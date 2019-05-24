Томские ученые составили акустическую карту города
Несколько лет специалисты Томского научного центра СО РАН проводили замеры уровня шума во всех районах Томска в разное время года и составили акустическую карту, сообщается на инновационном портале региона.
«В лесу уровень акустического шума составляет 10–20 децибел, в Академгородке — 35–45 (это нормальные показатели, не оказывающие пагубного воздействия). Зоны высокого риска — это проспекты Ленина, Комсомольский, Фрунзе с показателями порядка 75–80 децибел, что на 20 децибел превышает нормы для районов, предназначенных для массовой жилой застройки. Постоянное пребывание и проживание там не может пройти бесследно для физического состояния человека», — рассказал заведующий лабораторией перспективных технологий РАН и доцент РФФ ТГУ Андрей Соловьев.
На основе этой карты ученые создали специальную физико-математическую модель. Если задать несколько параметров, например, количество транспорта на единицу времени, скорость движения транспортного потока, наличие промышленных объектов, можно узнать прогноз уровня шума в выбранном месте. Эту модель уже испытали в Томске. По задумке создателей, она может применяться при строительстве новых районов.
Ранее считалось, что причиной ухудшения состояния здоровья человека является химическое загрязнение окружающей среды, связанное с изменением состава вдыхаемого воздуха. Однако загрязнения физических полей окружающей среды тоже влияют на состояние организма, — говорит Андрей Соловьев.
По его словам, по результатам исследования ученых из Швейцарского института общественного здоровья, акустический шум от транспорта оказывает большее влияние на здоровье человека, чем загазованность воздуха. Так, увеличение уровня шума приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Постоянные акустические шумы отрицательно влияют на сердечно-сосудистую, вегетативную и центральную нервную системы. Независимо от того, спит человек или бодрствует, выделяются гормоны стресса — адреналин и кортизол.
Сейчас ученые проводят еще один блок исследований. Эксперименты показали, что увеличение уровня шума пропорционально замедляет реакцию человека (разница до нескольких десятков миллисекунд).
Кажется, что это очень мало, но автомобиль на скорости 60 километров в час за 20 миллисекунд проедет около четырех метров — ценой нескольких метров тормозного пути может стать человеческая жизнь. Поэтому очень важно изучать влияние шума на человека, ведь окружающая среда становится все более агрессивной, — подчеркнул ученый.
Андрей Соловьев также выпустил книгу «Акустическая экология».
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