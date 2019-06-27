Успеть за три дня. Для тех, у кого нет кассового аппарата
В 2019 году завершается третий этап так называемой «кассовой» реформы, стартовавшей в 2017 году. С 1 июля за отсутствие онлайн-кассы всем предпринимателям грозит не только штраф, но и приостановка деятельности. Как малому бизнесу соблюсти закон и не разориться, нам рассказала эксперт — директор МТС в Томске Марина Фещенко.
Согласно закону 54-ФЗ «О применении кассовой техники», 1 июля 2019 года онлайн-кассы станут обязательными для всех. Для плательщиков Единого налога на вмененный доход без работников, ИП и ООО из сферы услуг, ИП с вендингом без работников, ИП на патентной системе налогообложения из списка в статье 2 54-ФЗ, а также организаций, выдающих займы. За отсутствие кассы грозит не только штраф от 10 тысяч рублей, но и приостановление деятельности компании на срок до 90 дней.
Выгодно ли покупать онлайн-кассу?
— На первый взгляд, проблема решается очень просто: взять и купить онлайн-кассу, — говорит директор МТС в Томске Марина Фещенко. — Предложений по покупке в интернете хватает. Но тут важно знать об одном нюансе — касса должна обладать фискальным накопителем, иначе от нее нет никакого толку. Наличие этого самого фискального накопителя является одним из обязательных условий функционирования онлайн-кассы. В соответствии с законом это устройство накапливает информацию о проведенных торговых операциях. Она в свою очередь направляется в налоговую инспекцию. То есть без данной функции кассовый аппарат бесполезен.
Второй важный момент: за накопитель с оформленным договором с оператором фискальных данных надо платить, причем неоднократно. Срок использования накопителя — от 13 до 36 месяцев. Стоимость аппарата с полным подключением и фискальным накопителем варьируется – от 25 тысяч до 40 тысяч рублей.
Изъять такую сумму одномоментно из оборота не то чтобы жалко, хотя и это тоже. Сделать это не всегда возможно и оправданно.
Допустим, вы начинающий бизнесмен или стартапер. Или вы относитесь к самой многочисленной группе — ИП из сферы услуг, организации, выдающей займы, и еще множеству видов малого бизнеса, попавших в «третью волну». В любом из этих случаев на счету у вас каждая копейка. И приобретение аппарата зачастую откладывается на потом. Но часы тикают и неуклонно приближается час Х – 1 июля 2019 года. Как быть? Занимать деньги на кассу у друга или брать кредит?
Еще ситуация: вы предоставляете людям стандартные пляжные услуги — прокат катамаранов, шезлонги, мангалы для шашлыков, места в беседках. Все бы ничего, но вот только бизнесом своим вы занимаетесь не круглый год, а лишь в сезон, то есть месяца два-три, не более. И покупка онлайн-кассы вам может быть просто невыгодна. Вот если бы попросить у кого-нибудь взаймы… не деньги, а сам аппарат! Но кто его даст? Тому, у кого есть онлайн-касса, она нужна самому. А кому не нужна, у того ее нет. Замкнутый круг получается.
Кому можно не ставить онлайн-кассу?
Можно ли взять онлайн-кассу в аренду?
— Аренда онлайн-кассы может стать хорошей альтернативой покупки, — считает Марина Фещенко. — Компания МТС вышла на рынок онлайн-касс осенью 2017 года и уже накопила опыт в этом вопросе. Сегодня мы отмечаем большой интерес к новому сервису «Касса напрокат». Несмотря на то что услуга запущена совсем недавно, она вызвала интерес со стороны сезонного бизнеса и стартапов. Тем, кто берет кассу напрокат, не нужно беспокоиться о хранении, переподключении и обслуживании. Предприниматели арендуют кассу со всем необходимым сервисом и используют ее столько, сколько нужно. Если касса сломается, бизнесу не придется останавливать рабочий процесс и ждать, пока ее починят – кассу срочно заменят на новую, причем при любом тарифе. И, согласно условиям договора, предприниматель может отказаться от кассы в любой момент, компенсируя только стоимость фискального накопителя, поскольку он регистрируется на имя человека в налоговой инспекции.
Если зайти по ссылке и изучить условия аренды, самым привлекательным моментом как раз является отсутствие хлопот в случае замены фискального накопителя: при использовании тарифа «Бизнес» арендодатель сам занимается перерегистрацией кассы в федеральной налоговой службе. Это исключает риск получения штрафов.
— Взять онлайн-кассу напрокат у МТС можно по тарифу «Эконом» от 1700 рублей в месяц, в зависимости от выбранного оборудования, — рассказала Марина Фещенко. — В эту стоимость входит предоставление фискального накопителя, заключение договора с оператором фискальных данных, круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы. При добавлении дополнительных опций аренда будет стоить от 2300 рублей до 3690 рублей в месяц. В расширенный пакет сервисов входит стартовое подключение, настройка, регулярная замена фискального накопителя и своевременная перерегистрация кассы при смене оператора фискальных данных в ФНС.
По данным бизнес-омбудсмена Томской области, в 2018 году было зарегистрировано больше 43 тысяч субьектов малого и среднего бизнеса. Из них половина — индивидуальные предприниматели.
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