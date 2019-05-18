В пустыню Тар — автостопом на тракторе

Из-за всего этого я чувствовала себя не слишком комфортно. Как по пустыне передвигаться, я не знала, потому что денег на сафари на верблюдах или аренду джипа у меня не было. Поэтому я ходила по дюнам пешком, смотрела карты и искала дорогу. Я знала, что в глубине Тар есть какие-то поселения, но добраться до них не вышло — это реально было небезопасно и страшно.
Женщине вообще небезопасно одной почти в любом месте. В Волгограде, например, я одна пугалась за два дня чаще, чем в Индии за два месяца. Внимания ко мне в этой стране было много, особенно в отдаленных от цивилизации местах. Наверное, потому что я путешествовала одна. Многие интересовались и помогали, иногда пытались что-то продать. Выглядела я не слишком успешно и на предложения купить что-нибудь отвечала, что путешествую без денег. В ответ меня могли угостить или просто пообщаться. И многое зависит от места. В трущобах Мумбаи, например, я зашла в очень бедный квартал, с домами из полиэтиленовых пакетов и всяких подручных материалов. Местные жители оказались очень любопытными и дружелюбными, некоторые даже обнимали меня. А в Дели я никого, кроме таксистов, особо не интересовала.