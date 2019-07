Ты узнаешь её из тысячи по словам, по глазам, по голосу

Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?





Я работаю в лаборатории интегрированного анализа акустики и когнитивных процессов Папского католического университета Сан-Паулу на позиции постдока. Изучаю речь русских эмигрантов, феномен акцента и выражение эмоций у билингвов. Также я преподаю русский язык для бразильцев: и частно, и в языковой школе «Clube Russo Priviet», и в нашем университете в прошлом семестре получилось впервые курс русского открыть. А еще я преподаю португальский, в том числе для сдачи государственного экзамена по бразильскому португальскому Celpe-Bras. После того, как его сделали в прошлом году обязательным для получения гражданства в Бразилии, у меня появилось много учеников, которых я готовлю именно к экзамену. Я сама его сдала из интереса пару лет назад и понимаю, как он строится и на что нацелен. У меня даже была онлайн-группа в прошлом году и все, кто честно со мной отзанимался два с половиной месяца, все сдали.





В экзамене всего две части: письменная, где за три часа нужно написать четыре сочинения, и устная минут на двадцать, там интервью и спонтанные комментарии по картинкам – так называемым «провокационным элементам». В письменной части нужно показать, что ты владеешь и формальным, и неформальным стилем письма, причем основное внимание уделяется построению текста и умению выражать свои мысли, за грамматические ошибки баллов снимают немного. В заданиях могут просить написать текст для сайта мэрии, обращение к членам ассоциации, рекомендацию в блоге и критически проанализировать статьи из реальных журналов. У меня на экзамене одним из заданий было прочитать статью о национальном заповеднике Серра да Капивара, в котором нашли самый старый скелет человека в Бразилии, описывался метод радиоуглеродной датировки, требовалось написать текст для привлечения инвесторов, которые согласились бы дать деньги на поддержание заповедника. Но устный экзамен — самое интересное. Там такие темы, которые в России – а я также являюсь дипломированным тестором по ТРКИ, тесту по русскому языку как иностранному, от СПбГУ - представить было бы трудно. Часто попадаются темы по острым социальным проблемам: об экономическом неравенстве, мужском шовинизме – мачизме, используя более близкое к португальскому слово, - расизме, консумизме, трудоголизме, одиночестве... Мне одной из тем попалось прокомментировать карикатуру, где мальчик не давал девочке встревать в разговор.





В прошлом году сразу нескольким моим ученикам попалось тема о банке спермы. В задании сообщалось, что многие одинокие женщины и бесплодные пары Бразилии решают забеременеть от донора из банка спермы из США. В Бразилии запрещено платить за донорство, в том числе за донорство спермы, поэтому и доноров в банках спермы мало, и информации о них — буквально, пара страничек. А вот в Америке донорам платят: поэтому там банки большие и о каждом по двадцать страниц информации, какие у него вкусы, хороший ли семьянин, есть ли ямочки на щеках и так далее. Внизу странички были показаны провокационные графики: 95% желающих выбирают доноров c белой кожей, 52% - c голубыми глазами, 64% - c каштановыми волосами... И задание: что вы об этом думаете (моя подсказка: просто обзывать этих людей расистами не стоит, а вот для того, чтобы поговорить об экономическом расслоении, связанном с недавним рабовладельческим прошлым, и стереотипах успешности, место есть). Бывают и другие темы, которые русскоязычного человека, пусть живущего в Бразилии давно, но исключительно жизнью среднего класса, вводят в ступор. Например – прокомментируйте новость, что в штате Минас Жерайс государственный орган по защите прав человека Дефенсориа Публика организовал одновременную регистрацию брака для тысячи пар. Русский человек думает – Боже мой, зачем? А дело в том, что у многих бразильцев – а ведь половина населения получает меньше минимальной зарплаты в 998 реалов – просто нет 400 реалов (это больше 100 долларов) на оплату регистрации. И вот есть специальный орган, который помогает таким людям оформить брак бесплатно и в праздничной атмосфере.