реставрация завершилась в начале 2019 года, и здание уже привлекает туристов.

Сейчас Евгений завершает работы на Октябрьской, 30. Этот дом в 1888 году построил надворный советник Иван Казанцев. В конце XIX— начале XX века здание три раза меняло свой облик, к нему пристраивались новые части дома. Евгению Калугину удалось сохранить большую часть стен (около 80 %), за исключением тех элементов дома, которые были разрушены при пожаре.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

В работы инвестор вложил уже десять миллионов рублей. В доме подведено отопление, водоснабжение, электричество, внутри активно ведутся ремонтные работы.

«Работы выполнены почти на 90 %. Внутреннее восстановление мы будем делать еще в течение полугода, — рассказывает Калугин. — Снаружи дом утеплен в три слоя, а также утеплитель проложен внутри. При строительстве мы применили каркасную технологию, то есть построили внутри старого дома новый. Технология быстрая и позволяет не ждать усадки».

При этом он отмечает, что пока рано загадывать, что будет располагаться в здании.

«У нас несколько вариантов есть. Пока мы проводим общественные слушания с мэрией, чтобы изменить назначение земельного участка. Если получится — будет здесь офисное здание, нет — административные помещения. Также, возможно, здесь появится детский центр», — говорит Евгений Калугин.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Специалисты восстановили первоначальный цвет здания – светло-голубой, который удалось обнаружить на некоторых деталях дома. В этот же цвет выкрашен и деревянный забор. На здании размещены темно-голубые наличники и установлен солярный знак – округлый узор, символизирующий солнце.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Углы здания строители обшивают белыми декоративными рейками, которые полностью повторяют старинный образ дома. Новые деревянные детали изготавливаются на современных станках, при этом часть элементов удалось сохранить и отреставрировать.

Также на территории участка инвестор планирует восстановить надворные постройки и каретник, внешний вид которого сейчас разрабатывается.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

В процессе восстановления пришлось существенно укреплять склон: строить подпорную стенку высотой около 6 метров и вбивать сваи на глубину около 10 метров. В ходе совещания инвестор обратился к мэру с просьбой оформить небольшой участок земли, смежный с его территорией, который принадлежит муниципалитету. Иван Кляйн поручил проработать этот вопрос департаменту архитектуры и градостроительства.

После завершения работ на Октябрьской, 30 строительная бригада приступит к восстановлению следующего объекта на пер. Кустарном, 6, где уже проведены противоаварийные работы.

Выпить чай у печки

Директор фабрики деревянных игрушек «Томик» Александр Беликов также опытный участник программы «Дом за рубль». Он взял в аренду два объекта – на Тверской, 66 и 66а («Дом с грифоном» и гостевой домик), а сейчас заканчивает работы на Пушкина, 24.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Этот дом построен больше 120 лет назад. Раньше здесь была чайная, и Александр Беликов планирует не отходить от этой исторической традиции.

«Как изначально этот дом принимал гостей, угощал чаем, таким он и останется. В подвале и на обоих этажах будут располагаться столики, кухня. Откроем заведение в Новый год, в январе», — говорит Александр.

Он рассказывает, что сердце данного дома — это печь. Ее восстановили на том же месте, где она стояла и раньше.

«Мы будем проводить русские праздники, готовить что-то в печи, показывать, как жили раньше», — рассказывает Беликов.

Но это не все сюрпризы дома. Так, на аукцион выставляли двухэтажный дом, а позднее в здании обнаружили старый подвал.

«Это, наверное, единственный дом в Томске, где сохранился бутовый подвал. Бересте здесь 140 лет. Сланец мы очистили от пыли и покрыли лаком, держится он прекрасно, несмотря на то что подвал был сырым», — говорит Беликов.

На ремонт дома он потратил три года: сделал крышу, доделывает внутреннюю отделку.

«Второй этаж уже светленький. С мертвой точки мы сдвинулись. Сейчас заказываем мебель по прототипам того времени, специально обращались к музеям, чтобы узнать, как она выглядела. Так что для гостей города и томичей мы сделаем прекрасное демократическое место. Открыты двери будут для всех. Если понадобится, то чаем будем поить 24 часа на семь», — подчеркивает Александр Беликов.

Инвестор уже прошел большинство экспертиз. По другим объектам, как поясняет Беликов, работа тоже в самом разгаре. Так, проект реставрации дома на Тверской, скорее всего, будет представлен в декабре 2019 года. Работы планируется завершить к 2022 году.

В свою очередь власти отмечают внимание к декоративным элементам в этом доме.

«Мы с Александром Вячеславовичем так и познакомились. Когда восстанавливали дом на Бакунина, 19/1, то никто не брался за наличники. Все хотели делать новодел. В итоге мы обратились к Александру Вячеславовичу, который великолепно все сделал», — отмечает председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

60 домов за пятилетку

В планах у мэрии – отремонтировать таким образом 60 домов за пять лет. Сейчас на восьми объектах продолжаются работы, по десяти ведется подготовка проекта. В целом инвесторов нашли 26 домов.

При этом ни один дом не нашел своего инвестора с первого раза — все выставлялись на торги несколько раз. Так, на последних торгах из 11 домов взяли только один. Существуют и отказы: когда инвестор берет дом в аренду, но не справляется с работой. Примеры таких домов — Красноармейская, 78 и Пушкина, 28а.

«В целом инвесторы приходят, оценивают, насколько им интересно вкладываться в дома. Ажиотажа на сегодняшний день нет, но в перспективе, думаю, интерес появится больший», — говорит председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.

Так, до конца года на торги будет выставлено еще 15 объектов: ул. Красноармейская, 78; ул. Гоголя, 50/1; ул. Никитина, 2а; ул. Советская, 8; ул. Советская, 8б; пер. Кононова, 4; ул. Татарская, 2; ул. Максима Горького, 30; ул. Шишкова, 6; ул. Шишкова, 8; ул. Лермонтова, 24; ул. Центральная, 9; пр. Ленина, 23/1; ул. Гоголя, 18/1; пер. Батенькова, 18, стр. 1.