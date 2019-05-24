Томские ученые составили акустическую карту города

Несколько лет специалисты Томского научного центра СО РАН проводили замеры уровня шума во всех районах Томска в разное время года и составили акустическую карту, сообщается на инновационном портале региона.





«В лесу уровень акустического шума составляет 10–20 децибел, в Академгородке — 35–45 (это нормальные показатели, не оказывающие пагубного воздействия). Зоны высокого риска — это проспекты Ленина, Комсомольский, Фрунзе с показателями порядка 75–80 децибел, что на 20 децибел превышает нормы для районов, предназначенных для массовой жилой застройки. Постоянное пребывание и проживание там не может пройти бесследно для физического состояния человека», — рассказал заведующий лабораторией перспективных технологий РАН и доцент РФФ ТГУ Андрей Соловьев.





На основе этой карты ученые создали специальную физико-математическую модель. Если задать несколько параметров, например, количество транспорта на единицу времени, скорость движения транспортного потока, наличие промышленных объектов, можно узнать прогноз уровня шума в выбранном месте. Эту модель уже испытали в Томске. По задумке создателей, она может применяться при строительстве новых районов.