Тунгусский метеорит: разгаданы ли тайны?

Истории

60 лет назад с вокзала Томск-I отправились в путь участники комплексной самодеятельной экспедиции (КСЭ) «Тунгусский метеорит». Так называлась томская общественная организация, которая с 1950-х по 2000-е организовывала летние научно-исследовательские экспедиции и научные конференции по проблемам изучения феномена Тунгусского метеорита. Активистами и координаторами КСЭ в разное время были томские ученые Геннадий Плеханов, Николай Васильев, Петр Палей, Юрий и Элеонора Львовы, Вильгельм Фаст и другие.



Участниками первой экспедиции были 12 человек. 30 июня, в 111-летнюю годовщину падения метеорита, в Томском планетарии собрались исследователи Тунгуски. Рассказываем о том, что они искали и что нашли, о загадках, отгадках и гипотезах, связанных с Тунгусским метеоритом. Бонусом – архивный сюжет ТВ2, снятый в 2008-м.

Фото: Томское отделение РГО, Диана Барашкова

Метеорит или космический корабль?

«Как не странно, все началось с того, что упал метеорит, — рассказывает участник экспедиций КСЭ Валерий Кувшинников. — Грандиозное событие, которое видели за сотни километров от места, где он упал, и за тысячи километров слышали звуки. Естественно по горячим следам был организован опрос очевидцев. Директор Иркутской обсерватории Вознесенский собрал сведения, из которых получалось, что метеорит летел с юга на север, пересек Транс-Сибирскую магистраль и упал. Организовать экспедицию на место падения метеорита не было ни сил, ни возможности. И постепенно Тунгусский метеорит стали забывать».

В 1922 году профессор ТГУ Леонид Кулик наткнулся на листок календаря, где описывалось случившееся и захотел выяснить а что именно произошло. С 1927 года и почти до самого начала войны организовывались экспедиции. Исследователи должны были найти метеорит и привезти его в Москву. Их вооружили магнитометрами, так как считалось, что раз метеорит большой, то обязательно будет состоять из железа.

«На тот момент вся история метеоритики показывала, что большие метеориты — железные. Следовательно, их можно найти вокруг кратера. Но после многолетней героической работы Кулика было установлено, что кратера фактически нет. Те воронки, которые Кулик принимал за кратерные, при глубоком исследовании оказались естественными», — рассказывает Кувшинников.

Тогда Кулик робко предложил, что ураган, поваливший тайгу, «пришел сверху».

«Стала рождаться идея, что взрыв метеорита произошел в воздухе. В Академии Наук это объяснение не приняли, ведь метеориты в воздухе не взрываются! И история это доказывает. А потом война, Кулик погиб в ополчении, и заниматься Тунгусским метеоритом стало некому. Но тут произошел интересный поворот. Американцы сбросили атомную бомбу, в 1946 году в составе делегации в Хиросиме и Нагасаки побывал писатель-фантаст Александр Казанцев. По образованию он инженер, закончил ТПИ. На разрушения Хиросимы Казанцев смотрел глазами инженера и увидел, что разрушения в центре взрыва меньше, чем на периферии, где ударная действовала под углом. А центре удар приходился перпендикулярно земной поверхности, и поэтому телеграфные столбы остались на месте».

После поездки Казанцев написал рассказ, в котором говорилось, что над Тунгусской в воздухе взорвался космический корабль инопланетной цивилизации, а взрыв был ядерным. Молодежь восхищалась, официальная наука негодовала.

Академия Наук организовала экспедицию только в 1958 году. Ее участники должны были найти кратер, метеоритное железо и доказать, что никакого телеграфного леса там нет. Экспедиция проработала месяц и потерпела фиаско. Академии Наук пришлось согласиться с выводами Кулика и Казанцева. Раз не находят остатков железного метеорита – значит нужны другие объяснения случившегося.

«Летом 1958 года все ждали, к каким выводам придет экспедиция Академии Наук. Я и Геннадий Плеханов шли по проспекту Ленина и рассуждали, когда же будут результаты. И вдруг Плеханов говорит, а что если нам самим съездить и посмотреть, есть ли там телеграфный лес. Я пришел в восторг. Началась подготовка. Мы составили научную программу: хотели измерить радиацию, взять пробы почвы. Трудностей было предостаточно», — рассказывает Валерий Кувшинников.

Фото: с сайта tunguska.tsc.ru

Три дня перед уходом я самым тщательным образом, максимально плотно набивал свой огромный рюкзак выданными мне на два месяца продуктами — моей долей провианта. Отряд финансировался как полагается, поэтому чего только тут не было! И разные крупы, сухари, мясные консервы, сгущенка, сухое молоко, сливочное масло, растительное, большой мешок сахара, конфеты, всякие приправы и даже банка, набитая крупными селедками, и прочая, и прочая… Богатство для скудного нашего экспедиционного пайка.

И вот, ребята надевают вдвоем на меня рюкзак… Я даже охнуть не мог — тяжесть совершенно непомерная, под ним невозможно устоять, не то что идти.

Но надо идти, все слова сказаны, все мосты сожжены. Я делаю несколько шагов, оглядываюсь - все стоят и машут мне вслед! Еще несколько шагов в надежде, что их скроют кусты — куда там. Наконец, провожающие скрылись, и я тут же повалился на землю....Принимаю такой режим движения — 5 минут иду, 25 минут отдыхаю. И никакой поблажки себе — точно по секундной стрелке, иначе не выдержу. Я сильный, тренированный таежник, всю жизнь со школы ходил по тайге и горам с тяжелыми рюкзаками — выдержу!

Ну, вот так и шел весь день. Зной, 43 градуса в тени — у энтомологов метеостанция была, а тени-то и нет, ни облачка, и тунгусская тайга, при всей своей дремучести, тени почти не дает. Под брезентовой робой толстый свитер, чтобы хоботы паутов не доставали, толстые двойные штаны, рукавицы, толстая шапка и накомарник. И еще масса копошащихся слепней — не видно цвета костюма. Нагрузка невыносимая, но выхода нет - надо идти, секунда в секунду, без малейшей поблажки. Иначе не дойду!

И вот, наконец, после нескольких разочарований, блеснула река. Дошел!

(из воспоминаний Валерия Кувшинникова)

Экспедиция состоялась. Собранную информацию анализировали сразу в институтах сразу трех городов: Новосибирска, Ленинграда и Москвы. Результат представили Сибирской Академии Наук, которая признала, что работа проделана очень большая и выделила деньги на продолжение экспедиций.

«Плеханов спросил не боятся ли они выделять такую большую сумму частным лицам, ведь мы можем эти деньги истратить не по назначению. Ответ был таким: Ничего, вы сделали такую работу, которая стоит больше этой суммы. Так что наука в убытке не будет», — смеется Кувшинников.

Фото: с сайта tunguska.tsc.ru

И тут, в сорока шагах от реки, на краю метрового уступчика к пойменному лужку я вижу медвежью лежку, даже две. Среди мха выбит и умят круг метра полтора в диаметре, рядом другой, поменьше.

Понимаю, что это летняя лежка медведя, сюда он придет ночевать. Может быть прямо вот сейчас, уже солнце низко. Нет сил отвернуть, я прошел прямо по лежке, вышел напротив нее на узкую полоску галечника, заросшего тощей травкой, и повалился.

Проснулся, как решил — на рассвете. Стою около палатки, смотрю на чистейшие краски тайги - ярко-зеленая, изумрудная хвоя, холмы, абсолютно чистое небо, и тишина, только шум реки на перекате. Картина, запомнившаяся навсегда.

И вдруг, совсем рядом, за кустами, басом: "У-у-у-у…". Миша! Ну, конечно, он спал здесь, на своем месте, рядом со мной, почему это он должен искать себе другое место — он здесь дома, он здесь живет, а я гость.

Я замер. Рядом медведь. Медведь! А я один, правда у ног лежит двустволка с двумя жаканами, и до него — метров сорок, успею. Что делать, ответить? Благоразумнее промолчать, мало ли что. Молчу. Зверь подождал и снова подал голос — прозвучали вопросительно-ироничные интонации. Я снова молчу. Благоразумие. Больше он не говорил.

С тех пор, как видите, прошло более тридцати лет. Того медведя давно нет в живых, они живут мало. Но мне до сих пор хочется туда вернуться, на эти шиверы, и попросить прощения за невежливость. Я кляну это окаянное благоразумие, мне судьба дала редчайший случай поговорить, именно поговорить! - с настоящим, диким таежным медведем, а я, как последний дурак... отказался. Много мы делаем глупостей в своей жизни, но такое! И причина, видите ли, благоразумие, будь оно проклято. Прости меня, Миша. ..

(из воспоминаний Валерия Кувшинникова)

Фото: Томское отделение РГО, Диана Барашкова

Все тайны раскрыты?

Сейчас ученые и астрономы говорят: Челябинский метеорит, упавший на Землю в 2013 году, — младший брат Тунгусского метеорита, который и помог раскрыть загадку.

«Когда упал метеорит в Челябинске, то взрыв был не один, была целая серия. Это значит, что тело прилетело расколотым. А критических значений, при которых происходит взрыв, достиг сначала один осколок, потом второй, третий, и так далее, — объясняет сотрудник ТГПУ, физик Сергей Лобода. — Именно такой характер возможно и был на Тунгуске».

По его словам, раскрыл Челебинский метеорит и другую загадку. А именно, куда делось метеоритное вещество.

«Масса метеорита в Челябинске была минимум 10 тысяч тонн, некоторые называют 50. При тщательном сборе было собрано максимум — менее одной десятой процента от общей массы. То есть, надежды КСЭ — найти место, куда можно подкатить тачку и грузить лопатой вещество — не обоснованы. Вещество падает на Землю в очень малом количестве. А его находили в разное время, в разных количествах», — отмечает Лобода.

Исследования продолжаются

Однако несмотря на мнение физиков, исследования Тунгуски продолжаются. В конце мая 2019 года состоялась очередная экспедиция. Ее участником был и сын Геннадия Плеханова — Алексей. Говорит, что просто повезло: пришло приглашение на почту, смог поехать.

«Мы два дня плыли по реке, местами несли лодки на себе. Вода упала, было достаточно холодно, но интересно», — рассказывает Алексей Плеханов.

В состав экспедиции вошли ученые из России, США, Чехии и Италии.

«Чешский геофизик, геолог и астробиолог Гюнтер Клетечка из Карлова Университета приезжал в третий раз. С ним были три аспиранта и делали магнитосъемку, которую делал еще Кулик, потом КСЭ. На вопрос: «Зачем», ответил, что мол, здесь магнитная аномалия, которая в результате падения метеорита исчезла. Я не ученый, мне трудно комментировать эти вещи», — говорит Плеханов.

Итальянский ученый исследовал озеро Суздалево, чтобы выяснить его происхождение. Сотрудники заповедника провели учет представителей фауны по долинам рек Чамба и Хушма, наблюдали за птицами и зафиксировали начало репродуктивного периода у воробьиных, птиц околоводного комплекса и хищных птиц.

При этом свой отпечаток на исследования накладывает тот факт, что место падения метеорита сейчас — заповедная зона.

«То, что невозможно поехать туда летом — реальность сегодняшнего времени. Потому что пожары. Потому что Минприроды до сих пор не рассчитался с лесниками за тушение пожаров в прошлом году. Горело в течение всего лета из-за сухих гроз.