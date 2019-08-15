Тот в цирке не смеется

Калечкой в армии называют больницу. За год службы Дмитрий месяц лежал в госпитале с больной ногой и около недели в санчасти с ангиной.



— У меня травма ноги, суставы стерлись из-за фехтования и хореографии. От нагрузок, холода начала нога ныть, постоянно болела. Меня отправили в больницу, и там сказали, что нужно ехать в госпиталь. Не хотели отпускать офицеры. Никто там твоим проблемам не верит, все думают, что ты просто хочешь отдохнуть. К калечам (те, кто лежит в больнице) плохое отношение в дальнейшем. Ко мне пришел фельдшер, говорит, что нужно на автобусе ехать в госпиталь, а ротный запрещает и начинает меня прятать, на построение даже не отправили. Сказали, если поеду, плохо будет по возвращении. В итоге сам ушел, но после возвращения в наряды ходил каждый день неделю.



Во второй раз Дмитрий заболел во время полевых работ под Юргой. Зима была холодная: минус 40°С.



— Мы учения проходили, проводили связь. Жили в старых брезентовых палатках. Там почти все заболели тогда. Холод был, а у нас палатки 40-х годов. Вся рота там спала. Одеяла от мороза были твердые. В одежде спали, не мылись. Я заболел. Температура под 40. А я тогда с командиром роты Можарой начал ругаться. Сидел на коммутаторе, и он мне сказал кабеля тянуть: катушку надо было прокинуть и вернуться обратно. Я уже тогда болел, все как в тумане было. Мне дали катушку, а я не слышу дальнейшего указа, куда ее разматывать. Метров 300 по сугробам прошел, три раза упал, ночь, ничего не видно. Я просто провел ее и кинул, не подключив. Я сказал, что мне плохо, попросился в санчасть. На меня начали катить бочку, а Майшев подумал, что я пьяный или под наркотиками, и тоже подключился. За меня заступились. Температуру померили, сказали госпитализировать в срочном порядке.



Увезли Дмитрия в санчасть только через три дня. Он сознание терял, падал, его жалели, но поручения все равно выдавали.



— Адаптация после армии прошла в два этапа, — рассказал Дмитрий. — Летом пришел, нигде не учился, ни с кем не контактировал. Сейчас, если ты год потерял, приходится быстрее адаптироваться. Поступил осенью в музыкальный колледж. Там я понял, что из-за армии стал ненавидеть людей, привык, что каждый сам за себя и адекватных мало, приходится драться, врать. Ты настроен, что все плохие.