В Сибири горит 1,3 млн га леса. Почему не тушат?
Площадь пожаров в Сибири выросла до 1,3 млн га. Однако на территории в 1,1 млн га горящий лес никто не тушит. Дым от пожаров в Восточной Сибири накрыл Алтайский край, Кузбасс, Томскую, Новосибирскую и Омскую области. По последним прогнозам, смог продержится, как минимум, до 26 июля. И пока жители России требуют объявить режим ЧС (соответствующую петицию подписали больше 50 тысяч человек), сотрудники Рослехоза практически бездействуют. По их словам, тушение пожаров разорит ведомство.
Смотрите сами: ближайшая точка базирования (самолета-танкера — ИФ) в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Ил-76 МЧС берет 20 тонн воды и сбрасывает на участок 1 км. Сколько же тогда нужно воды и топлива, чтобы потушить пожар в тайге? Мы разоримся использовать авиацию для таких целей, — цитирует «Интерфакс-Сибирь» советника руководителя Рослесхоза Александра Агафонова.
По данным администрации Красноярского края, 24 июля основная часть возгораний действует в Эвенкии, где введен локальный режим ЧС.
«Большинство возгораний зафиксировано в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае действует 108 на площади 838,6 тыс. га, по трем из них краевая КЧС приняла решение о необходимости тушить возгорания. Сейчас там работают сотрудники авиапожарной службы», — сообщается на сайте администрации.
В Иркутской области пожары действуют на территории в почти 450 тыс. га. 17 возгораний зарегистрировано в Катангском районе, 16 - в Мамско-Чуйском, 11 - в Киренском, девять в Бодайбинском, три — в Усть-Кутском, два — в Казачинско-Ленском. Использовать для тушения авиацию Рослесхоз не планирует.
«Я не знаю, как Рослесхоз считает ущерб от пожаров, но он здесь огромный. Это миллиарды рублей, — комментирует ТВ2 эколог, активист ОНФ Андрей Баздырев. — Пожар — это огромная потеря для общебиологического баланса и природного разнообразия. Это проблема, но она решаемая. А если ничего не делать, то все может привести к тому, что огонь будет распространяться неконтролируемо. Даже сейчас он наносит огромный ущерб природе — происходит уничтожение растительного покрова, почвенного покрова, уничтожение животных, растений, в том числе редких и краснокнижных. Это разрушение водного баланса, так как если лес на территории в тысячи гектар уничтожается, то реки, которые там находятся, мелеют, и это порождает комплекс проблем. Сейчас происходящее показывает неготовность профильных ведомств к подобным ситуациям».
У Рослехоза есть методика, которая позволяет не тушить пожар, если нет угрозы объектам экономики.
«Логика понятна — нужно экономить средства, — признал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. — Но масштабы пожаров в этом году у нас большие. Поэтому там, где есть даже гипотетическая угроза населенным пунктам и объектам экономики, необходимо наращивать группировку и работать по кромкам огня. Да, это приведет к дополнительным затратам, но мы в состоянии обосновать эти расходы в Рослесхозе. И в случае необходимости — задействовать средства резервного фонда правительства Красноярского края».
Бывший начальник департамента природных ресурсов, эколог, профессор ТГУ Александр Адам говорит, что на тушение таких пожаров, скорее всего, не хватает мощностей.
«Громадные просторы Красноярского края — вот и не добраться. Вспомните, как в Томской области в 2012 году горели леса. Пока дожди не пошли, ничего не потухло», — говорит он.
Александр Адам отмечает огромный экологический вред, который может быть нанесен экосистеме не только Сибири, но и всему Евро-Азиатскому региону.
Масштабы пожаров грандиозные. Если вспомнить экологическую значимость сибирских лесов, то это проблема мировая. Поскольку наши сибирские леса представлены по большей степени хвойными деревьями и таким образом являются легкими Евро-Азиатского материка. Они в этом плане равнозначны лесам Амазонки.
Экс-начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Сергей Трапезников считает, что пожар на территории более одного миллиона гектаров может привести к непредсказуемым экологическим катастрофам и, в частности, к наводнениям.к
Он вспомнил о совместном исследовании с французскими экологами 1995 года, в ходе которого выяснилось, что гидрологический режим Томи изменился в результате вырубок на берегах реки. В Кемерове журналист еще в 70-годы бил тревогу, что вырубается тайга на водозаборной территории Томи, и это приведет к природным катаклизмам.
«Через 30 лет это аукнулось Томску осенним паводком, — рассказывает Сергей Трапезников. — В 2009-м году встал уже ледяной покров, на верху реки прошли дожди, леса нет, вся вода стекла и трехметровой волной пришла к нам. Ранее такие паводки никогда не наблюдались в Томске. А у нас они за пять лет случились дважды. Второй был в 2015 году».
Лес — это экоситема, регулятор той же воды. Поэтому и катастрофические наводнения в Иркутской области мы можем тоже связать с широкомасштабной вырубкой леса и уничтожением миллионов гектаров тайги в результате пожаров. Просто так потопы не наступают. Всегда есть какие-то причины, помимо того, что дамбу плохо сделали и т. д. И катаклизмы происходят не только в Иркутске. Идут сообщения, что по Амуру опять вода приподнимается.
Поэтому, когда будет выжженная территория на площади в более миллиона гектаров лесов, то очевидно, что нужно ожидать серьезные последствия. У нас почему-то за вырубленное дерево или три пойманных карася возбуждают уголовные дела, а когда горит 1,3 млн гекторов, то не видно ответственных за это. Даже чрезвычайной ситуации не объявлено по всему региону, где действуют пожары. И неизвестно еще сколько это будет продолжаться. А то, что у нас все взаимосвязано — и лес, и вода — мы все изучали на природоведении в школе.
Не исключает Сергей Трапезников, и то что медлительность красноярских властей в тушении пожаров может быть связана с недавно разразившемся скандалом в крае. Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко рассказала о масштабных хищениях и нарушениях в лесной отрасли, которые были выявлены в результате проверки, проведенной Счетной палатой вместе с ФСБ.
В апреле 2019 года эксперты краевой Счетной палаты пришли к выводу, что региональные власти неэффективно осуществляли тушение пожаров. За сезон в регионе было зафиксировано более 1,6 тыс. лесных возгораний площадью 1,6 млн га, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. По оценкам аудиторов, в прошлом году бюджету был нанесен ущерб в четыре миллиарда рублей.
Согласно выводам аудиторов, древесины из края в 2018 году экспортировали на 47 млрд рублей, в то время как в бюджет отрасль принесла лишь 1,6 млрд рублей. Из 47 млрд рублей в Китай вывезли древесины на 33 млрд. При этом из 14 инвестиционных проектов, согласно которым должны были появиться деревообрабатыващие предприятия, 3 завершились, но никаких новых производств так и не появилось. А лес вырубили. Нет никаких предпосылок, по словам Давыденко, что и по 11 оставшимся проектам появится в регионе глубокая переработка древесины.
Отдельно глава Счетной палаты Красноярского края раскритиковала работу лесничеств, в действиях которых она нашла признаки сговора и коррупции. Так аудиторами Давыденко выявлены случаи, когда под видом санитарной рубки леса лесничества отдавали под вырубку территории по цене 1 рубль за 1 кубометр. Это при средних ценах 80-100 рублей за кубометр.
Варварская рубка леса тоже, по мнению эколога Трапезникова, приводит к пожароопасной ситуации. Отходы от переработки либо просто сжигаются, либо оставляются в больших масштабах. Сухие отходы легковоспламенимы и способствуют распространению пожаров.
Руководитель Лесного проекта «Гринпис России» Алексей Ярошенко, считает что масштабы пожаров в России значительно больше, чем по официальным данным. «По нашей оценке, площадь лесов, затронутых пожарами, составляет больше 4,5 миллионов гектаров, по официальным данным – чуть больше миллиона. То есть разница в четыре с лишним раза, что тоже, в общем, довольно традиционная ситуация», — рассказал «Свободе» Алексей Ярошенко.
Как горели леса в Томской области, смотрите в таблице ниже.
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