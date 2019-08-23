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23 августа,
2019
Успеть за шесть дней
Чем заняты мастера со всего мира на «Празднике топора»
Десятки мастеров со всего мира собрались в Томске, чтобы показать свои умения в деревянном, гончарном, берестяном и кузнечном искусстве. Для большинства зрителей «Праздник топора» начнется в пятницу, 23 августа. А вот мастера уже несколько дней фестивалят в сельском парке «Околица». С некоторыми участниками и их работами мы познакомим вас в нашем репортаже.
На поляне мастеров по дереву — огонь. В прямом смысле слова. Жжет деревья Юрий Мистрюков — один из авторов знаменитой скульптуры «Ежик в тумане». Таким необычным способом мастер из Рязани решил подготовить себе поле для творчества. А его, по задумке Юрия, будет немало.
— Я работаю не только с деревом, а со всеми материалами, которые его подчеркивают: песок, металл, лед, камень. Их интересно комбинировать, — рассказывает Юрий Мистрюков. —Сейчас я делаю «Семя». Это правильная простая форма, внутри нее заключена жизнь, которая пока спит. Как ее показать? Я жгу дерево внутри, чтобы показать активную фактуру древесного угля. Черный радужный перелив будет шикарно смотреться, если рядом будет отшлифованная гладкая поверхность. Нужен контраст. Как показать сияние? Блестящими осколками. 50 банок стеклянных ребята мне купили, будем колотить.
Народный мастер Украины Александр Коняев своей работой решил привлечь внимание к теме лесных пожаров. Он делает скульптуру человека, который бьет в колокол и призывает людей объединиться в борьбе против гибели лесных животных и растений. По задумке мастера колокол в 350 кг будет держаться на трех тонких деталях.
— Языки пламени будут очень тонкие, но они удержат колокол, — объясняет Александр Коняев. — Весь секрет в том, что я не перерезаю основные волокна внутри дерева. Это годовые кольца. Их просто нужно посчитать. А вы как думали? Наша работа — это не только творчество. Это и математика, и инженерия, и столярное дело. Чтобы сделать реалистичную фигуру, нужно быть и сапожником, и портным — чтобы правильно «уложить» складки, парикмахером — чтобы волосы разбить на локоны и пряди. Тут не все так просто.
Деревянных дел мастерами и плотниками часто становятся специалисты из других сфер. Например, журналист по профессии Александр Ивченко в один прекрасный день понял, что ему проще выражать мысли пилой, чем с микрофоном, и занялся карвингом. За шесть лет «в деле» он успел стать победителем телешоу «Лига удивительных людей» и поучаствовать в нескольких международных фестивалях. На «Празднике топора» в прошлом году Александр и его напарник вошли в тройку лидеров в номинации «Парковая скульптура». В этот раз мастера из Воронежа хотят, чтобы человек, взглянувший на их скульптуру, задумался об истинных ценностях.
— У нас будет с одной стороны такой толстенький недовольный человек, у него есть сила и власть. Возможно, он депутат, — рассказывает Александр Ивченко. — А рядом — нищий обездоленный персонаж, у которого, может, даже рук не будет. Он смотрит на божью коровку, и он абсолютно счастлив. А с неба будет спускаться ангел. Он будет направлен к нищему. Кто здесь божья коровка? Вот об этом мы предлагаем поразмышлять людям.
Участник из Перу второй год стучит и пилит на томском фестивале. Луис Леонардо Луна Охеда говорит, что настолько влюбился в Сибирь, лес и красивых девушек, что не мог снова не приехать. Идею своей работы продумывал несколько месяцев. Это будет скульптура, вдохновленная искусством России.
— У нас будет балерина, — говорит Луис Леонардо Луна Охеда. — Мы делаем ее, представляя в голове образ русской балерины Анны Павловой в ее лучшие годы. У ее ног будет лежать спящий лев. Это символ России, которая дремлет, но может и наброситься, если на нее нападут.
А вот мастер из Башкирии Александр Мастерков глубокий философский смысл в свою скульптуру решил не вкладывать. Говорит, главное – вызвать у людей эмоцию. И он вызывает, еще на этапе создания своей скульптуры.
— Как видите, у меня старушки. Пока только одна, но будет две, если успею, — говорит Александр Мастерков. — По проекту они у меня играют в гольф. Но не как все – клюшками, а своими костыльками. Я пилю, стучу и слышу – хихикают позади меня. Люди проходят мимо и смеются. Значит, с идеей я не прогадал.
На соседней поляне слышен звон молотов по наковальням. Среди двух десятков мужчин трудится девушка. Елизавета Поликашина из Подмосковья с детства знала, что станет мастером по ковке, поступила в художественное училище, но работы с металлом так и не дождалась. Поэтому в один прекрасный день пошла в кузницу, напросилась в подмастерья и три года обучалась.
– Это самый распространенный стереотип, что кузнечное дело – это тяжело и не для женщин, – говорит Елизавета. – Здесь очень много техники, работы сухожилий. Сегодня этот процесс сильно механизировался. У нас много приспособлений всяких, с которыми можно работать и не тратить много сил. Раньше был молотобоец, а сейчас механический пневмомолот: ты просто нажимаешь педальку, и он за тебя выполняет всю тяжелую работу.

Легко ваяет шедевры из железа, меди и других металлов Джон Уинер из Америки. Кузнец и по совместительству известный музыкант штата Теннесси в каждом ударе молота по наковальне слышит ритм.



– Я сейчас уже и не скажу, что появилось раньше в моей жизни: огонь или музыка, – говорит Джон. – Музыка и кузнечное дело тесно связаны между собой ритмом. Для меня все равно, как выражать свои чувства: через гитару, барабаны или наковальню. Все это одинаково приятно.
Александру Вихту в кузнечном деле помогает наука. Он бывший стоматолог. Считает, что если бы не знание материаловедения и анатомии, тяжело бы ему пришлось в искусстве, где о свойствах материалов нужно знать все.


– Чтобы создать гармоничную скульптуру, ты никак не обойдешься без знания пропорций, – рассказывает Александр. – Кто-то лезет за этим в интернет, я помню и так. А потом – механика тела, движения тела. Прежде чем сделать, нужно сто раз подумать об этом, представить. Металл не терпит ошибок.

На площадке гончаров и керамистов с первых часов фестиваля кипит работа. Мастера из России, ближнего и дальнего зарубежья только успевают мастерить крынки, кувшины и расписывать изделия. Среди участников – известный художник-керамист из Италии Эльвио Саньелла. Его панели из майолики можно увидеть во многих церквях Италии. В России он впервые, привыкает к температуре глины – здесь она не такая, как в Италии, опасается «москито» и с удовольствием наблюдает за тем, как работают коллеги.

– Я не сажусь за работу, если у меня плохое настроение, – говорит Эльвио. – Когда ты месишь глину, придаешь ей форму, ты думаешь не только о том, что сейчас делаешь. Ты думаешь о жизни в целом. Чтобы все получалось, нужно вставать утром с солнцем в глазах и в сердце. И я замечаю, что сегодня здесь такое настроение не только у меня.
В пятницу, субботу и воскресенье в творческие поединки вступят мастера по бересте и гармонисты из разных уголков России и других стран. А что получится в итоге у наших героев и других участников фестиваля – смотрите в фотоотчете после «Праздника топора».

Фото: Татьяна Бемлер.

23 августа 2019
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