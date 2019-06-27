Успеть за три дня. Для тех, у кого нет кассового аппарата

В 2019 году завершается третий этап так называемой «кассовой» реформы, стартовавшей в 2017 году. С 1 июля за отсутствие онлайн-кассы всем предпринимателям грозит не только штраф, но и приостановка деятельности. Как малому бизнесу соблюсти закон и не разориться, нам рассказала эксперт — директор МТС в Томске Марина Фещенко.

Согласно закону 54-ФЗ «О применении кассовой техники», 1 июля 2019 года онлайн-кассы станут обязательными для всех. Для плательщиков Единого налога на вмененный доход без работников, ИП и ООО из сферы услуг, ИП с вендингом без работников, ИП на патентной системе налогообложения из списка в статье 2 54-ФЗ, а также организаций, выдающих займы. За отсутствие кассы грозит не только штраф от 10 тысяч рублей, но и приостановление деятельности компании на срок до 90 дней.

— На первый взгляд, проблема решается очень просто: взять и купить онлайн-кассу, — говорит директор МТС в Томске Марина Фещенко. — Предложений по покупке в интернете хватает. Но тут важно знать об одном нюансе — касса должна обладать фискальным накопителем, иначе от нее нет никакого толку. Наличие этого самого фискального накопителя является одним из обязательных условий функционирования онлайн-кассы. В соответствии с законом это устройство накапливает информацию о проведенных торговых операциях. Она в свою очередь направляется в налоговую инспекцию. То есть без данной функции кассовый аппарат бесполезен.





Второй важный момент: за накопитель с оформленным договором с оператором фискальных данных надо платить, причем неоднократно. Срок использования накопителя — от 13 до 36 месяцев. Стоимость аппарата с полным подключением и фискальным накопителем варьируется – от 25 тысяч до 40 тысяч рублей.





Изъять такую сумму одномоментно из оборота не то чтобы жалко, хотя и это тоже. Сделать это не всегда возможно и оправданно.

Допустим, вы начинающий бизнесмен или стартапер. Или вы относитесь к самой многочисленной группе — ИП из сферы услуг, организации, выдающей займы, и еще множеству видов малого бизнеса, попавших в «третью волну». В любом из этих случаев на счету у вас каждая копейка. И приобретение аппарата зачастую откладывается на потом. Но часы тикают и неуклонно приближается час Х – 1 июля 2019 года. Как быть? Занимать деньги на кассу у друга или брать кредит?





Еще ситуация: вы предоставляете людям стандартные пляжные услуги — прокат катамаранов, шезлонги, мангалы для шашлыков, места в беседках. Все бы ничего, но вот только бизнесом своим вы занимаетесь не круглый год, а лишь в сезон, то есть месяца два-три, не более. И покупка онлайн-кассы вам может быть просто невыгодна. Вот если бы попросить у кого-нибудь взаймы… не деньги, а сам аппарат! Но кто его даст? Тому, у кого есть онлайн-касса, она нужна самому. А кому не нужна, у того ее нет. Замкнутый круг получается.