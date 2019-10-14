Валерий: «Надо было бомбить»

Валерий Светличный считает, что украинская армия должна была уничтожить Гиркина и его боевиков, когда те выходили из города. Тогда бы никто не дошел до Донецка и не было бы никакой Донецкой народной республики.«Все знали четко, что штаб Гиркина находится в СБУ, все знали, что штаб "народного мэра" находится в здании исполкома. Что там мирных жителей нет. Что сотрудников там нет. Что, нельзя было запустить снаряды туда и сюда? Вот Семеновскую больницу разбомбили, потому что боевики там были расквартированы. Это же не кадровая часть армии, которая совершает марш-бросок. Они бежали отсюда, аж пятки сверкали. Я не могу сказать, прикрывались они или не прикрывались женщинами и детьми, но в любом случае можно было не допустить обмена Славянска на Донецк. В этом меня никто не переубедит. Как это ни кощунственно звучит, но лес рубят, щепки летят. Я допускаю, что там были женщины и дети. Но на то есть военные, есть тактика. Они должны понимать, как остановить эту колонну, как отсечь гражданских. Просто стоять и смотреть, как они топают, а потом заходят в Донецк: здрасти! И что мы теперь имеем?».Валерий считает, что Донбасс обязательно надо вернуть Украине. Люди, продолжает он, которые там живут, сами не рады, что стали гражданами непризнанных республик. «Дипломы вузов ДНР не имеют никакой силы негде. Даже в России. Человек нигде устроится на работу с таким дипломом. Ни в Ростове, ни в Барнауле. Это в очередной раз говорит о том, что Владимиру Владимировичу ДНР и ЛНР не нужны. Ему нужна хроническая язва в Украине».