Три столпа благоустройства в Томске — плитка, фонари и лавки

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25 февраля. 13.15. Администрация Советского района. Последний день голосования по выбору общественных территорий, на которые будут потрачены федеральные деньги в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Журналисты ТВ2 Валентина Анкудинова и Виктория Мучник решили исполнить свой гражданский долг и выбрать из 42 городских пространств 28 наиболее нуждающихся в благоустройстве. Но не тут-то было. На входе встречает радостный охранник и сообщает, что все ушли на обед и приходите, пожалуйста, в 14.00. Где взять бюллетени, он не знает и ничем нам помочь не может. На помощь приходит знакомая помощница депутата, которая пришла с пачкой бюллетеней со своего округа. Пришлось поработать с местным населением, чтобы они проголосовали за благоустройство территории на улице Толстого 51-53.

Фото: Виктория Мучник

От помощницы депутата узнаем, что по городу было дано указание раздать бюллетени для голосования по школам и детским садам, чтобы акция по народному волеизъявлению не провалилась. То, что до избирательных участков, расположенных в районных администрациях города, никто не дошел, подтверждает и охранник, который дико удивляется, что мы специально притащились в администрацию голосовать.

Кстати, найти бюллетени нам помогла наша знакомая помощница депутата, которая куда-то позвонила, куда-то сходила и нам-таки удалось проголосовать за территории, подлежащие благоустройству.

Фото: Виктория Мучник

Нехитрый вывод, который напрашивается после участия в голосовании за 28 из 42 территорий подлежащих благоустройству: вся эта процедура — чистой воды фикция и реального отношения к учету мнения томичей о том, какой должна быть комфортная среда, не имеет. Об этом собственно говорили и на встрече Клуба активных горожан в Сибирском центре дизайна ТГУ .

Идея обсуждения проектов благоустройства возникла, потому что у активных горожан осталось чувство досады после первого рейтингового голосования. Выбрать места для благоустройства общественность пригласили, а обсуждать сами проекты ни с кем ни стали. И первый вопрос после презентации общественных пространств председателю комитета озеленения и природного комплекса Департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Константину Афонченко был о том, а не повторится ли история с

проспектом Кирова и с фонарями на проспекте Ленина вновь. То есть горожане выберут места, а проекты благоустройства с ними обсуждать не будут?

«Все пространства, за которые проголосуют томичи, будут внесены в муниципальную программу. Ее мы будем обсуждать дополнительно, — попытался объяснить механизм реализации федеральной программы Константин Афонченко. — 28 общественных пространств — это показатель, который выставил нам Минстрой. Если мы делаем меньше, то в следующем году нам и денег меньше дадут. Мы в рамках этой программы не можем заранее подготовить проекты благоустройства и отложить их на полочку. Потому что в следующем году нам опять придется платить кому-то, чтобы проект пересчитать. Стоимость проекта должна быть в ценах того года, в котором ты реализуешь проект по благоустройству».

Фото: Виктория Мучник

Сергей Медведчиков, стрит-фотограф:

— Был проект реконструкции Лагерного сада, в котором собиралась участвовать «Стрелка». Но мэрия сказала, что понадобится много денег и от проекта отошла. И снова обошлась дорожками, фонарями. Получилось три столпа так называемого, благоустройства. Это не только в Томске, я много по городам езжу и вижу, что программа выражается в чем-то подобном — это плитка, лавочки, желательно антивандальные, и фонари. Это не современно. Я понимаю, многие участки, на которых была грязь, мусор, можно так сделать. Но, например, такие пространства, как Набережные или Лагерный сад... Здесь важна очень детальная дизайнерская проработка. Они должны быть местами притяжения, а здесь я увидел прошлый век. Деньги будут освоены, а смысла нет.

Галина Немцева, депутат Законодательной Думы Томской области:

– У меня не вопрос, а предложение по тем общественным проектам, которые были сегодня представлены. Например, спортивная площадка. Насколько я знаю, за каждым депутатом городской думы закреплены бюджетные средства на финансирование на своем округе спортивных площадок. Мне кажется, что логичнее на 2-ой Степной найти депутата, тем более, что для мэрии это не сложно, и обязать его оплатить эту площадку. Равно, как и на детские площадки депутатам выделяются деньги. Депутат имеет право один раз в год на своей территории профинансировать детские площадки. А у нас получается 2-ая Степная, Вершинина, Нахимова, Березовая роща, Мичурина, Петропавловский сквер, Соляная могут и так быть профинансированы из бюджета, высвободив средства на другие территории. Потому что мы опять видим, что в списке нет Черемошников, например. Потом Театральный сквер. Но насколько я знаю, когда его только начинали благоустраивать, ассоциация пищевики взяла над ним шефство. Что-то поменялось? Ведь каждый год они высаживали там дополнительные деревья, проводили благоустройство. И потом, предложения по лестницам. Разве они не должны финансироваться из бюджета Томска? И еще, здесь представлены четыре лестницы, но у трех из них нет пандусов.

Представитель мэрии Константин Афонченко рассказал, что всего на формирование комфортной среды в 2019 году будет выделено 223 млн рублей. Часть из этих денег, порядка 60 млн, зарезервировано на три больших объекта — Михайловскую рощу, проспект Кирова и Лагерный сад. Соответственно остается 170 млн. Эти деньги нужно потратить на проекты, оценку проектно-сметной стоимости и сами работы. Поскольку большую часть работ можно осуществлять только летом, то соответственно на обсуждение проектов остается месяц-полтора. То есть, ничтожное время.

И уже сегодня видно, что проекты вызывают огромное количество вопросов. Поэтому на встрече Клуба активных горожан было высказано предложение к администрации Томска рассмотреть возможность на данном этапе направить большую часть усилий на нормальную разработку проектов. Чтобы понятно было, что, сколько, когда и где будет сделано на территории. Чтобы не получилось как обычно — деньги упали и их надо быстро освоить.

Фото: Администрация Томска

Так, сегодня проиллюстрированы несколько проектов комфортного благоустройства городской среды. Поскольку проектов как таковых еще нет, то Департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска готов нам продемонстрировать лишь отдельные его элементы. В большинстве случаев они идентичны. Исключение составляют территории, которые начали благоустраивать в прошлом году, а завершат в этом. Например, несчастный проспект Кирова.

Фото: Администрация Томска

Виктория Мучник, журналист:

— Мы понимаем, что самый легкий способ освоить бюджетные деньги — это перекладывать плитку. Можно ли все-таки сместить акценты с плитки на озеленение, создание новых архитектурных форм, новых клумб. Может ли общественность как-то повлиять на то, чтобы город прекратил перекладывать хорошую плитку на более хорошую.

— Вопрос некорректный задаете, — парирует Константин Афонченко. — Нельзя сделать пространство общественным, доступным, не сделав его комфортным. То есть, в том числе должно быть удобно ходить по нему. Я понимаю, что кому-то может быть нравится ходить по траве, но это не значит, что мы плитку делать не будем. В чистую, как вы говорите взяли и переложили — такого нет. Мы устанавливаем новые пешеходные связи и без плитки здесь не обойтись. Если мы возьмем проспект Кирова, то он до этого был сделан более десяти лет назад. И там была не только переложена плитка. Снос киосков, уборка магазинов — всего то, что не должно быть на проспекте. Я не знаю, но мое сугубо личное мнение, что делать кусок из новой плитки, а все остальное оставлять старое — неправильно. Особенно на центральном пространстве города.

Дмитрий Беляев, дизайнер:

– То, что вы сегодня представили - это сейчас уже морально старо. У вас даже вариантов выбора нет. Вы считаете, что из этих составляющих можно в очередной раз складывать паззл. Но это нельзя сделать, понимаете. И у вас все пространства, как близнецы.

–Мы имеем сейчас 44 ФЗ, мы должны объявить конкурс, — возражает представитель мэрии. — Выходит тот, кто меньше стоимость работ предложит, тот и выигрывает. Они спроектируют то, что нам не нравится. Мы уйдем в такие дрязги по этому поводу. У нас нет нормальных проектировщиков. У КБ «Стрелка» только проектирование Лагерного сада стоило 120 млн рублей. Реализация —приблизительно 1,5 млрд. И это бы мы сделали только Лагерный сад. Я и говорю – предлагайте. Увидели лавочку интересную, расскажите нам. Я все-таки считаю, что фонари, лавочки — это все сугубо индивидуально. Кому-то они нравятся, кому-то — нет. Есть классические вещи, есть оригинальные вещи. Но если делать креативные, то нужно делать креативно все пространство.

Андрей Баздырев, эколог:

— По озеленению. Два метра мой рост, два метра рост саженцев, которые были высажены на проспекте Кирова. Я просто предлагаю высаживать нормальные саженцы четырех-пятиметровые. Здесь вопрос не только приживаемости, хотя он большой, но и в том, чтобы они как можно скорее начали выполнять свои защитные функции. Также очень важен вопрос подбора конкретных пород. Те породы, которые были высажены сейчас на проспекте Кирова, являются долго растущими и чувствительными к атмосферному загрязнению. Это нужно учитывать во всех проектах, а в том, что мы сегодня видели это не учтено.

По итогам встречи Клуба активных горожан в мэрию переданы следующие пожелания: