Успеть за шесть дней

— Я работаю не только с деревом, а со всеми материалами, которые его подчеркивают: песок, металл, лед, камень. Их интересно комбинировать, — рассказывает Юрий Мистрюков. —Сейчас я делаю «Семя». Это правильная простая форма, внутри нее заключена жизнь, которая пока спит. Как ее показать? Я жгу дерево внутри, чтобы показать активную фактуру древесного угля. Черный радужный перелив будет шикарно смотреться, если рядом будет отшлифованная гладкая поверхность. Нужен контраст. Как показать сияние? Блестящими осколками. 50 банок стеклянных ребята мне купили, будем колотить.