Успеть за шесть дней

— Языки пламени будут очень тонкие, но они удержат колокол, — объясняет Александр Коняев. — Весь секрет в том, что я не перерезаю основные волокна внутри дерева. Это годовые кольца. Их просто нужно посчитать. А вы как думали? Наша работа — это не только творчество. Это и математика, и инженерия, и столярное дело. Чтобы сделать реалистичную фигуру, нужно быть и сапожником, и портным — чтобы правильно «уложить» складки, парикмахером — чтобы волосы разбить на локоны и пряди. Тут не все так просто.