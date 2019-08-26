«Три убогих дома»

Лидия рассказывает, когда их вселяли на Аптекарский переулок, дом был нежилой, окна были забиты и не было полов.



«Начальник ЖУ пригласил бригаду, на скорую руку сделали полы. И нас перевезли из одного разрушенного дома в другой. В 2015 году должны были расселить этот дом. Смотрите, весь угол здания раскрошился, кажется, вот-вот и рухнет. 20 лет назад нас переселили на время реконструкции нашего дома на Гоголя, 14/2. Там ремонт так и не сделали».



У Лидии за время ожидания нового жилья умер муж, сын стал инвалидом — разбился на мотоцикле и получил травму.



После смерти мужа у Лидии Быковой и ее сына в собственность перешла двухкомнатная квартира на Аптекарском, 11. Женщина каждый месяц платит за коммунальные услуги половину своей пенсии — семь тысяч рублей. Сын-инвалид живет вместе с матерью. Его пенсия – около семи тысяч. Вот и живи! При всем том Лидия долги перед коммунальщиками не накапливает, платит исправно и вовремя. Показывает квитанции, все они ровно отсортированы и оплачены по месяцам. Но зимой квартира Лидии Быковой на первом этаже купеческого дома прогревается до 14 градусов. Несколько раз проваливались полы, их перестилали. Летом в подвале стоит вода, когда топит подвал, даже кошка пугается.

