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14 октября,
2019
Валерий: «Надо было бомбить»

В 2014 году Валерий Светличный был главврачом Славянской городской детской больницы и депутатом горсовета, чуть позже его назначили главврачом областной детской больницы. Во время захвата города ему приходилось контактировать с «народным мэром» Вячеславом Пономаревым и принимать, как депутату горсовета, непростые решения. Семья Валерия уехала, а сам он вместе со своими сотрудниками был в больнице почти круглосуточно – нужно было охранять имущество от мародеров. Валерий рассказывает, как давал показания «народному мэру» и не дал разместить «ополченцев» в больнице.
Грузовик колбасы
«В день захвата Славянска я был на рынке. Когда пошел слух, что захватили горотдел, я поехал туда. Люди в камуфляже, вооруженные охотничьими ружьями и автоматами, вырывали решетки из окон. Потом приехала мэр Неля Штепа, которая пыталась успокоить и взять под контроль ситуацию, но ее никто не слушал. Про тех, что в в камуфляже, она говорила, что это "наши люди которые хотят добиться, что в Киеве нас услышали"».

Потом в городе стали перекрывать дороги и строить баррикады, установили комендантский час. Магазины позакрывались, а часть населения уехала. По городу ходили вооруженные военные и молодые люди с автоматами.
Центральный рынок Славянска
Валерий рассказывает: «Наша больница и больница имени Ленина (клиническая больница) продолжали работать. Мы оказывали консультации. Из всего коллектива оставалось пятнадцать человек. Из пациентов тут был один только один: очень тяжелый, которого никуда нельзя было перевезти. Слава богу, наша больница длительное время оставалась с электроэнергией. В нашем подвале, хотя он был и не приспособлен для этого, во время обстрелов и бомбежек прятались люди. Я был в больнице практически круглосуточно. Раненных к нам не привозили, их доставляли в больницу имени Ленина, у них была хирургия. Я знаю, что там лечили всех: и детей, и боевиков ДНР».

Валерию удалось отказать военным в размещении – и сохранить имущество больницы, кроме матрасов и подушек. Он рассказывает, как однажды ополченцы предложили больнице целый грузовик колбасы. «Ну, я-то понимаю, откуда у них она. Отжали где-то, – добавляет он. – Я говорю: ребята, на улице 30 градусов жары, зачем мне колбаса? И кормить некого, и хранить негде. Но отказывать было нельзя – и я получил у них добро на то, чтобы раздать ее сотрудникам».
Снаряд в стене и братские могилы
В конце мая 2014 года в больницу попал снаряд и нарушил несущие конструкции. Взрывной волной вынесло 80 окон больницы. Первыми на месте взрыва оказались репортеры российских каналов.
Валерий говорит, что репортеры пришли раньше него: «Дырка в стене. Половина шестого утра. Я появился на работе через 20 минут. Около больницы уже стояли несколько российских каналов. И все такие эксперты: вот юг, вот север. На Карачуне стоят укры, это они бахнули. А я видел, как во двор жилого дома заехала «Нона»и куда ствол смотрел, туда и выстрелили. Потом развернули в другую сторону и выстрелили опять. Никто никуда не прицеливался. Мужики встали, покурили и уехали. Вон, видите, где памятник!» – Валерий показывает на мемориал расстрелянным в 2014 году четырем членам пятидесятнической церкви «Преображение Господне».

«В другой раз мы с моим заведующим стали свидетелями массового захоронения. К старому городскому кладбищу подъехали два грузовика и маленький экскаватор. Экскаватор начал копать яму, а потом боевики начали сбрасывать какие-то мешки. Присмотревшись, мы увидели, что это не просто мешки, а трупы людей. Их было штук 20. Потом трактор все это разровнял и они уехали, – вспоминает Валерий. – Как потом оказалось, сюда привезли трупы с нашего городского морга, так как их девать было просто некуда. Таких братских могил было по городу достаточно. Потом, когда Славянск освободили, прошла эксгумация и среди этих трупов обнаружили тела представителей церкви "Преображение Господне". Их просто расстреляли за то, что они отказались платить боевикам».
«Миротворец»
Валерию Светличному, как главрачу и депутату горсовета, приходилось несколько раз принимать участие в заседаниях с «народным мэром» Славянска Вячеславом Пономаревыми даже общаться с ним лично. По этому поводу Валерий Светличный потом давал показания в СБУ, а его самого внесли в базу украинского сайта «Миротворец» и назвали «сепаратистом и пособником оккупантов».

«У нас было две сессии депутатов городского совета, которые проводил «народный мэр». На первую некоторые депутаты не пришли и кворум не набрался. Это сейчас легко рассуждать, а тогда это было страшно. И тогда Пономарев вышел и сказал: ну хорошо, сегодня сессия нелегитимна, поэтому соберемся завтра. Но я всем рекомендую быть, потому что если вы не с нами, то вы нам не нужны. Расценивайте это как хотите. Во второй раз вокруг нас ходили военные в масках и с автоматами. Поэтому мы все голосовали за создание «Славянской народной дружины», за отстранение действующего мэра Нели Штепы и передачу «народным дружинам» нежилых помещений здания горсовета».
Мемориал в память о четырех служителях местной протестантской церкви «Преображение Господне»
Хроническая язва
Валерий Светличный считает, что украинская армия должна была уничтожить Гиркина и его боевиков, когда те выходили из города. Тогда бы никто не дошел до Донецка и не было бы никакой Донецкой народной республики.

«Все знали четко, что штаб Гиркина находится в СБУ, все знали, что штаб "народного мэра" находится в здании исполкома. Что там мирных жителей нет. Что сотрудников там нет. Что, нельзя было запустить снаряды туда и сюда? Вот Семеновскую больницу разбомбили, потому что боевики там были расквартированы. Это же не кадровая часть армии, которая совершает марш-бросок. Они бежали отсюда, аж пятки сверкали. Я не могу сказать, прикрывались они или не прикрывались женщинами и детьми, но в любом случае можно было не допустить обмена Славянска на Донецк. В этом меня никто не переубедит. Как это ни кощунственно звучит, но лес рубят, щепки летят. Я допускаю, что там были женщины и дети. Но на то есть военные, есть тактика. Они должны понимать, как остановить эту колонну, как отсечь гражданских. Просто стоять и смотреть, как они топают, а потом заходят в Донецк: здрасти! И что мы теперь имеем?».

Валерий считает, что Донбасс обязательно надо вернуть Украине. Люди, продолжает он, которые там живут, сами не рады, что стали гражданами непризнанных республик. «Дипломы вузов ДНР не имеют никакой силы негде. Даже в России. Человек нигде устроится на работу с таким дипломом. Ни в Ростове, ни в Барнауле. Это в очередной раз говорит о том, что Владимиру Владимировичу ДНР и ЛНР не нужны. Ему нужна хроническая язва в Украине».
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