В пустыню Тар — автостопом на тракторе

Путешествие часто идет не так, как ты хочешь. Есть куча неожиданных обстоятельств. Твой поезд может просто не прийти, или на него не будет билетов, или ты опоздаешь. В таких случаях я ехала в другое место и находила что-то интересное там. Хотела побывать в большем количестве мест, но не успела: виза закончилась. Индия оказалась больше, чем я думала, и двух месяцев мало на то, чтобы посмотреть эту страну. Поэтому я, например, не попала в город Варанаси и не посмотрела, как сжигают мертвых людей.



Культуру Индии я прочувствовала на все сто процентов. К концу путешествия полюбила острую пищу, полюбила есть руками и даже общие вагоны меня уже не пугали. В какой-то момент поймала себя на том, что радуюсь возможности помыться водой из горячего ведра. Осознавать это было очень круто. Индия — страна контрастов. Это не только красота культурного наследия и вкусная еда. Это еще и бедность, тяжелый физический труд, бездомные на тротуарах и кучи мусора на улицах. Возможно, из-за плотности населения на большой территории проблемы заметны сильнее, чем в других странах. Но мне они не мешали воспринимать страну. Такого не увидишь ни на фотографиях, ни в кино — нужно ехать и смотреть самому. Причем чем скорее, тем лучше: туризм все это убивает.

