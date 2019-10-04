Участковый сказал: «Будь начеку». Ее убили спустя два дня

Истории

Юлию Ш. в поселке Зональная станция знали многие. Она долгое время работала в местном магазине, держала скотину. Жизнерадостная женщина, всегда готовая помочь. Мать двоих детей.

Полтора года назад Юлия познакомилась с Вячеславом Р. Сошлись, попытались жить вместе, но этим летом Юля решила с ним расстаться. Вячеслав оказался вспыльчивым, выпивал. После расставания стал угрожать Юлии. Она писала на него жалобы, обращалась в полицию... В ночь на 30 августа Вячеслав зарезал Юлию и ее старшего сына.

Как вести себя, когда кто-то тебя преследует и угрожает? Куда обратиться? Что делать, если сотрудники полиции не видят в действиях угрозы?

«Она всегда была жизнерадостной. Очень хорошая мать, всегда жила на оптимизме. До сих пор не укладывается в голове то, что произошло», — рассказывает близкая подруга Юлии Олеся.

По словам знакомых Юлии, женщина легко находила общий язык с детьми. Многие удивились, когда она сошлась с Вячеславом. Как стало известно позднее, тот был судим трижды.

В первый раз Вячеслава судили в 2008 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Назначенное наказание — три года лишения свободы.

В марте 2011 года Вячеслав снова оказывается на скамье подсудимых. В этот раз — за побои и грабеж. Как отмечается в приговоре, Вячеслав приревновал к своему знакомому женщину, с которой на тот момент проживал. Он избил его, несколько раз ударив кулаком по лицу. Когда потерпевший упал, то стал пинать лежащего. Тогда Вячеслава приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2013 году Вячеславу вынесли новый приговор. И снова по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В этот раз он избил человека до такой степени, что у того развились психические расстройства — «острый мозговой синдром в связи с травмой головного мозга и постокоммоционный синдром в связи с травмой головного мозга». В этот раз приговорили его к пяти годам лишения свободы. После выхода из тюрьмы, в 2018 году, Вячеслав познакомился с Юлией.

Вячеслав Р. участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, как лицо, периодически употребляющее спиртные напитки, ранее судимое, официально нигде не трудоустроенное, постоянного источника доходов не имеющее. Жалоб со стороны жителей поселка на Вячеслава Р. не поступало, — из решения судьи Томского района об установлении административных ограничений. Июль 2018 года.

«После первой ссоры, которая произошла летом, он проник к ней во двор и порезал корову. Юлия написала в полицию. Отдел участковых заявление отработал. Вячеслава закрыли на пять суток. Естественно, его это сильно озлобило. Начал угрожать, ворвался в дом, разбил стекло на раме. В тот день он сказал Юлии: «Если ты пикнешь, я убью тебя и вырежу твоих детей». На следующий день Юля пошла к участковому, написала заявление, но состава не нашли», — рассказывает сосед убитой Иван.

Подруга погибшей Олеся добавляет:

«Юля писала несколько заявлений участковому. Первое отнесла сразу после того, как он порубил ее животных. Писала заявление, что он угрожает ей и ее семье. Когда его выпустили после пяти суток, то мы очень долго разговаривали по телефону. Юля сказала, что очень сильно боится. Ей как раз участковый позвонил и сказал: «Будьте начеку». Юля ответила: «На каком чеку я должна быть?». Через два дня ее убили», — говорит женщина.

По данным Томского районного суда, 22 августа Вячеслав был привлечен к административной ответственности за «мелкое хулиганство» — нецензурную брань в общественном месте. Судья назначил арест на семь суток. 29 августа Вячеслав освободился. Отправился к своему знакомому, затем, по данным следствия, угнал машину и приехал к Юлии.

«В ходе ссоры нанес ей и ее 22-летнему сыну несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшие — Юлия и ее сын, вернувшийся из армии — скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении регионального СК РФ.

По данным следствия, Вячеслав покинул место преступления, но был задержан в течение нескольких часов. В содеянном он признался. Сейчас ему предъявили обвинение по возбужденному уголовному делу об убийстве двух лиц.

В живых осталась пятнадцатилетняя дочь, которой на тот момент не было дома. Сейчас девочка живет со своим отцом.

​Я ей предлагала переехать, предлагала варианты. Но она отказалась. Сказала, что он ее все равно везде найдет. Она говорила, мол, «Олеся, он меня когда-нибудь зарежет», но никто не думал, что так все случится, — сокрушается Олеся.

Сосед погибшей женщины Иван отмечает, что участковых в Зональной станции не хватает.

«Два участковых закрывают все поселение Зональная станция, где проживают 5-6 тысяч человек, плюс гигантский муравейник Южные Ворота. И сейчас они разделились. То есть на Зоналку остался один человек. А любая бытовуха требует рассмотрения, это ведь огромная бумажная работа. Им не хватает времени на отработку каких-то нарушений».

Однако нехватка участковых — это не вся проблема. В России нет ни законов против преследования, ни статистики по этой теме. По словам юристов, угрозы Вячеслава о физической расправе могли стать поводом для возбуждения уголовного дела по статье 119 «Угроза убийством», однако в реальности такие дела возбуждаются редко. Так как, согласно объяснению пленума Верховного суда, она применяется только тогда, когда эта угроза могла быть реально осуществима в момент высказывания этой угрозы.

«Это значит, что если вам пишут «я отрублю голову тебе и твоему ребенку», то по этому поводу уголовное дело не возбудят. А вот если человек пришел к вам домой с топором, замахнулся на вас и кричит «сейчас я отрублю тебе голову», тогда это будет состав угрозы убийства», — объясняла Медуза.

Мы пытались связаться с начальником ОМВД по Томскому району Артемом Елхиным, чтобы выяснить, поступали ли жалобы от Юлии его подчиненным, и если да, то как они отрабатывались. Нас перенаправили в пресс-службу, там нас попросили написать запрос. Ждем ответа.

Что же делать? Для начала все-таки отнести заявление в полицию.

«Если вы пришли на прием лично, обязательно возьмите с собой адвоката, поверенного или просто двух свидетелей с диктофоном, — комментирует ТВ2 руководитель юридической компании «Аваль» Анастасия Ефименко. — Предупреждать о наличии у вас звукозаписывающей аппаратуры не надо. Постарайтесь также вести запись всех бесед по телефону с сотрудниками полиции, следователями, чиновниками. Это может вам помочь и в отстаивании своих прав в вышестоящих инстанциях, и обезопасить в случае возможных угроз».

По словам Анастасии Ефименко, также могут быть полезными ходатайства от разных общественных организаций, с работы, из школы и от отдельных лиц.

«Представители власти должны знать, что вы не одиноки и что каждое их действие может быть обжаловано и наказано. Важно дать понять сотрудникам полиции и руководству ОВД, что вы настроены решительно и отступать от своих обвинений не собираетесь», — отмечает Ефименко.

Если вы напуганы, то лучше всего обратиться в кризисный центр. В Томске можно прийти за помощью в кризисный центр «Семья». Есть горячая линия 8 800 7000 600, где помогают всем пострадавшим от насилия, включая преследование: оказывают психологическую помощь и помогают с поиском кризисных центров в регионах. ​